Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса"
Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении президента Зеленского с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Игорь Головань.
"Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналe 1 + 1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А в отношении Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - подчеркнул Головань.
По словам адвоката, Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры, которые у него есть.
"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса Президента, но это - гипотеза), BIHUS info подсунуло обществу три очередных "видосика" с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что имеет 6 часов записей. Затем "исправился", мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд", - добавил Головань.
"Но даже 36 часов никак не соответствуют словам Бигуса типа: "Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи". Или: "Вся наша редакция неделями прослушивала записи". Какие недели на 36 часов? Чтобы прослушать 36 часов за одну неделю, даже за пять рабочих дней, надо слушать 7 часов 12 минут ежедневно. Если будут слушать двое - по 3 часа 36 минут каждому. Втроем - уже по 2 часа 24 минуты. А уже вся редакция опытных расследователей должна была бы те жалкие 36 часов проработать за пару дней", - подчеркнул Головань.
По словам правозащитника, Бигус врет, потому что "боится заказчиков".
"Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти. Значит, "прослушек" гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытея от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - подытожил Головань.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти ж не обділений цифрою ІQ, сам розумієш, для чого ці плівки робились!
І, да, не забувай, "плівки Деркача" ніхто американцям не передавав. Просто в архівах Білого Дому зберігся другий екземпляр (переговори були ж міждержавні...) і там просто сказали "на нашому екземплярі такого нема. А у вас - монтаж, фейк"
тебе дают альтернативный источник, а ты, как типичное зебильно-ватное чмо (как и 87% кацапы) - веришь только зомбоящику и видосикам бесноватого вовки-шута
А теперь эта гнида сидит и боится носа высунуть из Украины - бо что в Израиле, что в Британии и США - его за жопу схватят за отмывание более 600 млрд.долл.. в т.ч. и расейских))
И звать эту гниду, которая отдала приказ нашим ребятам из добробатов идти на отжим зуГРЭС - коломойский.
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней..
Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
ах да, по г+г такого не расскажут - хотя интернет полон этой информацией)
«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.
Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.
«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.
https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
п.с. Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому.
Нет, теннисный стол он дарить не будет. Такие "нужные" для фронта вещи как стол для пинг-понга, возит на передовую другой, более "мудрый" и "найвеличніший"…
Тут всё прозаично. Обыденно, я бы сказал - бригадный комплект системы наблюдения, который реально спасает жизни наших воинов.
И клубника, да! Куда уж без неё…
Следите за новостями!
p.s. Не удивлюсь, если уже сейчас Банковая стряпает для Порошенко новую повестку на допрос, по делу штурма Киева туменами Батыя😁
. И вот вызовут аккурат сегодня, на 12-00.
А потом придворные фрейлины Люси Абдристовичи начнут верещать, что он «сбежал… спрятался», ну и так далее.
За дополнительную помадку - они будут верещать всё что нужно.
Для кащея, бой його токсичність тільки зростає, а впливовість падає.
Для Петра - бо спливли ті його помилки з кащеєм, які звісно замовчувались.
Для Вована - бо вже нудить відь його протистояння "попередникам". Але піпл здебільшого хаває це як персональну перемогу, то це буде працювати ще довго.
Для Дениса - бо підписався на такий формат "темної кімнати", де невідомо що є, бо всі плівки однобокі. Змінив одну з найдавніших професій на іншу.
если ты не способно понять что за "пленки бигуса" - и почему они смонтированы у зеленского, и почему именно зеленский и его гпу отказываются их обнародовать - то это твои проблемы))
и сейчас ты против обнародывания пленок по простой причине: они покажут какие зебидлы идиоты, что ведутся на любые гнилые морковки - лишь бы их подадли в красивой упаковке))
Так что продолжай ссаться дальше и истерить против обнародывания всех пленок.. слишком уж защкварные они для вас, зебилов))
но так как на них "шапка горит" и обнародование пленок покажет насколько зебильё идиоты, а у зеленского - тупые монтажеры - то клоун и его идиоты против обнародывания этих пленок
Тот кто сделал эти записи, сам решает в каком объеме и что именно публиковать, как владелец этих записей. Купив машину, вы не обязаны на ней возить всех подряд.
Подавай в суд за клевету, вот чего народ ждет!
2. Вбросы плёнок, как с Деркачём, так и сейчас, унавоживают только штанишки Зеленського.
3. Зеленский тупой, сам вмазывается в любое дерьмище.
у зеленского один план - из аргентины... а "план с пленками" - лишний раз доказал что всё, за что ни возьмется зеленский и его гоп-компания - выявляется фейками, ложью и зашкварами.. причем из любого "плана" зеленский выходит всегда обосравшимся))
Или в этом и состоит "хитрый план от зеленского"
замысловато...