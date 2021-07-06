Если законопроект об олигархах не сработает, то у Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит, - Данилов
Процесс внесения олигархов в реестр будет публичной процедурой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbes Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Олигархическая система берет свое начало с 1998 года. Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи. После 2014 года у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и пароходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда произошел известный банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" – не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны", - отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, процедура внесения олигархов в реестр будет открытой, однако отказался сейчас назвать фамилии.
Отвечая на вопрос, есть ли план, если законопроект об олигархах не сработает.
"У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - подчеркнул Данилов.
"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", - добавил секретарь СНБО.
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...І ось (це вже друга річ, прямий сигнал тривоги) з'являється президентський законопроект "про олігархів", здіймаючи хвилю галасу, сарказму, дотепів і підрахунків, скільки в кого активів і чи кожен з нас олігарх, - і при тому вже не помічається, проскакує повз нашу затоптану "новим ньюспіком" увагу жахлива, як пожежний ґонґ, фраза:
Стаття 2, частина 1, п. 1, перша ознака олігарха - "бере участь у політичному житті" (sic!).
Там справді це написано, приїхали. І нижче, в Статті 3, роз'яснено, що́ це означає: перераховано всі посади, аж до Голови Нацбанку й "керівних органів політичних партій", які, в уявленні авторів, усі в сумі, разом із "пов'язаними особами" (?), й описують українське "політичне життя". Тому що "политикой должны заниматься политики", і в Росії це тільки так. Здрастуй, страна Гулагія! Чи то пак - "вєчєр в хату, арєстанти!"
…Я спробувала поґуґлити, але не знайшла жодного голосу протесту проти цього формулювання. Не те що "віртуального Майдану", чи хору здивування, як мало б бути в країні, котра впевнена в своїй мові й несених нею значеннях, - а жодного, бодай студентського-аспірантського, мишачого писку: мовляв, та скажіть же їм хто-небудь, цим законодавцям "с района", що не можна таке писати в тексті закону, бо "участь у політичному житті", це, в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початки від Аристотеля, є ознака не "олігарха", а громадянина, варвари, що ви робите з мовою?!
Тож хай цей мій текст буде таким голосом. Час починати слухати себе й розуміти, чиїми словами ми говоримо, - поки ще не пізно. - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
-Так.Тому треба починати зразу з Я.Тобто с себя.Що менi з того,що в автомате 30ть куль?!Менi треба та куля та пострiл,що поцiлить в яблочко.
-Ну,за вдалий пострiл куме.Один выстрел минус цель
Послухати Данилова, так Гідрант - прям "генератор ідей", а як послухати самого неука-*********** - лошара-лошарою тупорилий...
Ну як можна було за такого дебіла голосувати...
На розробку цього "закону" ( для ЗАХИСТУ олігархів) витрачається час і кошти. І хто їх поверне і понесе відповідальність за розтрату?
Б бєня,
В вова
Г ???
А на выходе в реале у ЗЕ:
- просранная экономика,
- просранная внешняя политика,
- просранная вакцинация,
- разворованные фонды,
- вэлыкэ крадивныцтво,
- пристроенные к власти дружбаны,
- просранный рейтинг,
- куча ничего не значащих бумажек и виртуальных проектов.
Какой, на@уй, алфавит!
Единственное, что есть у этого попугая Кеши это петлица суфлера в ухе, и он уже показал, что несет, когда петлицы нет!
и это не шутка , а вполне серъёзно !!
не живут, уважаемый......