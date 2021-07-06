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Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг партий на июль 2021 года:

Четыре политические партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале июля,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021 года.

Так, рейтинг партий, которые бы точно прошли в Раду, возглавляет "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 24,9% респондентов, определившихся с выбором.

Также в парламент проходят политическая партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 13,5% украинцев, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,8% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 12,3%.

В число партий, рейтинг которых значительно ниже вошли "Сила и честь", которую готовы поддержать 4,8% украинцев, "Радикальная партия" – 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%, "Наши" – 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,1%, "Партия Шария" – 3,7%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

рейтинг (1639) социология (530) Батькивщина (2013) Слуга народа (2631) Европейская Солидарность (1052) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+23
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2748
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06.07.2021 10:54
+15
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2341
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06.07.2021 10:56
+13
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9963
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06.07.2021 10:55
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Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2748
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06.07.2021 10:54 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9963
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06.07.2021 10:55 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2341
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06.07.2021 10:56 Ответить
сами себя опросили и записали
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06.07.2021 11:08 Ответить
Любопытно, а с кем "Слуги народа" собираются делать
следующую коалицию в Раде - неужели с "Европейской солидарностью"?
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06.07.2021 10:55 Ответить
их законное место - гордое одиночество у параши
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06.07.2021 10:57 Ответить
Та ты шо? Конечно же с ОПЗЖ - что те, что те малороссы по своей сущности
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06.07.2021 10:59 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7764
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06.07.2021 11:01 Ответить
...тогда почему с ОПЗЖ - СН воюет больше чем в свое время ЕС?
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06.07.2021 11:01 Ответить
Де ви побачили ту "війну", то "шлюбні ігри".
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06.07.2021 11:14 Ответить
та ні, їх побратими ОПЗЖ, а Європейська солідарність проукраїнська і проєвропейська партія.
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06.07.2021 14:34 Ответить
Под выборы пойдут еще большие проплаченные рейтинги.Из-за фальшивых рейтингов новым партиям тяжело попасть в парламент,да и выборы у нас подгоняют под рейтинги.
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06.07.2021 10:56 Ответить
..а шо у олигархов уже есть новые партии?
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06.07.2021 11:03 Ответить
100% мои слова - готовятся к фальсификациям, избиратели болжны думать, что может они чего-то не догоняют и "народ" действительно любит этого откровенного просточка-идиота, который по телевизору признаётся в предательствах.
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06.07.2021 12:56 Ответить
Шото я потерялся в этих рейтингах! Последний случай, с слугой-наркоманом Брагаром, рейтинг "СН" обвалил или поднял?
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06.07.2021 10:57 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6502
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06.07.2021 11:00 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8955
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06.07.2021 10:59 Ответить
а шо, сцявка вже не має серед лідерів?? Нічо, Пінчук на наступну партію "Ригай!" грошенят дасть
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06.07.2021 10:59 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 213
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06.07.2021 11:02 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 767
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06.07.2021 10:59 Ответить
Пропал дом ... (с)
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06.07.2021 11:00 Ответить
За Свободу!
