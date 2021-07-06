Зинченко на призовые за Евро-2020 оплатил приезд во Львов немецкого пластического хирурга, который неделю будет оперировать детей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на призовые деньги за Евро-2020 оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Instagram Сборной.

"24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020 приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями", - говорится в сообщении.

До этого Экснер 12 раз приезжал в Украину для консультаций и оперирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Напомним, вчера Зинченко вместе со сборной Украины вернулся в Киев. "Сине-желтые" впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0: 4 и прекратили участие в турнире.