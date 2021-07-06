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Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос

Лидером электоральных симпатий украинцев на возможных выборах президента остается действующий Глава государства Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте социологической группы "Рейтинг".

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 29,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 12,5% - Ю.Бойко, 11,3% - Ю.Тимошенко, 8,7% - И.Смешко, 5,5% - Е. Мураев, 4,6% - В.Ггройсман, 3,4% - О. Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках В.Зеленского (34%) и Ю.Тимошенко (22%). Ю.Бойко хотели бы видеть в списках 20%, П.Порошенко - 18%, В.Гройсмана - 15%, И.Смешко - 14%, 10% -Е.Мураева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга"

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 32% - Ю.Тимошенко, 27% -В.Зеленського, 24% - О. Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за А.Яценюка, О.Тягнибока и Е. Мураева.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЕС" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Бойко Юрий (949) Зеленский Владимир (20452) опрос (2832) Порошенко Петр (19606) рейтинг (1639) социология (530) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+58
Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 203
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06.07.2021 11:19
+38
Сказать что я удивляюсь таким "рейтингам"- ничего не сказать!Откуда такое?!! Я не видела ни одного человека из тех, кто был убежденным зебилом, кто бы сейчас поддерживал зеленского. В адрес Зели слышу только ненависть и презрение,еще большую ,именно от бывших адептов Зеленского.
https://www.facebook.com/100039802654591/videos/426337245369694
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06.07.2021 11:20
+33
Кто то еще верит в Зеленского?
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06.07.2021 11:14
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Страница 4 из 4
т.е. ситуация первого тура выборов 2019 почти не поменялась.
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06.07.2021 15:41 Ответить
Есть небольшое, но существенное отличие. У Порошенко уже нет админресурса. Но главное- отсутствие властных полномочий существенно ограничивает возможности для организации масштабной пиаркампании. Второй «томос-тур» уже не откатаешь, танки в войска на камеру торжественно не передашь. Разве что клубнику…)) Так что шансы на выход Петра во второй тур хоть пока и сохраняются, но они ниже, чем в 19-ом.
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06.07.2021 18:55 Ответить
И это ещё раз доказывает, что главное это - ящик. И даже если в холодильнике долгое время пусто, ящик имеет больший вес.
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06.07.2021 15:46 Ответить
Лидером электоральных симпатий украинцев на возможных выборах президента остается действующий Глава государства Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3275334

НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО ЗА ГРОЩІ І ШВАБРА В НИХ СТАНЕ ЛІДЕРОМ ПЕРЕГОНІВ,

АЛЕ Ж НЕ ЗБАНКРУТІЛЕ НА ІЛЮЗІЇ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСІХ

