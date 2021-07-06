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Пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море в РФ

Пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море в РФ

Обнаружено место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Самолет, по данным представителя экстренных служб РФ, упал в море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza.

По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана.

На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шестеро членов экипажа. Пассажиры — преимущественно жители поселка Палана, сообщает ТАСС.

В списке пассажиров, в числе прочих, глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

Гендиректор АО "Камчатское авиапредприятие", которому принадлежит самолет АН-26 1982 года выпуска, Алексей Храбров сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолет был технически исправен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с парашютистами разбился в России - погибли 9 человек. ФОТО

"Предположительно определена точка падения самолета в море", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26 пропал с экранов радаров примерно за 10 минут до посадки в поселке Палана. Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, но на связь не вышел. В 05:55 мск в аэропорту Палана объявили тревогу, началась поисково-спасательная операция.

авиакатастрофа (1723) россия (95638) самолет (3594)


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Топ комментарии
+42
Задорнов був ще тією наволоччю!
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06.07.2021 11:11
+34
біл техніческі ісправен но оказався тяжілей воздуха, бу-га-га
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06.07.2021 11:06
+32
ЗАДОРНОВ: Они поняли, кто там нарушил это все. Но Псаки выдала точную причину падения. "Малайзийский "Боинг", - сказала она, - "Упал потому, что был тяжелее воздуха."

Так пошутил Задорнов про сбитый российскими сепаратистами на Украине малайзийский боинг. Погибло почти 300 человек, много детей. Зал заливается смехом... "Русский мир"...

Задорнов использовал слова прокурора Чусовского района Пермского края Андрея Делиева, который в 2010 году сказал фразу "Самолет упал потому, что был тяжелее воздуха" по другому поводу. Псаки никогда не произносила этой фразы.
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06.07.2021 11:08
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Говорят был туман. Такой сильный после 5 литров бояры туман...
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07.07.2021 09:32 Ответить
Пасажирський літак з 28 людьми на борту впав у море в РФ - Цензор.НЕТ 5904
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06.07.2021 15:41 Ответить
Дай боже этому скунсику здоровья...
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06.07.2021 15:53 Ответить
К Русне , только ненависть , потому что это Враги В Иловайске и Дебальцево , они жалели наших раненых , так о тож . Я бы даже в школах ввел предмет , ненависть к Русне Спросите у Чиченов , много Русня любит жалеть
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06.07.2021 15:53 Ответить
Як що брати події останнії 7 років включно з захопленням Криму і частину Донбасу
Расєєй, то такі новини в Україні не є трагічними.
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06.07.2021 18:09 Ответить
А обнаружили его в море, только потому, что российское не тонет
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06.07.2021 18:15 Ответить
Примета (3)два упало , 🛩🛩через короткое время ,ещё одно упадёт. 🛬
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06.07.2021 22:08 Ответить
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