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Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов

Процесс внесения олигархов в реестр будет публичной процедурой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Олигархическая система берет свое начало с 1998 года. Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи. После 2014 года у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда произошел известный банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" – не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, процедура внесения олигархов в реестр будет открытой, однако отказался сейчас назвать фамилии.

Отвечая на вопрос, есть ли план, если законопроект об олигархах не сработает.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - подчеркнул Данилов.

"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: СНБО не подменяет собой суды, но наша работа - искать лазейки, "ходить между каплями", - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20456) олигарх (1026) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+29
Бойку оборонный завод отдали. Это "план Б". Далее "план В". Наверное ,Венедиктовой что-то отдадут и так дальше. Полный алфавит же.
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06.07.2021 10:27
+19
Скоріше в нього повні кишені коксу.
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06.07.2021 10:26
+13
С той дикцией, которую демонстрирует видосик-гундосик, у него и половины алфавита нет
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06.07.2021 10:32
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Правила форума Совет форумчан
Скоріше в нього повні кишені коксу.
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06.07.2021 10:26 Ответить
алфавит начинается с бухви ху
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06.07.2021 11:09 Ответить
т. н. " комсомолец" луганский не соврал, он же сказхал у того в голове есть ПЛАН Якщо законопроєкт про олігархів не спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 7913
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06.07.2021 15:48 Ответить
в общем, если "план а" не сработает, то бесноватый вовка-шут примет очередной "план" из пакетиков по алфавиту... Амфитамины, Барбитураты.. Героины и Кокаины и т.д.) - сказал данилов))
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06.07.2021 13:29 Ответить
Бойку оборонный завод отдали. Это "план Б". Далее "план В". Наверное ,Венедиктовой что-то отдадут и так дальше. Полный алфавит же.
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06.07.2021 10:27 Ответить
Бойка Зеленський готує для себе як суперника на виборах президента,в якого він зможе виграти.
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06.07.2021 10:57 Ответить
Да це всі розуміють , просто буде не так все. Не так все ,як планував овоч і не так як планує цей недонаполеон
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06.07.2021 11:06 Ответить
Сидеть Зеля будет долго и нудно с подачи провокатора Данилова!
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06.07.2021 10:27 Ответить
У Зели целый алфави не сработает.
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06.07.2021 10:28 Ответить
А ему целый и не нужен.У него только одна буква срабатывает-"К"-Коломойский.Все остальные как на поломанной печатной машинке-западают.
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06.07.2021 11:07 Ответить
то что у зеленского есть план, никто даже не сомневается...
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06.07.2021 10:28 Ответить
Значит, пока до последней буквы алфавита можно не работать. Интересно, а операция "Ы" тоже будет?
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06.07.2021 10:28 Ответить
ето план птн хло

