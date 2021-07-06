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С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы

С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы

С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.

Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.

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Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.

Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.

Раньше для того, чтобы списать долги с должников исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, отправляя запросы всем украинским банкам. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов, пишет Экономическая правда.

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В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это затрудняло процесс погашения долгов.

Однако Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них. Также Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше. Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, которые присоединились к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Эту информацию банки получат за час.

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В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании средств со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести.

Вскоре процесс конфискации средств тоже должен стать автоматическим. До этого времени требования о списании средств исполнители будут посылать традиционной почтой.

Автор: 

банки (1935) долг (1150) конфискация (600) коммунальные услуги (350) штраф (1285) Государственная исполнительная служба (38)


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Топ комментарии
+49
Ті ж обленерго, які належать олігархам, ********** писати в квитанціях неіснуючі борги на сотні, тисячі гривен. Причому, погрожуючи стягнути їх в судовому порядку.
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06.07.2021 11:12
+45
ось воно що..
чекаємо на масове шахрайство та крадіжки з карток громадян під видом списання боргів..
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06.07.2021 11:04
+41
С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы - Цензор.НЕТ 3888
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06.07.2021 11:14
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Ти вже третій з цією хнею на сторінці. Як ви, ботики, вже набридли.
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06.07.2021 17:42 Ответить
Пусть они списывают через банки долги олигархов. Но им к сожалению государство прощает долги десятками миллиардов гривен. А такая "подлянка" банков рнаселению может сейчас обойтись убытками для банковской сферы тоже измеряемая миллиардами гривен.
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06.07.2021 14:12 Ответить
ни копейки банкам.... все в землю......
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06.07.2021 14:17 Ответить
Довіри до наших банків і так не було , тепер зешмарклі добють останню..
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06.07.2021 14:37 Ответить
придурки. Это беспредел. Что делать с уродами коммунальщиками, которые ошибаются и насчитывают от фонаря?? теперь все будут списывать от фонаря???
надо объединяться и подавать в суд на ту падлу, которая это придумала.

Ладно алименты, или хотя бы лимит сделали списания, от 20 тыс. грн., пусть списывают. Но всех в ряд?!!
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06.07.2021 15:07 Ответить
После решения суда и заявки исполнителя. А за долг в 1000 грн. в суд не подают.
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07.07.2021 10:59 Ответить
С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы_________ так что, можно не заморачиваться со снятием показаний счетчиков, передаче их, оплате...? все будет автоматически - покращення жизни людей, особенно стариков - никуда ходить не надо!
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06.07.2021 17:48 Ответить
Читайте внимательно.
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07.07.2021 10:59 Ответить
с юмором проблемы...
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07.07.2021 13:31 Ответить
С дешевым, да. Не нравится.
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07.07.2021 16:45 Ответить
УРА, Зе філи ?? Зе перемога?


Ви щасливі ? ))
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06.07.2021 18:14 Ответить
Дорогий мій виборцю!

Я надіюсь ти вже ознайомлений з цими прекрасними недавніми нововведеннями?

1. Перегляд тарифів на опалення щодо збільшення їх вартості
2. Рекомендований авансовий платіж за опалення
3. Урізання пенсій в 1,5-2 рази вже з червня цього року

