Рейтинг политиков на июль 2021 года: Зеленский - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опрос "Рейтинга"
Лидером электоральных симпатий украинцев на возможных выборах президента остается действующий Глава государства Владимир Зеленский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте социологической группы "Рейтинг".
"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 29,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 12,5% - Ю.Бойко, 11,3% - Ю.Тимошенко, 8,7% - И.Смешко, 5,5% - Е. Мураев, 4,6% - В.Ггройсман, 3,4% - О. Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.
Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках В.Зеленского (34%) и Ю.Тимошенко (22%). Ю.Бойко хотели бы видеть в списках 20%, П.Порошенко - 18%, В.Гройсмана - 15%, И.Смешко - 14%, 10% -Е.Мураева.
Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 32% - Ю.Тимошенко, 27% -В.Зеленського, 24% - О. Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за А.Яценюка, О.Тягнибока и Е. Мураева.
Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.
Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.
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НІ, Я РОЗУМІЮ ЩО ЗА ГРОЩІ І ШВАБРА В НИХ СТАНЕ ЛІДЕРОМ ПЕРЕГОНІВ,
АЛЕ Ж НЕ ЗБАНКРУТІЛЕ НА ІЛЮЗІЇ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСІХ
ТАРИФІВ І ПЛЮВАННЯ В ОБЛИЧЧЯ СВОМУ ВИБОРЦЮ - 2019
Игнорить дебаты клоун уже не сможет. Никаких новых вопросов с листочка клоун задать уже не сможет, потому что их нет, а те что были, до сих пор актуальны, только теперь он сам должен на них ответить. И порох на дебатах его разделает под орех.
Да и врать клоуну будет уже нечего, вся брехня уже вылилась на избирателя на прошлых выборах. Единственный вариант для клоуна это придумать новый "компромат" на пороха.
Нехай клоун 🤡 зараз так до народу вийде
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=325728472597794&id=474409562693441&ref=m_notif¬if_t=live_video
Аваків***** йому допоможе (як зможе)
Кого не спитаю - всі плюються на ЗЕуВладу, навіть ВЖЕ ті хто голосував за "ЗЕпокращення" та "аби не Порошенко"! Тільки одного зустрів, який ще не вилікувався від ЗЕ-вірусу, але вже початок прогресу є навіть у цього уопротого кадру, коли на мої аргументи крити нічим було (тільки одну єдину мантру-ЗЕдосягнення тявкав і все: "а дарогі какіє січас - нє то шо твій Парашенко"!
Де ви із цього рейтенгу - відгукніться бо щось вас не чути після комунальних платіжок за газ-тепло-електрику?!
Юля Коломойська такий рейтинг, Бойко Ахметовський і, звісно, Вова "янелох".
Там было 30,24%, по этой нарисовке чуть меньше - 29,1%. Абсурд.
Они хотят мошеннически внушить, что чего бы вы себе не думали, ничего не может измениться. И хотят снова вывести во второй тур Зеленского и Порошенко. Хотя со временем они могут нарисовать, что Порошенко обогнала подруга коломойского - Тимошенко. Мошеннические технологии.
Тому обирати треба не тих, хто подобається, а тих, хто не подобається олігархічній мафії. Причому базуватися наш висновок мусить на практичних діях олігархічного консенсусу проти кожного політика, а не на балачках олігархічного ТБ та контрольованих ними ж інтернет майданчиків. Наприклад, комусь мафія дозволила тримати умовні заводи, банки, пароплави та телеканали, а когось за реквізицію в неї крадених гігантів промисловості на користь бюджету країни залила брудом і кинула до в'язниці замість президентського крісла.