ТАРИФІВ І ПЛЮВАННЯ В ОБЛИЧЧЯ СВОМУ ВИБОРЦЮ - 2019



Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1390
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06.07.2021 17:25 Ответить
Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7325
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06.07.2021 17:29 Ответить
Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2621
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06.07.2021 17:30 Ответить
Рейтинги рейтингами, но подумайте, что будет если во второй тур выйдет порох и клоун.
Игнорить дебаты клоун уже не сможет. Никаких новых вопросов с листочка клоун задать уже не сможет, потому что их нет, а те что были, до сих пор актуальны, только теперь он сам должен на них ответить. И порох на дебатах его разделает под орех.
Да и врать клоуну будет уже нечего, вся брехня уже вылилась на избирателя на прошлых выборах. Единственный вариант для клоуна это придумать новый "компромат" на пороха.
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06.07.2021 17:40 Ответить
Сьогоднішнє відео від справжнього президента!
Нехай клоун 🤡 зараз так до народу вийде
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325728472597794&id=474409562693441&ref=m_notif&notif_t=live_video
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06.07.2021 18:18 Ответить
По моему все эти рейтинги и соцопросы рисуют тупо от фонаря. Кого ни спроси, даже ярых приверженцев ЗЕ (правда - бывших), Зеленский - полное и сплошное разочарование для своих бывших избирателей. И если он сдуру пойдёт на 2-ой срок, то единственный шанс снова стать президентом - поступить как бульбофюрер. По другому у него нет ни одного шанса
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06.07.2021 19:20 Ответить
Ну так Аваків ***** йому допоможе (як зможе)
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06.07.2021 21:53 Ответить
Эта страна обречена, как и эти заказные рейтинги(((((((((((((
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06.07.2021 19:33 Ответить
Ох, і мудрий же український народ! чи нарід? Які ж ми чудові! (Навіть коли опитування тенденційне.) Стискувати зуби, щоб не рвало горлянку лайкою? Так уже зуби кришаться...
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06.07.2021 19:47 Ответить
Рейтенги-шмейтенги...Дурня все то і не правда! Де вони опитують? Кого вони опитують? Звідки вони беруть 41,6% ідіотів (29,1+12,5)?
Кого не спитаю - всі плюються на ЗЕуВладу, навіть ВЖЕ ті хто голосував за "ЗЕпокращення" та "аби не Порошенко"! Тільки одного зустрів, який ще не вилікувався від ЗЕ-вірусу, але вже початок прогресу є навіть у цього уопротого кадру, коли на мої аргументи крити нічим було (тільки одну єдину мантру-ЗЕдосягнення тявкав і все: "а дарогі какіє січас - нє то шо твій Парашенко"!
Де ви із цього рейтенгу - відгукніться бо щось вас не чути після комунальних платіжок за газ-тепло-електрику?!
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06.07.2021 20:02 Ответить
Зеленский 30% рейтинг ? В статье опечатка ?
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06.07.2021 20:27 Ответить
Єта страна приречена.
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06.07.2021 20:58 Ответить
Нажаль на довгі роки
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06.07.2021 22:07 Ответить
В мене таке враження, що наріт деградує.
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07.07.2021 09:46 Ответить
Еще остались дебилы, поддерживающие Зеленского? 29 % ? Вы издеваетесь ? Среди моих знакомых люди плеваться начинают при упоминании его фамилии. Откуда они берут эти проценты ?
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06.07.2021 21:30 Ответить
Я давно понял, что эти манипулятивные "рейтинги" будут удерживать зебила и подтягивать Гройсмана. И вот уже в списке тех кого хотят видеть в бюллетенях гройсман почти догоняет лидеров. Скоро подтянут так, что почти все из первых 8 человек и партий будут приемлемыми Коломойскому. За Гройсманом вскоре будут подтягивать Разумкова. Украинцы начнутся где-то с девятого места. А лохи будут выбирать из придуманных лидеров.
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06.07.2021 21:56 Ответить
Выводы. Надо голосовать за украинцев, даже если они будут начинаться с 9 или 15 места придуманных рейтингов. Я прекрасно отношусь к еврейской нации, но евреи нашей политики это ближайшие окружения олигархов, ни один из которых не являются украинцами. Это очевидно.
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06.07.2021 22:03 Ответить
А скільки етнічних українців зрадили свою країну у 2014? Національна приналежність у політиці не має жодного значення
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06.07.2021 22:17 Ответить
