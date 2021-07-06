Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга"
Четыре политические партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июля,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021 года.
Так, рейтинг партий, которые бы точно прошли в Раду, возглавляет "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 24,9% респондентов, определившихся с выбором.
Также в парламент проходят политическая партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 13,5% украинцев, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,8% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 12,3%.
В число партий, рейтинг которых значительно ниже вошли "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,8% украинцев, "Радикальная партия" – 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%, "Наши" – 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,1%, "Партия Шария" – 3,7%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.
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следующую коалицию в Раде - неужели с "Европейской солидарностью"?
Але зірки так склались, що саме Лана може перемогти на дострокових з приголомшливим успіхом. За неї проголосують і юлєфоби і юліанці. Іноді заради народу треба йти на жертовність. Тим більш буде до пані Лани повага і довіра.
І це при тому, що зелений блазень вже обісрався десятки разів, але нарід за жодних обставин не хоче голосувати за барижу наволоч.
До голоду та холоду вкрай далеко . За бариги у 2015 році було набагато гірше.
І подивися, як зростає економіка ізраїлю під час перманентної 75річної війни.
Легше усього підняти тарифи, с кожного по 3гривні Зебені радість.
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.