С начала лета в Украине утонули 242 человека, из них 39 детей, - ГСЧС
Только за 5 июля на водоемах в Украине погибли 8 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Так, с начала лета на водоемах страны утонуло уже 242 человека, из них - 39 детей. ... Большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности", - говорится в сообщении.
Спасатели ГСЧС общались с отдыхающими на водоемах и предостерегали их от опрометчивого поведения, как во время праздника Ивана Купала, так и в течение всего купального сезона. Они отметили, что отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, главное условие досуга - усиленное внимание и ответственность.
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Андрій Васильович
показать весь комментарий06.07.2021 11:40 Ответить Мне нравится 0
Андрій Огоновський #439772
показать весь комментарий06.07.2021 15:10 Ответить Мне нравится 0
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