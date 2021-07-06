Пассажир выпал из маршрутки в Чернигове - в тяжелом состоянии он доставлен в больницу, - ОГА

В городе Чернигов во время движения из маршрутки выпал пассажир. Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.

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