Серед українців багато хто зрадив в 2014 році, а багато хто не зрадив. Ото й треба голосувати вибираючи з тих хто не зрадив. А на рахунок євреїв політиків, я вже сказав. Але повторю, що до єврейського простого народу я відношусь прекрасно. Але не за кожного українця треба голосувати. Тільки за розумних і патріотичних.
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06.07.2021 22:46 Ответить
Порох і зараз мій президент! Крапка
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06.07.2021 22:40 Ответить
Порох збитий льотчик.
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06.07.2021 23:48 Ответить
Та який з нього льотчік?!
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07.07.2021 09:48 Ответить
Та хто цім рейтингам вірить? Очевидна брехня.
Юля Коломойська такий рейтинг, Бойко Ахметовський і, звісно, Вова "янелох".
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06.07.2021 23:13 Ответить
Удивительно что еще 30% готовы голосовать за янелоха. Рецйтинг наверное Беня Коломойский оплатил. На даже если так и Зеленого поддерживает 30% опрошенных то скоро они почувствуют на своей шкуре что они выбрали. Стоимость газа в Амстердаме уже более 400 долларов. Это значить что коммуналка в Украине скоро ВЗЛЕТИТ. Поскольку сорать налоги у олигархов и прикрыть воровство на таможне Зельц не в состоянии и кредитов ему МВФ не даст-то будет лило суперповышение тарифов либо Зеля напечатает гривней и запустит гиперинфляцию
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06.07.2021 23:29 Ответить
С этими "рейтингами" явные махинации и технологии. Явное большинство из тех кто голосовал как в 1-м так и во 2-м туре за клоуна, его люто ненавидят. Но обратите внимание, что рисуемые сейчас "рейтинги" очень мало отличаются от результатов выборов 2019 1-го тура. Особенно относительно Зеленского https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html
Там было 30,24%, по этой нарисовке чуть меньше - 29,1%. Абсурд.
Они хотят мошеннически внушить, что чего бы вы себе не думали, ничего не может измениться. И хотят снова вывести во второй тур Зеленского и Порошенко. Хотя со временем они могут нарисовать, что Порошенко обогнала подруга коломойского - Тимошенко. Мошеннические технологии.
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06.07.2021 23:34 Ответить
А как известно, что избиратели выбирают из нарисованных "лидеров". На этом построены мошеннические технологии авторов "рейтингов".
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06.07.2021 23:40 Ответить
Поэтому надо выбирать не из нарисованных лидеров, а из тех кто нравится. Голос пропадет не тогда когда не пройдет кто вам нравится и за кого вы голосовали, а тогда когда вы проголосовали за мошенника - нарисованного лидера.
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07.07.2021 00:04 Ответить
Гройсман каже з зомбоящика розумні речі. На тлі невігластва теперішньої управлінської команди це може забезпечувати йому зростання підтримки. Інша справа - в наших політиків риторика не дуже перегукується з реальною позицією. Особливо, коли вони з опозиції потрапляють до влади.
Тому обирати треба не тих, хто подобається, а тих, хто не подобається олігархічній мафії. Причому базуватися наш висновок мусить на практичних діях олігархічного консенсусу проти кожного політика, а не на балачках олігархічного ТБ та контрольованих ними ж інтернет майданчиків. Наприклад, комусь мафія дозволила тримати умовні заводи, банки, пароплави та телеканали, а когось за реквізицію в неї крадених гігантів промисловості на користь бюджету країни залила брудом і кинула до в'язниці замість президентського крісла.
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07.07.2021 09:25 Ответить
Еще добавлю что никак не иначе, что в публикуемых сейчас рейтингах, авторы взяли результаты выборов 2019 и немного их подкорректировали. Добавили туда Гройсмана с расчетом в дальнейшем его поднимать.
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07.07.2021 00:16 Ответить
В этом вся Украина в топе случайные люди,воры и преступники,на которых клейма негде поставить. Почему же в Украине так плохо?( нет судейской,законодательной и исполнительной властей есть феодальные дворы и каста чиновников их обслуживающая!) Ответ в симпатиях украинцев,мы просто хотим жить плохо,судя по предпочтениям. Человека со СЛУЧАЙНОЙ командой,БЕЗ представления какой должна быть Украина( судя по кадровой политике) и набор уже зарекомендовавших себя "управленцев"( свинарчуки,офшоры,бизнесы в раше и с рашей,медведчуки,вышки Бойко,куриный грипп и выплаты с миллиардных оборотов три копейки налогов газовой принцессой и т.д. И это в топе. Ущербные.
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07.07.2021 07:23 Ответить
Невже є ще імбецили, які будуть голосувати за цю проворовашу свору.
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07.07.2021 12:24 Ответить
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