...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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06.07.2021 10:29 Ответить
Китайский?
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06.07.2021 10:29 Ответить
Я думаю, что ЗЕбуина ждет судьба Яныка. Скоро ему со своей Ленкой тоже придется бежать в Рашку...если успеют
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06.07.2021 10:30 Ответить
Да ему и бежать-то некуда, этот клован никому не нужен. Одноразовое изделие...
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06.07.2021 10:46 Ответить
Ну почему же? Оно побежит в Москву к своим друзьям по КВН и сериалам. То, что его там будут чмырить все кому не лень, то это уже его проблемы
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06.07.2021 10:53 Ответить
Даже ********* рассейской эстрады?
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 1455
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06.07.2021 11:11 Ответить
С той дикцией, которую демонстрирует видосик-гундосик, у него и половины алфавита нет
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06.07.2021 10:32 Ответить
согласно алфавиту лапши должно хватит на все уши и надолго
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06.07.2021 10:32 Ответить
То й небезпечно.... та "каша" у янєлоха в голові котру він вважає за "стратегічний план" .
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06.07.2021 10:33 Ответить
А-Ахметов,Б-Беня,Бойко,В-Венедиктова,и т д
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06.07.2021 10:35 Ответить
Первые две буквы дружно проголосовали за этот закон Вопросы есть?-вопросов нет
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06.07.2021 10:42 Ответить
Йо, Ка, Ле, Ме, Не, Е, Пе, Ре, Се, Те....
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06.07.2021 10:37 Ответить
А, БИ, ДЕ, ЦЕ, ВИ, ПИ, ТИ..... (чи вкурити).
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06.07.2021 11:03 Ответить
Если законопроект об олигархах на сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов - Цензор.НЕТ 3840
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06.07.2021 10:37 Ответить
По Донбассу тоже был ПЛАН Б. КЛОУНЫ!
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06.07.2021 10:37 Ответить
Нашу країну знищили олігархи. Дави їх скотів.
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06.07.2021 10:38 Ответить
Да срать они на тебя хотели)от того,что зекретин на кого то покажет пальцем,что тот олигарх -ничего не меняется,от слова совсем.
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06.07.2021 11:00 Ответить
Краще нічого не робити. Хай олігархи будуть.
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06.07.2021 11:29 Ответить
А что зекретин делает?ну расскажет он тебе ,к примеру,что ахметка олигарх -что поменяется у того же ахметки))))неужели не ясно,что шмаркля вообще ничего не делает -даже заправки мертвечука спокойно заработали снова
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06.07.2021 12:19 Ответить
это же страшные санкции!!! ну назовут Ахметку олигархом,а он назовет Зе п даром и на этом все кончится.
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06.07.2021 12:43 Ответить
Назви країну де їх немає. В кожному селі свій олігарх. І що ?
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06.07.2021 12:59 Ответить
Его план это Ж,Х,Пц и нах!
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06.07.2021 10:38 Ответить
...т.е. НИЧЕГО
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06.07.2021 10:40 Ответить
Как это убого говорить о том чего и в помине нет, жалкое зрелище когда власть просто имитирует работу во всем и понятия не имеет что делать, жаль зебилы этого и не поймут никогда кого выбрали
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06.07.2021 10:41 Ответить
"ProZorro.Продажи" - не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти." Даже законным путем (например, строительство окружной дороги за 100 млрд в обход Прозорро). Кто на этой стройке станет новым олигархом? "Процесс внесения олигархов в реестр будет публичной процедурой." У меня почему-то ассоциация "публичная процедура - публичная казнь". Это каким образом будет проходить публичная процедура? Клеймо поставят?
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06.07.2021 10:41 Ответить
не только план но и кокс
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06.07.2021 10:42 Ответить
Зеля дає зуб?
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06.07.2021 10:42 Ответить
может только взять на клык....коксу
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06.07.2021 10:43 Ответить
У Украины нет времени ждать от А до Я куме.
-Так.Тому треба починати зразу з Я.Тобто с себя.Що менi з того,що в автомате 30ть куль?!Менi треба та куля та пострiл,що поцiлить в яблочко.
-Ну,за вдалий пострiл куме.Один выстрел минус цель
Если законопроект об олигархах на сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов - Цензор.НЕТ 5178
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06.07.2021 10:45 Ответить
''Мистер Фикс, есть ли у вас план? '', -''Да у меня есть два мешка плана!''😂😂😂.
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06.07.2021 10:48 Ответить
Удобненько жополиз Зеленского задает вопросы и ... не отвечает на них.
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06.07.2021 10:51 Ответить
Читаю новину і розумію, що це жарт. Чи ні?
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06.07.2021 10:54 Ответить
)))))вот оно - если кто то не отдаст имущество,то зекретины просто всем расскажут,что он олигарх ...и все,зесрань)да плевала бы я,будучи олигархом,на всех вас с большой горы
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06.07.2021 10:56 Ответить
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 8916
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06.07.2021 10:57 Ответить
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo
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06.07.2021 10:57 Ответить
ЗєОЗУ зранку чергу займає біля ліжка зє🚽💩💉43 і вилізує там "усє"? 🤮
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06.07.2021 10:58 Ответить
У Володимира Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Джерело: https://censor.net/ua/n3275320
Послухати Данилова, так Гідрант - прям "генератор ідей", а як послухати самого неука-*********** - лошара-лошарою тупорилий...
Ну як можна було за такого дебіла голосувати...
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06.07.2021 11:02 Ответить
Вава не встиг опробувати всього алфавіту боротьби з олігархами, оберіть його, зі "слугами" та олігархами, на пожиттєво. Хай мАльчік учІться.
На розробку цього "закону" ( для ЗАХИСТУ олігархів) витрачається час і кошти. І хто їх поверне і понесе відповідальність за розтрату?
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06.07.2021 11:02 Ответить
Спочатку потрібно ще вивчити алфавіт.
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06.07.2021 11:11 Ответить
Хай спочатку оцей знаток алфавіту Данілов пояснить, як він на підставі диплому сільськогосподарського технікуму умудрився захистити десиртацію кандидата наук. На якому базарі він купив диплом про вищу освіту. А ми ще Ківі дивуємось. В того хоть на відміну від Данілова диплом про вищу освіту справжній. Ківа реально вчився.
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06.07.2021 11:07 Ответить
Дайте планокуру водички попити, може попустить
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06.07.2021 11:22 Ответить
От А до Я какое расстояние в годах?))
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06.07.2021 11:28 Ответить
А - ахмєтов,
Б бєня,
В вова
Г ???
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06.07.2021 11:31 Ответить
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 7426
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06.07.2021 11:45 Ответить
А кто сказал что зеля алфавит помнит???
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06.07.2021 11:55 Ответить
Якщо законопроєкт про олігархів на спрацює, то у Зеленського є не тільки план Б - у нього повний алфавіт, - Данілов - Цензор.НЕТ 9602
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06.07.2021 12:06 Ответить
Ну с такими то знаниями алфавита за 2 года ЗЕ мог бы огого.

