С начала лета в Украине утонули 242 человека, из них 39 детей, - ГСЧС

Только за 5 июля на водоемах в Украине погибли 8 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Так, с начала лета на водоемах страны утонуло уже 242 человека, из них - 39 детей. ... Большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона. Они отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность.

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