4. Банки можуть автоматично списувати з твого рахунку борги за комуналку
Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи - Цензор.НЕТ 9651
....і памятай: ми зробили це разом!
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06.07.2021 18:35 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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06.07.2021 18:42 Ответить
А при Порошенка тарифи постійно і регулярно знижувались...
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06.07.2021 20:38 Ответить
"...Ліс безбожно вирубували, але дерева продовжували голосувати за сокиру, бо держак сокири був зроблений з дерева і вони щиро вірили, що сокира - одна з них..."
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07.07.2021 08:20 Ответить
Скорей бы уже майдан вымести эту зеленую погань и его спонсоров
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06.07.2021 18:43 Ответить
Спонсори ті ж самі, що були і в усіх попередніх: олігархи.
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06.07.2021 20:41 Ответить
ССССССССССССУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУКККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИ !!!!!!!!!
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06.07.2021 19:13 Ответить
А вы что за коммуналку не платите?
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06.07.2021 19:17 Ответить
как жи платить ты что забыл тарифный генацид!!! Барига мародьор продолжает тарифный генацид мудрого нарита!!
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06.07.2021 19:48 Ответить
А зарплаты и пенсии щас уже все на карточку начисляют..вот сразу и будут снимать за комуналку..так и решим проблему комунальных долгов..правда появица другая проблема.. ЗЕскот начнёт пухнуть с голоду..но то такое, зробылы их разом, а сосать будет только ЗЕлохторат, а ЗЕбубачка ни причём..
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06.07.2021 19:53 Ответить
Это не государство.... это "Рога и Копыта" по обворовыванию народа...
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06.07.2021 20:21 Ответить
это народ полное быдло)))
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07.07.2021 05:47 Ответить
Від сьогодні банки можуть автоматично списувати з рахунків борги за комуналку і штрафи - Цензор.НЕТ 6190
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06.07.2021 20:33 Ответить
а чего все так переполошились? коммуналку не платите? я считаю, что это правильно. Люди со скромным доходом платят, а те, у кого по 100 000 на счетах лежат, - нет.
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06.07.2021 20:53 Ответить
Те, у кого 100 000 на счетах лежит, нищеброды, и они платить тоже будут. А вот у тех, у кого в подвале стоит пару десятков закатанных трехлитровых банок с "капустой" - те нет, ничего платить не будут
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06.07.2021 23:47 Ответить
А мне ,лично,не приятно,что какие то кретины могут в любой момент начать рыться в моем "кошельке" ...
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07.07.2021 00:05 Ответить
Вас уведомят. Успеете приготовиться.
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07.07.2021 11:01 Ответить
К чему приготовиться?что какое то чувырло,предупредив, в мою сумку полезет ?а как они ,просто так, и до этого деньги умели снимать,ссылаясь на сбой ,все прекрасно знают
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07.07.2021 12:11 Ответить
Это не на долго. Тем самым они пилят сук (пр. сук - дерево) на котором сидят.
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06.07.2021 22:33 Ответить
Если все одновременно снимут все деньги с банковских счетов и закроют их, то банки рухнут!
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06.07.2021 22:39 Ответить
Но не снимут и не рухнут. Вот где парадокс.
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06.07.2021 23:47 Ответить
Банки будут отдавать по 500 грн. в одни руки в неделю.
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07.07.2021 11:04 Ответить
Какие-то отдельные банки - вполне может быть. Ну так надо же подымать финансовую грамотность населения. Кто повелся на высокие проценты и красивые плюшки - тот должен страдать. Но в целом банковская система выстоит, даже если начнется война.
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07.07.2021 14:44 Ответить
а как банки узнают что у кого-то есть долг за коммуналку ?
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06.07.2021 23:27 Ответить
Банки ничего не узнают. На то есть судебный исполнитель или коллектор, которым сильно облегчили работу. Вернее, им теперь и напрягаться вообще не нужно.
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06.07.2021 23:48 Ответить
Передача личных дангных только с согласия обладателя, иначе это прямой криминал.
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07.07.2021 00:13 Ответить
А судьи кто? (с)
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07.07.2021 01:36 Ответить
По требованию исполнительной службы обязаны предоставить и данные и денежки списать. А ты не воруй!
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07.07.2021 11:03 Ответить
Что за тупость! Уже ведь было разъяснение НБУ, что банки и кто там ещё, не могут списывть долги. Они могут только блокировать счета. И погодите, пусть только коллектор или судебный исполнитель нарвется на человека, который доведет это дело до конца, сумма компенсации маленькой не покажется. Я же говорил, такое уже было.
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07.07.2021 00:10 Ответить
По данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1 000 000 000 000 грн. - один триллион грн. А это примерно +200 млрд. грн. за год. Только по ОВГЗ. Богатеем. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 составили 257 800 000 000 грн или 76,6% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
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07.07.2021 01:12 Ответить
газконтора и електросеть приписывают на квитанциях несуществующие долги -мрази горите в аду !!!!
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07.07.2021 01:17 Ответить
Поле чудес в стране дураков. Каким образом приказ минюста может изменить закон Украины об исполнительном делопроизводстве? Надо пока к Ахметке в ПУМБ на месяца 3 перейти, потом этот приказ отменят.
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07.07.2021 03:26 Ответить
А в это время..
3эМpaзи -- ЛИКВИДИРОВАЛИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СВЯЗАНЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ РОССИИ НА ОКУПИРОВАННОЙ ЕЮ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОКА ДОНБАССА..
.
ЭТО РОВНЯЕТЬСЯ С СЛИВОМ ОПЕРАЦЫИ ВАГНЕРОВЦЕВ .
..
.Главное что бы был РУСССКИЙ БАРИН-БАРЫГА !
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07.07.2021 09:19 Ответить
А на що українці сподівались, коли віддали свою країну вальцманам, зельманам тд?
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07.07.2021 09:21 Ответить
Эпоха бедности прошла, наступила эпоха полной нищеты....
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07.07.2021 10:36 Ответить
вроде как не списать, а по решению суда и виконавчего впровадження - блокировать....
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07.07.2021 10:46 Ответить
такими темпами скоро квартиры будут забирать за долги "в автоматическом режиме"
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07.07.2021 11:08 Ответить
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