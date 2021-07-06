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СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки, "ходить между каплями", - Данилов

СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки,

Совет нацбезопасности и обороны не подменяет собой суды, вводя санкции, но ищет лазейки, чтобы суды их не отменили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов утверждает, что СНБО не принимает решений в обход Конституции, президент Владимир Зеленский не использует Совет в личных целях – и санкции можно вводить против граждан Украины не только за терроризм.

"Когда речь идет о национальной безопасности, мы также имеем право вводить санкции. Санкции не дают нам возможности посадить человека или забрать его собственность. Мы можем только ограничить пользование его активами. Мы не подменяем суды, но хотели бы, чтобы они и правоохранительная система двигались быстрее", – сказал он.

На вопрос, есть ли гарантия, что санкции СНБО не обжалуют в судах Данилов ответил: "Наша работа – находить возможности, искать лазейки, "ходить между каплями". Но это не значит, что мы что-то нарушаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заблокированы активы всех 174 "контрабандных компаний", против которых СНБО ввел санкции, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 3 февраля СНБО ввел санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов из так называемого пула Медведчука. Затем СНБО продолжил практику санкций: в частности под них попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, "контрабандисты", "воры в законе" и другие лица.

Последние решения СНБО включают санкции против бизнесмена Павла Фукса и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Фукс сказал, что обжалует санкции в суде.

23 июня депутаты Слуги народа зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагается запретить судам останавливать санкции СНБО.

Данилов Алексей (1066) санкции (11310) СНБО (4432)


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Топ комментарии
+3
РНБО універсальний зелін інстрУмент для боротьби з невгодними.
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06.07.2021 10:06
+3
Я згоден на те, щоб повернулись часи Порошенка. А теперішній треш забери собі.
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06.07.2021 10:12
+2
Саша, цей придурок-анархіст з нацсук не заслуговує навіть уваги. Їх таких тут дофіга бродить, яким дай і полож прям зараз; причому щоб не зелена шобла їм дала умовно "$4000з/п" і "всім злочинцям тюрми", а "мав Петро це зробити"...
Просто такі брехливі висери потрібно в спам кидати...
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06.07.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
Чого ви тоді всі як обісцяні?
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06.07.2021 10:03 Ответить
А от за Петра була боротьба. Ух! І все по закону. Все через суди... В кожного Гаранта власний спосіб дурити лохів.
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06.07.2021 10:07 Ответить
Я згоден на те, щоб повернулись часи Порошенка. А теперішній треш забери собі.
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06.07.2021 10:12 Ответить
Это шутка от клоуна Зе и его квартала 95
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06.07.2021 10:14 Ответить
Саша, цей придурок-анархіст з нацсук не заслуговує навіть уваги. Їх таких тут дофіга бродить, яким дай і полож прям зараз; причому щоб не зелена шобла їм дала умовно "$4000з/п" і "всім злочинцям тюрми", а "мав Петро це зробити"...
Просто такі брехливі висери потрібно в спам кидати...
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06.07.2021 10:19 Ответить
Згоден. Але я не всих ще вивчив на Цензорі.
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06.07.2021 10:24 Ответить
РНБО універсальний зелін інстрУмент для боротьби з невгодними.
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06.07.2021 10:06 Ответить
универсальный инструмент привлечения Зе к уголовной ответственности после окончания каденции!!
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06.07.2021 10:12 Ответить
Щоб "правоохранительная система двигались быстрее" - робіть справжню реформу судової системи! Нафіга припинили цю реформу, яку розпочали Порох та Верховна Рада ще минулого скликання? Чого у вас керівники САП та інших слідчих органів не відбираються незалежними комісіями з-за участі ГРД? Чого досі навіть не думаєте міняти кодекси (прицесуальний, кримінальний та ін.) в інтересах потрепілих, чому у вас в умовах турбомонобільшості діють портновські, які захищають інтереси підсудних?
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06.07.2021 10:13 Ответить
Полезный идиот или городской сумасшедший?!
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06.07.2021 10:13 Ответить
СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки, "ходить между каплями", - Данилов - Цензор.НЕТ 246
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06.07.2021 10:15 Ответить
Так же рассуждают все преступники. Закон, как столб, его трудно перепрыгнуть, но легко обойти. Зелень, ****...
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06.07.2021 10:18 Ответить
Розраховано на зе-лохів... Конституція не наділила РНБО такими повноваженнями...
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06.07.2021 10:19 Ответить
Совет нацбезопасности и обороны не подменяет собой суды, вводя санкции Источник: https://censor.net/ru/n3275312 - РНБО дорадчій орган. Як отой Офіс Президента. Вони тільки готують документи. А узурпує владу, перевищує повноваження тільки одна людина - той, хто ставить підпис.
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06.07.2021 10:23 Ответить
Походу Данилов тоже себе на уголовное дело уже наговорил.

Интересно, как он потом это будет в суде объяснять...
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06.07.2021 12:11 Ответить
Скоро вы допрыгаетесь.
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06.07.2021 12:22 Ответить
 
 