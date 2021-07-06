С сегодняшнего дня банки могут автоматически списывать со счетов долги за коммуналку и штрафы

С сегодняшнего дня, 6 июля, ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги. Соответствующий приказ Министерства юстиции №1061 / 5 от 23.03.2021 вступил в силу.

Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Деньги будут списывать со счетов за: неуплаченные штрафы; штрафы за нарушение ПДД; долги за коммунальные платежи, долги по алиментам.

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Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Банковские учреждения сейчас находятся в тестовом режиме и на стадии консультаций. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.

Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, через онлайн-банкинг либо воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги / исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через Автоматизированную систему исполнительного производства, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.

Раньше для того, чтобы списать долги с должников исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, отправляя запросы всем украинским банкам. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов, пишет Экономическая правда.

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В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было отправлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это затрудняло процесс погашения долгов.

Однако Нацбанк обновил свои положения о раскрытии банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, а и их номера и остатки средств на них. Также Минюст разрешил использовать Автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, которые касаются уплаты алиментов, как было раньше. Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Государственный или частный исполнитель создаст в системе специальный запрос о наличии средств у должника, который автоматически поступит всем банкам, которые присоединились к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). Эту информацию банки получат за час.

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В этой же системе исполнитель сможет создать постановление об аресте средств на счетах должника, направить банкам требование о списании средств со счетов и реквизиты исполнительной службы, на которые их нужно перевести.

Вскоре процесс конфискации средств тоже должен стать автоматическим. До этого времени требования о списании средств исполнители будут посылать традиционной почтой.