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Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса"

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении президента Зеленского с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Игорь Головань.

"Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналe 1 + 1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А в отношении Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - подчеркнул Головань.

По словам адвоката, Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры, которые у него есть.

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"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса Президента, но это - гипотеза), BIHUS info подсунуло обществу три очередных "видосика" с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что имеет 6 часов записей. Затем "исправился", мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд", - добавил Головань.

"Но даже 36 часов никак не соответствуют словам Бигуса типа: "Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи". Или: "Вся наша редакция неделями прослушивала записи". Какие недели на 36 часов? Чтобы прослушать 36 часов за одну неделю, даже за пять рабочих дней, надо слушать 7 часов 12 минут ежедневно. Если будут слушать двое - по 3 часа 36 минут каждому. Втроем - уже по 2 часа 24 минуты. А уже вся редакция опытных расследователей должна была бы те жалкие 36 часов проработать за пару дней", - подчеркнул Головань.

По словам правозащитника, Бигус врет, потому что "боится заказчиков".

"Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти. Значит, "прослушек" гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытея от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - подытожил Головань.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко никаких повесток не получал. Дата встречи со следователем согласована, но не на сегодня, - адвокат Головань

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Порошенко Петр (19606) Бигус (192) Головань Игорь (116)


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Топ комментарии
+43
Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 1073
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06.07.2021 11:22
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Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 9139
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06.07.2021 11:29
+39
Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - Цензор.НЕТ 7767
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06.07.2021 11:24
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Та хто ж віддасть?
Ти ж не обділений цифрою ІQ, сам розумієш, для чого ці плівки робились!
І, да, не забувай, "плівки Деркача" ніхто американцям не передавав. Просто в архівах Білого Дому зберігся другий екземпляр (переговори були ж міждержавні...) і там просто сказали "на нашому екземплярі такого нема. А у вас - монтаж, фейк"
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06.07.2021 12:08 Ответить
А что зекретин совсем лох в 43года-не хочет же он снова с плёнками пролететь
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06.07.2021 12:12 Ответить
... тама очепятка, порохобудкостроителй ждут магнитофонные ленты Чауса, который вот-вот ворвёться, как Лэв на пантеру и порвет в клочья, предварительно сделав дэцелкування
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06.07.2021 12:07 Ответить
Не мучай гуглоперекладач, пиши рідною, кпцапе
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06.07.2021 12:12 Ответить
Ага. Розуміють - що повні версії цих записів із згадуванням порошенка були знищені ще за часів самого порошенка. Тепер вони борзі. А чому не оприлюднювали ці записи - коли при владі був сам "сивочолий" - хоча б в останні місяці його правління...
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06.07.2021 12:24 Ответить
Интересно, а в этих пленках есть информация, почему Гиркину и Ко так легко дали выйти из Славянска?
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06.07.2021 12:25 Ответить
на, подивись розслідування Тетяни Чорновол «Як влітку 2014-го Київ використав Медведчука в блискучій гібридній грі проти Кремля» в авторській програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.ТV від 03 липня 2021року https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA https://www.youtube.com/watch?v=Oayl5BXgXWA дивитися з 0:57:00 до 1:29:00, там наприкінці є пояснення, штибу "бігусам було невигідно оприлюднювати той період"
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06.07.2021 13:04 Ответить
Не подавлюсь, за себя переживай, вернее за свои мозги, если еще остались . потому что для установления факта в исторической науке требуются несколько альтернативных источников.
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06.07.2021 13:58 Ответить
та то ты просто боишься вынырнуть из зеленой клоаки идиотизма зебилов))
тебе дают альтернативный источник, а ты, как типичное зебильно-ватное чмо (как и 87% кацапы) - веришь только зомбоящику и видосикам бесноватого вовки-шута
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06.07.2021 14:07 Ответить
ти безграмотний як в юридичному, так і в правописному сенсі. Бо ти - 73/43%зебіл брехливий.
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06.07.2021 18:56 Ответить
А потом эта гнида и его подопечные убивали наших ребят в Иловайске. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь за это ответит?
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06.07.2021 12:52 Ответить
а потом эта гнида, которая заманила наших ребят на отжим у ахметова зуГРЭС - привела к власти своего бесноватого, но ручного - вовку-шута...
А теперь эта гнида сидит и боится носа высунуть из Украины - бо что в Израиле, что в Британии и США - его за жопу схватят за отмывание более 600 млрд.долл.. в т.ч. и расейских))
И звать эту гниду, которая отдала приказ нашим ребятам из добробатов идти на отжим зуГРЭС - коломойский.
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06.07.2021 14:12 Ответить
п.с. или ты забыло, как коломойша бросил подчиненные ТОЛЬКО ему добробаты - на захват(отжим у ахметки) ЗуГРЭС?)) и которые смогли пробиться только до Иловайска и там застряли..
И да, хомчак при этом участвовал - вместе с беней..
Известно давно сколько беня заплатил добробатам, и как потом их кинул во всех смысла.
И почему потом, после Иловайска - все добробаты послали беню накуй...
ах да, по г+г такого не расскажут - хотя интернет полон этой информацией)
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06.07.2021 14:14 Ответить
Кристер Парис записал интервью с очевидцами трагических событий августа 2014 года. В частности, доброволец Ярема Галайда подтверждает роль Геннадия Корбана в побуждении бойцов к штурму Иловайска.

«Корбану захотелось свое имя поднять (а Коломойскому - отжать у Ахметова ЗуГРЭС), я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск», - рассказал Кристер Парису Ярема Галайда.

Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис.

«Добровольческие подразделения не имели тяжелого вооружения. Они находились в штате в министерства внутренних дел, и они не были предназначены для ведения серьезных боев. Основное назначение - зачистка уже освобожденных территорий от остаточных банд террористов», - рассказал в интервью эстонскому журналисту блогер и историк Дмитрий Вовнянко.

https://coolyanews.info/roman-doniik-ilovajsk-byl-chisto-milicejskoj-operaciej.html
Если Бутусов требут наказания для тех, кто по его версии "не смог" вывести людей из Иловайска, то почему он не требует наказания для тех, кто завел людей в Иловайскую ловушку?Почему Бутусов не говорит о своем участии в Иловайской трагедии? Почему не говорит о том, что группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова?Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.

п.с. Почему не говорит, что именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска? Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней. Почему не говорит о своей роли - летописца победы, тот кого наняли для освещения "окончания войны" под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака?
Почему же он не пишет, что руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
Почему не пишет, как Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ? Почему не пишет, что Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли? Почему не требует суда над людьми, которые не владея оперативной обстановкой, без разведки, без резервов, без артиллерии, просто повели людей на гибель?
Почему не требует расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

От ЗСУ Корбан отправил туда Хомчака. Который должен был одеть лавровый венок победителя, закончившего АТО. А после этого стать НГШ или министром обороны. Который нарушил приказ Муженко. Который не мог отказать Коломойскому.
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06.07.2021 14:15 Ответить
Пётр Порошенко снова «сбежал» на фронт. Снова не с пустыми руками.
Нет, теннисный стол он дарить не будет. Такие "нужные" для фронта вещи как стол для пинг-понга, возит на передовую другой, более "мудрый" и "найвеличніший"…
Тут всё прозаично. Обыденно, я бы сказал - бригадный комплект системы наблюдения, который реально спасает жизни наших воинов.
И клубника, да! Куда уж без неё…
Следите за новостями!

p.s. Не удивлюсь, если уже сейчас Банковая стряпает для Порошенко новую повестку на допрос, по делу штурма Киева туменами Батыя😁
. И вот вызовут аккурат сегодня, на 12-00.
А потом придворные фрейлины Люси Абдристовичи начнут верещать, что он «сбежал… спрятался», ну и так далее.
За дополнительную помадку - они будут верещать всё что нужно.
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06.07.2021 12:52 Ответить
Ті плівки - то зашквар для всіх причетних.
Для кащея, бой його токсичність тільки зростає, а впливовість падає.
Для Петра - бо спливли ті його помилки з кащеєм, які звісно замовчувались.
Для Вована - бо вже нудить відь його протистояння "попередникам". Але піпл здебільшого хаває це як персональну перемогу, то це буде працювати ще довго.
Для Дениса - бо підписався на такий формат "темної кімнати", де невідомо що є, бо всі плівки однобокі. Змінив одну з найдавніших професій на іншу.
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06.07.2021 12:59 Ответить
якби для Петра ті плівки були би токсичними - його адвокати не розкручували би їх. Це ж не перша їх вимога і до бігуса, і до інших брехунів (того же гондона)
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06.07.2021 13:10 Ответить
Так, зараз Петру просто потрібно, щоб було оприлюднено все, що там є. Щоб та кішка Шредінгера вже публічно визначилась, чи вона є, чи її немає. Але до тих пір, подача матерілу в цьому серіалі надає багатьом можливість змінити думку з "я помилився" на "може все ж таки я був правий" щодо вибору у 2019. Такі люди є.
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06.07.2021 13:39 Ответить
"Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса" - они что фамилии перепутали и ты вместе с ними?
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06.07.2021 14:01 Ответить
зебильо, ты хоть не позорься со своим идиотизмом))
если ты не способно понять что за "пленки бигуса" - и почему они смонтированы у зеленского, и почему именно зеленский и его гпу отказываются их обнародовать - то это твои проблемы))
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06.07.2021 14:09 Ответить
Ну если человек с мозгами, который просто может анализировать информацию и не вестись на сплетни типа "они смонтированы у зеленского" без подтверждения такой информации фактами теперь всякими дятлами с отбитыми мозгами называется "зебильо" - тогда отвечаю. Дятел, а не сам ли ты эти пленки вместе с , как ты пишешь, зеленским их монтировал а сейчас его по какой-то причине тупо сдаешь ?
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06.07.2021 14:29 Ответить
вот потому у тебя и нет мозга, а думаешь ты одним зомбоящиком: что тебе скажут, то ты и "анОлизируешь"
и сейчас ты против обнародывания пленок по простой причине: они покажут какие зебидлы идиоты, что ведутся на любые гнилые морковки - лишь бы их подадли в красивой упаковке))
Так что продолжай ссаться дальше и истерить против обнародывания всех пленок.. слишком уж защкварные они для вас, зебилов))
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06.07.2021 15:16 Ответить
Типа "на воре и шапка горит". Уж слишком ты много знаешь о деталях того, что происходит с этими пленками в различных кулуарах
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06.07.2021 14:37 Ответить
был бы у тебя мозг, ты бы понимало - почему зеленский и зебилы боятся и НЕ хотят обнародывания ВСЕХ пленок, а не их смонтированной части..
но так как на них "шапка горит" и обнародование пленок покажет насколько зебильё идиоты, а у зеленского - тупые монтажеры - то клоун и его идиоты против обнародывания этих пленок
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06.07.2021 15:20 Ответить
А в чем именно нарушение права происходит?
Тот кто сделал эти записи, сам решает в каком объеме и что именно публиковать, как владелец этих записей. Купив машину, вы не обязаны на ней возить всех подряд.
Подавай в суд за клевету, вот чего народ ждет!
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06.07.2021 13:07 Ответить
а в тебе ІQ зашкалює... тільки в мінус
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06.07.2021 13:11 Ответить
Робити негативні висновки про чиєсь IQ зазвичай роблять ті, у кого цей показник зовсім відсутній
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06.07.2021 14:05 Ответить
та я вже зрозумів, що з вами, дебілами,які ІQ міряють по собі - нічого зайве сперечатись. Бо буду сам виглядати непрезентабельно.
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06.07.2021 19:00 Ответить
Запись вероятней всего велась СБУ. А они ничего подобного не публиковали и вряд ли будут. Кто допустил утечку и почему в ограниченном объеме - можете попробовать угадать.
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06.07.2021 17:36 Ответить
)) Ну ось мені наприклад весело з плівками Медведчука... Бо вони як лакмусовий папірець.. Кожного кого вони коснулисяпочали змінювати колір... Хтось тупить як дегенерат... хтось спідне вимазує ..хтось в амнезію впадає.. Весело.. юо кожний зі своїми варіантами виправдання .. )) не розуміють що цим вони доводять що вони причетні... Я такої дурні ще не бачив... Особливо ща в ударі Петро Олексійович... Ну прям зірка щоя Хто всрався по повній.. Навіть медведчук себе веде без крику "шеф все пропало.."" ..
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06.07.2021 13:10 Ответить
Веселись в базе Миротворца.

Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса" - Цензор.НЕТ 4046
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06.07.2021 14:37 Ответить
І що...???? База миротворець ні якої юридичної цінності чи сили не має... Та й мені все одно що бігус там ..Мені не Бігус мені плівки.. Можеш Бігуса поцілувать в зад чи навпаки дать ногою йому під зад....Все одно...Але факт плівок залишиться фактом і запачкана білизна не відстирається...і 5-го теж .. мутило це те
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06.07.2021 17:59 Ответить
1. Бигуса грохнет родная вам кремлевская гэбня, как Бузину иль Шеремета, - дабы повыть про 'хунту' и пр.

2. Вбросы плёнок, как с Деркачём, так и сейчас, унавоживают только штанишки Зеленського.

3. Зеленский тупой, сам вмазывается в любое дерьмище.
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06.07.2021 21:32 Ответить
Як знаєшь..))) мені однаково що і про кого ти вважаєшь...))
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07.07.2021 09:37 Ответить
Я рассматриваю сам факт дозированного опубликования информации с этих пленок как четко проработанный стратегический план по деидеализации определенного политика другим политиком. И судя по тому, что у "деидеализируемого" уже начинают сдавать нервы - план обречен на успех. А также, судя по тому, что вскрылось по мертвечуку и нервозности "деидеализируемого" - все самое вкусное еще впереди. И я не удивлюсь, что специально через третьих или каких-нибудь двадцатых лиц анонсы следующих серий специально "сливаются" "деидеализируемому" для обострения его ощущений на период до опубликования следующей (следующих) пленок. Тогда это просто идеально продуманная игра!
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06.07.2021 14:58 Ответить
зебил, ты сново обосралось ..
у зеленского один план - из аргентины... а "план с пленками" - лишний раз доказал что всё, за что ни возьмется зеленский и его гоп-компания - выявляется фейками, ложью и зашкварами.. причем из любого "плана" зеленский выходит всегда обосравшимся))
Или в этом и состоит "хитрый план от зеленского"
Адвокати Порошенка подали до суду на Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса" - Цензор.НЕТ 3108
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06.07.2021 15:23 Ответить
вот именно Зе должен опубликовать плёнки журналиста?
замысловато...
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06.07.2021 15:46 Ответить
Потому что это пленки не лично журналиста -они ,то есть их смонтированные ошметки,переданы зекретином)но для зесрани и это замысловато...
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06.07.2021 15:53 Ответить
какая ахинея.
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07.07.2021 04:25 Ответить
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