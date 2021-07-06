Секретарь СНБО Данилов обвинил Францию в коррупции: "Французы в 2008 занимались переговорами с РФ и Грузией, в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" из России"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов пояснил свои слова насчет того, что Германия и Франция несут ответственность за агрессию России против Украины и Грузии – как минимум моральную.

Об этом он заявил в интервью Forbes.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - отметил Данилов.

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"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия поменяла свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", - добавил он.