Коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года, - главный санврач Кузин
В Минздраве оценили, сколько еще будет продолжаться пандемия коронавируса. Коронавирус будет еще, по крайней мере, полтора года.
Об этом в интервью "ТСН" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.
"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года", - заявил Кузин.
Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.
"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.
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Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
Другими словами развод лохов продлится ещё полтора года.