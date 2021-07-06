Пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море в РФ

Обнаружено место падения самолета Ан-26, совершавшего рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Самолет, по данным представителя экстренных служб РФ, упал в море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Meduza.

По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана.

На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и шестеро членов экипажа. Пассажиры — преимущественно жители поселка Палана, сообщает ТАСС.

В списке пассажиров, в числе прочих, глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина.

Гендиректор АО "Камчатское авиапредприятие", которому принадлежит самолет АН-26 1982 года выпуска, Алексей Храбров сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолет был технически исправен.

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"Предположительно определена точка падения самолета в море", — сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26 пропал с экранов радаров примерно за 10 минут до посадки в поселке Палана. Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, но на связь не вышел. В 05:55 мск в аэропорту Палана объявили тревогу, началась поисково-спасательная операция.