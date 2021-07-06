С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы
С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.
Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.
Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.
Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.
Раньше для того, чтобы списать долги с должников исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, отправляя запросы всем украинским банкам. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов, пишет Экономическая правда.
В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это затрудняло процесс погашения долгов.
Однако Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них. Также Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше. Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.
Государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, которые присоединились к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Эту информацию банки получат за час.
В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании средств со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести.
Вскоре процесс конфискации средств тоже должен стать автоматическим. До этого времени требования о списании средств исполнители будут посылать традиционной почтой.
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надо объединяться и подавать в суд на ту падлу, которая это придумала.
Ладно алименты, или хотя бы лимит сделали списания, от 20 тыс. грн., пусть списывают. Но всех в ряд?!!
Ви щасливі ? ))
Я надіюсь ти вже ознайомлений з цими прекрасними недавніми нововведеннями?
1. Перегляд тарифів на опалення щодо збільшення їх вартості
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....і памятай: ми зробили це разом!
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
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ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
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.Главное что бы был РУСССКИЙ БАРИН-БАРЫГА !