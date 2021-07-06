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Новости ДТП
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Пассажир выпал из маршрутки в Чернигове - в тяжелом состоянии он доставлен в больницу, - ОГА

Пассажир выпал из маршрутки в Чернигове - в тяжелом состоянии он доставлен в больницу, - ОГА

В городе Чернигов во время движения из маршрутки выпал пассажир. Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в  Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.

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ДТП (7676) маршрутки (546) Чернигов (885)


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Топ комментарии
+7
Само по себе явление как маршрутка - это просто какой-то позор! Для перевозки пассажиров во всем цивилизованном мире существуют автобусы и трамваи
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06.07.2021 11:47
+3
В 21 веке эти куски говна на колесах просто не должны существовать
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06.07.2021 12:15
+2
(с)
Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
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06.07.2021 12:35
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Само по себе явление как маршрутка - это просто какой-то позор! Для перевозки пассажиров во всем цивилизованном мире существуют автобусы и трамваи
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06.07.2021 11:47 Ответить
В 21 веке эти куски говна на колесах просто не должны существовать
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06.07.2021 12:15 Ответить
(с)
Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
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06.07.2021 12:35 Ответить
Скрип колеса, на-на-на
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06.07.2021 14:17 Ответить
Не удивлюсь если через гнилой пол
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06.07.2021 13:00 Ответить
картон не гниет....
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06.07.2021 13:21 Ответить
Через дверь. Там же написано. Все на соплях. Прислонился, защелка и открылась.
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06.07.2021 14:18 Ответить
А билетик со страховкой выдали? Здоровья человеку.
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06.07.2021 15:14 Ответить
Не удивительно. В Чернигове нет нормального общественного транспорта, и никогда не было. До начала 2000-х давились в старых троллейбусах, а после- в тесных душных скотовозках типа переделанной Газельки. К тому же их не хватает на всех в часы пик. После 9 вечера даже из центра уехать (без пересадок) можно не во все раены города.
Бизнес перевозок (скотовозок) крышует руководство города, как и подряды на ремонт и стройку, поэтому в то время как даже райцентры других областей уже взяли денег на обновления парка автобусов под разные программы, Чернигов продолжает жить средневековой жизнью.
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06.07.2021 15:41 Ответить
 
 