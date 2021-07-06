Пассажир выпал из маршрутки в Чернигове - в тяжелом состоянии он доставлен в больницу, - ОГА
В городе Чернигов во время движения из маршрутки выпал пассажир. Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.
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+7 Вальдемар Кепський
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+3 Михаил Пивоваров #479079
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+2 Рщььщь Яарршуты
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Ямщик: Барин, какую песню в дорогу изволите?
Барин: Щас, бл....нога попала в колесо.
Ямщик: Нно! Ногаа попааала в кооолесооо!!!
Бизнес перевозок (скотовозок) крышует руководство города, как и подряды на ремонт и стройку, поэтому в то время как даже райцентры других областей уже взяли денег на обновления парка автобусов под разные программы, Чернигов продолжает жить средневековой жизнью.