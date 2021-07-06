Зинченко на призовые за Евро-2020 оплатил приезд во Львов немецкого пластического хирурга, который неделю будет оперировать детей
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на призовые деньги за Евро-2020 оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Instagram Сборной.
"24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020 приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями", - говорится в сообщении.
До этого Экснер 12 раз приезжал в Украину для консультаций и оперирования.
Напомним, вчера Зинченко вместе со сборной Украины вернулся в Киев. "Сине-желтые" впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0: 4 и прекратили участие в турнире.
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ну и что ?
он футболист, а не посадовець и
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
Вот главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский реконструирует ещё одну резиденцию СЕБЕ за наши с вами деньги ...Во время войны...В нищей стране... За десятки миллионов... Вот это размах! Как не гордиться таким президентом?
Но контроль за благотворительными деньгами не помешал бы.
А депутанам -позорище.
Молодец!
родственников не выбирают, так как и родственники могут жить где угодно...
но играет он за сборную Украины и деньги передал на лечение украинских детей...