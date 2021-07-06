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С начала лета в Украине утонули 242 человека, из них 39 детей, - ГСЧС

С начала лета в Украине утонули 242 человека, из них 39 детей, - ГСЧС

Только за 5 июля на водоемах в Украине погибли 8 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Так, с начала лета на водоемах страны утонуло уже 242 человека, из них - 39 детей. ... Большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона. Они отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность.

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смерть (9230) ГСЧС (4977) вода (918)


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вот интересно, как можно утонуть? ну не способен ты нормально плавать, зачем лезть на глубину? плескайся себе возле берега...
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06.07.2021 11:40 Ответить
Алкоголь, непристосованість місць для купання, невміння оцінювати власні сили, дуже багато факторів впливає, а результат плачевний(
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06.07.2021 15:10 Ответить
 
 