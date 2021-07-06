Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга"

Четыре политические партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июля,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021 года.

Так, рейтинг партий, которые бы точно прошли в Раду, возглавляет "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 24,9% респондентов, определившихся с выбором.

Также в парламент проходят политическая партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 13,5% украинцев, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,8% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 12,3%.

В число партий, рейтинг которых значительно ниже вошли "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,8% украинцев, "Радикальная партия" – 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%, "Наши" – 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,1%, "Партия Шария" – 3,7%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.