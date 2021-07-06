СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки, "ходить между каплями", - Данилов

Совет нацбезопасности и обороны не подменяет собой суды, вводя санкции, но ищет лазейки, чтобы суды их не отменили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов утверждает, что СНБО не принимает решений в обход Конституции, президент Владимир Зеленский не использует Совет в личных целях – и санкции можно вводить против граждан Украины не только за терроризм.

"Когда речь идет о национальной безопасности, мы также имеем право вводить санкции. Санкции не дают нам возможности посадить человека или забрать его собственность. Мы можем только ограничить пользование его активами. Мы не подменяем суды, но хотели бы, чтобы они и правоохранительная система двигались быстрее", – сказал он.

На вопрос, есть ли гарантия, что санкции СНБО не обжалуют в судах Данилов ответил: "Наша работа – находить возможности, искать лазейки, "ходить между каплями". Но это не значит, что мы что-то нарушаем".

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В ночь на 3 февраля СНБО ввел санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов из так называемого пула Медведчука. Затем СНБО продолжил практику санкций: в частности под них попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, "контрабандисты", "воры в законе" и другие лица.

Последние решения СНБО включают санкции против бизнесмена Павла Фукса и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Фукс сказал, что обжалует санкции в суде.

23 июня депутаты Слуги народа зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагается запретить судам останавливать санкции СНБО.