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06.07.2021 11:00 Ответить
ЗА ТЯГНИСРАКА !!!!!!
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7217
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06.07.2021 11:03 Ответить
ви шо, нога не здригнеться, млять!
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06.07.2021 11:04 Ответить
ша...видосиков подкинем.....лохторат возрадуется "будущему счастью" от Зе шоблы.
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06.07.2021 11:01 Ответить
"Сила ичесть " - вообще уникум, никто не видит и не слышит того Смешко, а рейтинг стабильный. Уникально.
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06.07.2021 11:02 Ответить
у нього абонемент на декілька років одразу, ****
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06.07.2021 11:05 Ответить
Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Зєлю з шоблою на довічне з конфіскацією. Дострокові. Всі ці рейтинги - фуфєл. Зєлін рейтинг - НУЛЬ.
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06.07.2021 11:02 Ответить
Зеркаль не хоче, декілька раз заявляла.
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06.07.2021 11:04 Ответить
Пох.. Ванятка хоче)
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06.07.2021 11:11 Ответить
Це нормально, якщо людина не хоче валити на себе цей вантаж, це означає, що Лана - розумна жінка. Пройдисвіт прагне влади, бо йде красти. А порядна людина розуміє, що за чесну працю українці можуть посадити, як Юлю колись.
Але зірки так склались, що саме Лана може перемогти на дострокових з приголомшливим успіхом. За неї проголосують і юлєфоби і юліанці. Іноді заради народу треба йти на жертовність. Тим більш буде до пані Лани повага і довіра.
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06.07.2021 11:12 Ответить
В ОП Єрмака вже готуються на цю осінь оголошувати позачергові президентські. Щоб виграти їх і обнулити свій п'ятерічний термін, бо пізніше Зєля не виграє в тій дупі, куди він веде країну. Нам треба узгодити нормальну владу і пакетом йти на вибори, щоб кандидат переміг ще в першому турі.
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06.07.2021 11:05 Ответить
Ти Ваньок вже агітував і твій Зелох Косовороткович пройшов. А якщо при ньому всі президенти, то ти Ваня також є Косоворотка Гундосович. Як показує практика твоя аналітика і знання кандидатів на нулю.
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06.07.2021 14:38 Ответить
Тут за одне криве слово на твого хозяїна банять на три дні. Тому я промовчу
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06.07.2021 19:41 Ответить
Таки ЗЕлох, це назавжди.
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06.07.2021 11:02 Ответить
А який тоді лох кого він переміг?
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06.07.2021 11:12 Ответить
Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4935
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06.07.2021 11:04 Ответить
От скільки пану платять за ці перепости, просто цікаво? Хоч на пиво вистачає?
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06.07.2021 11:14 Ответить
На Камчатке рухнул в Охотское море АН-26 22 пассажира и 6 членов экипажа не подохли,РАБссиянцы не дохнут...они мстят сбитому малазийскому Боингу под Донецком...
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06.07.2021 11:06 Ответить
не знаю, які там рейтинги у інших, але "опазажопу" треба обнуляти методом ліквідації..
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06.07.2021 11:07 Ответить
Следующим президентом Украины будет Наташа Витренко,недавно сказавшая сакраментальную фразу в своем блоке Ютьюба...РАБссия сама виновата,что потеряла Украину......,Наталья Михайловна...ваш покорный слуга Сенатор сказал эту фразу 3 марта 2014 года... на сайте Цензор Нет...
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06.07.2021 11:14 Ответить
Чем фиговей ситуация в стране, тем выше рисуют рейтинги зеленым рагулям. Никогда не поверю, что у опг квартал95 рейтинг 25%, особенно на фоне катастрофического подоражания комуналки и продуктов питания за последний год.
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06.07.2021 11:17 Ответить
Лично я верю Зелемойским..., Включил дурака,а остальное хвостом прибежит,и рейтинг и дебилизм в одном флаконе с 73% ЛОХтората
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06.07.2021 11:19 Ответить
Мабуть опитування проводитось по телефону, а не методом прямого опитування і то знайомих чи родичів.
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06.07.2021 11:20 Ответить
Доллар 27,а все подорожало...даже саморезы для гипсокартона на 73% подорожали
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06.07.2021 11:21 Ответить
Щоб не робила тупа порошенківська бидлота, а рейтинг бариги та його партії не зростає.
І це при тому, що зелений блазень вже обісрався десятки разів, але нарід за жодних обставин не хоче голосувати за барижу наволоч.
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06.07.2021 11:28 Ответить
