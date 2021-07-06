Секретарь СНБО Данилов обвинил Францию в коррупции: "Французы в 2008 занимались переговорами с РФ и Грузией, в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" из России"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пояснил свои слова насчет того, что Германия и Франция несут ответственность за агрессию России против Украины и Грузии – как минимум моральную.
Об этом он заявил в интервью Forbes.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - отметил Данилов.
"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия поменяла свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", - добавил он.
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Ганьба євро-хвойдам на службі у кремляді.
тому питання насамперед до полiтикiв.
ка которого борис нетрезвый в 99-м в ящик вытащил в виде нового царя (очень к стати леге-
тимненько уже тогда можно было не признать) давно склеил ласты гдето сразу после погрома
Грозного.... всё дальнейшее это работа штази и большого еропеньского треугольника Рим-
-Париж-Берлин а масквабад сегодня выполняет их заказы.
Немцы и французы спонсируют режим путин и войну с Украиной.
ринок невеликий, нiмцям майже какая разнiца...
а ось россiянський ринок набагато бiльший... +газ...+нафта...
Об этом он заявил в интервью Forbes, передает https://rus.lb.ua/news/2021/07/06/488663_sekretar_snbo_nazval.html LB.ua .
"На первом месте Великобритания, а затем США и страны Балтии. И еще Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", - ответил он на вопрос журналистки о стратегических партнерах Украины.
Показательно, что Данилов не назвал Францию и Германию, которые играют ведущую роль в мирных переговорах с Российской Федерацией. Секретарь СНБО считает эти страны "морально ответственными" за российскую оккупацию территории Украины.
"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть. Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами.
Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", - сказал Данилов. Он добавил, что в последнее время Германия "изменила свой тон" в отношении Украины.
а Данiлов якраз...все нормально.
Дипломатія-це не вміння говорити правду. До чого приведе висер Данілова ? До мінімізації контактів з сильними країнами .Оце і є результат.
нi до чого страшного не приведе, це ж не слова президента чи мiнicтра закордонних справ.
В том числе Нормандский формат был создан чтобы с помощью Германии и Франции принудить Украину к капитуляции. В Нормандском формате нет нейтральных стран. Непонятно что Украина до сих пор там делает.
- накладуть санкції на Францію
- Венедіктова заведе кримінальну справу на керівництво Франції
Можна і на Ющенка кримінальну справу за злочинну змову з Францією.
Як зебільна влада любить всяку ху..ню нести(
Кстати, сегодня началось то же самое,только хитрее.Сегодня выявлены и уничтожаются люди,не давшие рашке нас схарчить.И опять мы что-то хотим он кого-то.Середина года -нет оборонного заказа! Вы что,хотите,чтобы французы умирали за Украину? Им -то оно зачем?
зато Де голль с помпой вернулся в Париж, когда "СОЮЗНИКИ "(американцы и англичане!) освободили Францию! проводил парады!
прочитайте про Ж.Сименона - тоже купил себе замок, отсиделся в замке на западе Франции, а после войны на 10 лет! удрал в Америку!
А щодо корупції,так то є таке. (Може тупак Данілов соромиться називати прізвище ?)
https://www.kmu.gov.ua/news/arsen-avakov-proviv-zustrich-z-delegaciyeyu-predstavnikiv-velikogo-biznesu-franciyi 25.06.2021 Арсен Аваков провів зустріч з делегацією представників великого бізнесу Франції
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/1/7299123/ 01.07.21 Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подякував Верховній Раді за ратифікацію чотирьох законопроєктів, завдяки яким Україна отримає інвестиції в більш ніж 1,3 млрд євро і співпрацю з Францією в будівництві локомотивів, підйомників для пожежних і модернізації систем очищення води.
https://ua.interfax.com.ua/news/investments/753445.html 02.07.2021 Аваков обговорив із міністром економіки Франції інвестпроекти та реновацію системи водопостачання в Харкові
Німеччина й Франція-справді посередники
І який сенс згадувати той меморандум ? Це нікчемний папірець.(Очевидно,ви не читали його текст,бо знали б,що всі підписанти,крім рф, виконали зобов'язання).
яку лямку? що та коли вони захищали?
можливо, заради України вони пiшли на якiсь жертви? Нi !
Про що Ви взагалi говорите? До чого цей пафос?
та вони на бiженцiв з Африки, чи з Cирiї в сотнi раз бiльше витрачають. яку лямку? схаменiться.
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
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ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
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