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Зинченко на призовые за Евро-2020 оплатил приезд во Львов немецкого пластического хирурга, который неделю будет оперировать детей

Зинченко на призовые за Евро-2020 оплатил приезд во Львов немецкого пластического хирурга, который неделю будет оперировать детей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко на призовые деньги за Евро-2020 оплатил приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Instagram Сборной.

"24-летний полузащитник профинансировал из призовых за Евро-2020 приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера. В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями", - говорится в сообщении.

До этого Экснер 12 раз приезжал в Украину для консультаций и оперирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на помощь больным и нуждающимся детям

Напомним, вчера Зинченко вместе со сборной Украины вернулся в Киев. "Сине-желтые" впервые в истории вышли в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступили сборной Англии со счетом 0: 4 и прекратили участие в турнире.

благотворительность (612) сборная Украины (272) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+53
Молодець.
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
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06.07.2021 10:32
+51
Молодец Зинченко! Отличный футболист и достойный человек!
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06.07.2021 10:32
+44
И Зинченко, и Ярмола потратили все призовые на нуждающихся детей.
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06.07.2021 10:38
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На Зинченка открыта целая контора ботов которые на Ютубе шлепают ролики какой он плохой футбулист и даже что он живет и владеет недвижемостью в рыфы ...Я думаю зависть козломордная свербит у них в одном месте потому как ни один кацапский футболист не играет в топ клубах Европы
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06.07.2021 10:30 Ответить
а еще на Зинченко гавкают, что он давал интервью на русском

ну и что ?
он футболист, а не посадовець и
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ
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06.07.2021 14:15 Ответить
Молодець.
Депутани також могли би відзначитись в благодійності. Але, нажаль, більшість з них відзнаються в алко-наркотичних, секс скандалах, похабщині та грабунку українців.
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06.07.2021 10:32 Ответить
И Зинченко, и Ярмола потратили все призовые на нуждающихся детей.
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06.07.2021 10:38 Ответить
Молодец Зинченко! Отличный футболист и достойный человек!
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06.07.2021 10:32 Ответить
Что там Зинченко со своими, честно заработанными пожертвованиями на благотворительность....

Вот главнокомандующий Владимир Александрович Зеленский реконструирует ещё одну резиденцию СЕБЕ за наши с вами деньги ...Во время войны...В нищей стране... За десятки миллионов... Вот это размах! Как не гордиться таким президентом?
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06.07.2021 23:19 Ответить
Молодчага,РЕСПЕКТ и уважуха!!!
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06.07.2021 10:33 Ответить
Браво
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06.07.2021 10:33 Ответить
Повага тобі Олександре за такий вчинок
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06.07.2021 10:36 Ответить
оце вам футболіст кращий за преза *голобородька*
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06.07.2021 10:38 Ответить
Не тільки за "Голобородька", а і за п"ятьох попередніх разом взятих, оскільки він витратив зароблені власними талантом, здоров"ям та працею, а не зі з3,14зженних у Держави та Людей!
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06.07.2021 13:53 Ответить
Молоток!
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06.07.2021 10:39 Ответить
Ярмоленко подав гарний приклад, коли віддав на благодійність призові за Євро, Зінченко продовжив... Може ще хтось приєднається?
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06.07.2021 10:40 Ответить
Это все прекрасно, но кто будет выбирать, кому оперироваться, а кому нет? Богатеньких прооперируют, а бедные так и останутся
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06.07.2021 10:43 Ответить
Не думаю,что богатые родители ждали пока кто то даст денег на операцию их ребенку.
Но контроль за благотворительными деньгами не помешал бы.
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06.07.2021 10:50 Ответить
казалось бы хорошая новость, но кто-то и здесь найдет негатив....
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07.07.2021 06:33 Ответить
Дай Бог Олександрові здоров'я та наснаги.Дивись,Голобородько,які люди бувають не в кіно, а на ділі.
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06.07.2021 10:45 Ответить
Ну за це однозначно респект! Но все рівно, їм треба задуматися над своєю грою.
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06.07.2021 10:48 Ответить
Ну вот и кандидат на место зегнуса.
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06.07.2021 10:52 Ответить
Вполне адекватный президент.
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06.07.2021 10:52 Ответить
Хай тебе Бог береже, синку!
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06.07.2021 10:52 Ответить
О.Зiнченко-ЧОЛОВIК!!!
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06.07.2021 11:01 Ответить
повага.
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06.07.2021 11:14 Ответить
Поступок достойного человека! Респект и уважуха!
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06.07.2021 12:06 Ответить
У меня нет слов... Пусть у Александра в жизни все складывается замечательно!
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06.07.2021 12:37 Ответить
красавчик...
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06.07.2021 13:16 Ответить
Удачи тебе и везения во всем Александр!
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06.07.2021 13:57 Ответить
Респект!
А депутанам -позорище.
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06.07.2021 15:46 Ответить
ЧЕЛОВЕК!!! Уважаю!!!
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06.07.2021 18:48 Ответить
Хоть и понт, но очень красивый!
Молодец!
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06.07.2021 21:59 Ответить
респект!
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06.07.2021 22:10 Ответить
Що тут скажеш - респект за таке добре діло
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06.07.2021 22:15 Ответить
Почему пресса не пишет, сколько мультимиллионер Зеленский В.А. пожертвовал за последние два года на лечение воинов - героев, на помощь сиротам погибших защитников Украины ....Или хотя бы на что - нибудь стоящее и благородное, кроме драгоценностей для своей Ленки, новых машин себе,и Ленке, недвижимости, предметов роскоши всей своей ненасытной семейке....
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06.07.2021 22:49 Ответить
это фото 2015 или 2016 года...
родственников не выбирают, так как и родственники могут жить где угодно...
но играет он за сборную Украины и деньги передал на лечение украинских детей...
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07.07.2021 09:25 Ответить
 
 