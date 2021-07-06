Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос "Рейтинга"

Лидером электоральных симпатий украинцев на возможных выборах президента остается действующий Глава государства Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте социологической группы "Рейтинг".

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 29,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 12,5% - Ю.Бойко, 11,3% - Ю.Тимошенко, 8,7% - И.Смешко, 5,5% - Е. Мураев, 4,6% - В.Ггройсман, 3,4% - О. Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.



Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках В.Зеленского (34%) и Ю.Тимошенко (22%). Ю.Бойко хотели бы видеть в списках 20%, П.Порошенко - 18%, В.Гройсмана - 15%, И.Смешко - 14%, 10% -Е.Мураева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий на июль 2021 года: "СН" - 24,9%, "ЕС" - 13,5%, "ОПЗЖ" -12,8%, "Батькивщина" - 12,3%, - опрос "Рейтинга"

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 32% - Ю.Тимошенко, 27% -В.Зеленського, 24% - О. Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за А.Яценюка, О.Тягнибока и Е. Мураева.



Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

Также читайте: Рейтинг партий: "СН" - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЕС" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА