Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского с требованием обнародовать все оригиналы "пленок Бигуса"

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко подали иск в отношении президента Зеленского с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил адвокат Игорь Головань.

"Бигус должен опубликовать все "пленки"! Феерическое интервью Зеленского каналe 1 + 1 ярко подтвердило очевидное предположение о причастности президентского офиса к видео BIHUS info с так называемыми "пленками Медведчука". Не оставило интервью сомнений и о том, что управляемая из президентского офиса и выполненная BIHUS info акция направлена не против Медведчука и его собеседников, а исключительно против основного политического оппонента Зеленского - Петра Порошенко. А в отношении Медведчука клоунада Бигуса и его команды больше похожа на операцию прикрытия. "Расследователями" сделано все для компрометации "прослушек" и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами", - подчеркнул Головань.

По словам адвоката, Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры, которые у него есть.

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"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника (понятно, что от Офиса Президента, но это - гипотеза), BIHUS info подсунуло обществу три очередных "видосика" с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что имеет 6 часов записей. Затем "исправился", мол, не 6, а 36. На самом деле хронометраж трех роликов со всеми, по утверждению Бигуса, записями составляет 35 часов 9 минут 14 секунд", - добавил Головань.

"Но даже 36 часов никак не соответствуют словам Бигуса типа: "Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи". Или: "Вся наша редакция неделями прослушивала записи". Какие недели на 36 часов? Чтобы прослушать 36 часов за одну неделю, даже за пять рабочих дней, надо слушать 7 часов 12 минут ежедневно. Если будут слушать двое - по 3 часа 36 минут каждому. Втроем - уже по 2 часа 24 минуты. А уже вся редакция опытных расследователей должна была бы те жалкие 36 часов проработать за пару дней", - подчеркнул Головань.

По словам правозащитника, Бигус врет, потому что "боится заказчиков".

"Ведь записи велись и в 2019 году. И там вполне вероятно есть голоса деятелей действующей власти. Значит, "прослушек" гораздо больше 36 часов. И все записи представляют значительный общественный интерес, а потому должны быть обнародованы. Поэтому мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и Общественной организации "Том 14" с требованием признать противоправным сокрытея от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде", - подытожил Головань.

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