А на выходе в реале у ЗЕ:
- просранная экономика,
- просранная внешняя политика,
- просранная вакцинация,
- разворованные фонды,
- вэлыкэ крадивныцтво,
- пристроенные к власти дружбаны,
- просранный рейтинг,
- куча ничего не значащих бумажек и виртуальных проектов.
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06.07.2021 12:09 Ответить
Коли мільярд дерев були ще малими і в нас не було ще власного космодрому , Зеленський розпочав боротьбу з олігархами 😏
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06.07.2021 12:17 Ответить
https://censor.net/ru/news/3275320/esli_zakonoproekt_ob_oligarhah_ne_srabotaet_to_u_zelenskogo_est_ne_tolko_plan_b_u_nego_polnyyi_alfavit
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06.07.2021 12:18 Ответить
И этот дуболом - глава Совета национальной безопасности и обороны!
Какой, на@уй, алфавит!
Единственное, что есть у этого попугая Кеши это петлица суфлера в ухе, и он уже показал, что несет, когда петлицы нет!
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06.07.2021 12:24 Ответить
У Земакаки есть забористый кокс и больше ему ничего не нужно , так как бабло заносят мешками 😀
и это не шутка , а вполне серъёзно !!
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06.07.2021 12:43 Ответить
Зеленский знает еще много анекдотов, да вот только рассказывать не умеет. Далеко ему еще до Никулина...
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06.07.2021 12:45 Ответить
..до Порошенко)))
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06.07.2021 12:50 Ответить
Після української абетки, Зе може і до китайської грамоти добратися
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06.07.2021 13:06 Ответить
у... Узеленского.... дайте ещё.... это если на каждую букавку по 2 года..... мммм.... но так долго
не живут, уважаемый......
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06.07.2021 13:11 Ответить
парашенко, параша, опарыш - слова синонимы.
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06.07.2021 13:52 Ответить
 
 