Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Процесс внесения олигархов в реестр будет публичной процедурой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Олигархическая система берет свое начало с 1998 года. Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи. После 2014 года у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда произошел известный банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" – не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, процедура внесения олигархов в реестр будет открытой, однако отказался сейчас назвать фамилии.

Отвечая на вопрос, есть ли план, если законопроект об олигархах не сработает.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - подчеркнул Данилов.

"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", - добавил секретарь СНБО.

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