На зло баризі почнуть себе морити голодом і холодом!
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06.07.2021 12:09 Ответить
Та не фантазуй.
До голоду та холоду вкрай далеко . За бариги у 2015 році було набагато гірше.
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06.07.2021 12:12 Ответить
Я думав при активній фазі війни на Донбасі було гірше. а ні. то при баризі.
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06.07.2021 12:14 Ответить
Яка активна фаза була на донбасі восени 2015 року?
І подивися, як зростає економіка ізраїлю під час перманентної 75річної війни.
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06.07.2021 12:20 Ответить
Як там казала Ольга *********?...ах да...Все кто угодно,только не Порошенко
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06.07.2021 11:28 Ответить
Говноеды Мавзолейные,вам не повезло Зеленский стал Фюрером Украины...Байден и премьер Британии Джонсон подтвердят...Базы НАТО строить будет Зеленский а не Порошенко и Турчинов Рейтинг партій на липень 2021 року: "СН" - 24,9%, "ЄС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батьківщина" - 12,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5445
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06.07.2021 11:31 Ответить
Як можна голосувати за то зелене шобло,яке нові податки придумує і голосує за ту куйню,народ cліпий і дурний,долар 27 а толку??? ціни ростуть що місяця тоість долар вже має 35 коштувати до тих цін,бо три роки назад за сто доларів можна було накупити майже в два рази більше ніж тепер за 100$.Я розумію можна було в Петрі в чомусь розчаруватись,але і рейтинг у них зразу поплив а тут і далі вірять в зелену ахінею,може вже пора усвідомити помилку,і не голосувати аби не Порошенко,а то змін ніяких,але упорото вони за зелене шобло тримаються.В країні реально сра..а,і нема що згадати за того зе..Хіба купа провалів.
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06.07.2021 11:37 Ответить
Це ще добре якщо топчуться на місці. В багатьох напрямках повна дупа.
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06.07.2021 12:08 Ответить
Вчера Сенат США проголосовал за Бюджет 2022 года...в нем предусмотрено выделение Украине дополнительные ассигнования...наверно на базу НАТО в Харькове или Полтаве...
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06.07.2021 11:37 Ответить
пхахаха уже бабе юле накрутили 12%.да у нее максимум 5 %
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06.07.2021 11:40 Ответить
Напомню кто не знает...Бюджет США 2022 начинает работать с октября этого года...,таковы Законы США...
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06.07.2021 11:41 Ответить
Опрос что ли в псих больнице проводили?
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06.07.2021 11:46 Ответить
У Верховній Раді. а що?
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06.07.2021 12:09 Ответить
Із задоволенням готові зебіли платити мінімум 8 гре за куб + доставка. Це ж не клятий барига з його субсидіями. а Слуги Народу і їм треба допомагати. Але всеодно Нафтогаз. навіть. при такій ціні буде збитковим на папері.
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06.07.2021 12:07 Ответить
Рейтинг СН в почти 25% держится только лишь на том что действующий президент от туда, а также премьер, спикер, практически весь кабинет министров и т.д. То есть . по сути власть. Если с этим что то произойдет, особенно с первым лицом ( например обвал его рейтингов), то СН превратится в мыльный пузырь, ну или при определенном раскладе и заинтересованности " крупных игроков" останется на плаву где то с 6 - 8 %.
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06.07.2021 12:54 Ответить
Іде підготовка до виборів............. потрібні гроші....... і не малі.
Легше усього підняти тарифи, с кожного по 3гривні Зебені радість.
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06.07.2021 12:58 Ответить
Рейтинг партий уже показали местные выборы....так что слуги и всякая прислуга может спокойно паковать вещи на выход... ( А некоторым и в Качановку...)
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06.07.2021 14:50 Ответить
Як вже писалось неодноразово,що цими рейтингами можна підтерти одне місце,яке називається дупа! В оцю брехню вірять хіба що не сповна розуму!!!
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06.07.2021 17:09 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/kolishniy-sluga-yurchenko-skoiv-dtp-u-lvovi-video-202107081342972 Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)
Про це повідомляє https://www.depo.ua/ Depo.ua з посиланням на Telegram-канал https://t.me/pavlovskynews/10571 PavlovskyNews .
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/buv-pid-kayfom-u-kievi-zatrimali-skandalnogo-slugu-bragara-foto-video-202107041341021 у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара , який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:22 Ответить
 
 