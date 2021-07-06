РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 916 10

Коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года, - главный санврач Кузин

Коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года, - главный санврач Кузин

В Минздраве оценили, сколько еще будет продолжаться пандемия коронавируса. Коронавирус будет еще, по крайней мере, полтора года.

Об этом в интервью "ТСН" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ. 

По его словам, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года", - заявил Кузин.

Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.

"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.

Читайте также: В COVAX отдали приоритет африканским странам, - Кузин о задержках с поставкой вакцины в Украину

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Когда в Москве в 1959 году была вспышка натуральной оспы (!) (это вам не ковид; это смерть с вероятностью 50%), то всё было закончено за два месяца, и никто ничего не узнал кроме тех кому было положено по службе.

Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:52
+4
а вы сколько еще с нами?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:46
+2
Ох эти ученые на ***** точеные, коронавирус это на долго т.к. это не естественный а искусственный штамм, и это уже доказано. И мутировать он будет, и новые вакцины будут придумывать аж пока он не выполнит поставленную перед ним создателями задачу. А это надолго, и будем мы с ним жить как с гриппом.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а вы сколько еще с нами?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:46 Ответить
Пока к ним не будет применён "метод Янука".
показать весь комментарий
06.07.2021 10:53 Ответить
какой хороший вопрос
показать весь комментарий
06.07.2021 14:27 Ответить
Когда в Москве в 1959 году была вспышка натуральной оспы (!) (это вам не ковид; это смерть с вероятностью 50%), то всё было закончено за два месяца, и никто ничего не узнал кроме тех кому было положено по службе.

Интересно, а какой процент населения до сих пор верит в эту ковидную лашпу ?
показать весь комментарий
06.07.2021 10:52 Ответить
Коронавирус с нами еще, по крайней мере, на полтора года, - главный санврач Кузин

Другими словами развод лохов продлится ещё полтора года.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:55 Ответить
Ох эти ученые на ***** точеные, коронавирус это на долго т.к. это не естественный а искусственный штамм, и это уже доказано. И мутировать он будет, и новые вакцины будут придумывать аж пока он не выполнит поставленную перед ним создателями задачу. А это надолго, и будем мы с ним жить как с гриппом.
показать весь комментарий
06.07.2021 10:56 Ответить
Не с нами, а в нас. Увы...
показать весь комментарий
06.07.2021 11:08 Ответить
Доки такі виродки, як Кузін будуть з нами, буде і коронавірус.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:23 Ответить
на основі чого він робить висновки, що він взагалі знає..
показать весь комментарий
06.07.2021 14:27 Ответить
 
 