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Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова

РФ уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова

В оккупированном Крыму Россия уже разместила потенциальные носители ядерного оружия.

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова во время форума "Украина 30. Международная политика", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Россия активно развивает военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия", - заявила Джапарова.

Она добавила, что РФ постоянно увеличивает в Крыму число своих военных и военной техники. Замминистра также напомнила, что недавно Кремль под видом военных учений закрыл на полгода часть Черного моря, в том числе и в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов.

"Кроме того, российский президент дал росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и Юго-Восточной Европе", - добавила Джапарова.

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Она отметила, что свое господство в Крыму РФ пытается закрепить с помощью преобразования полуострова на огромную военную базу. Также РФ в Крыму подавляет все возможные формы противодействия оккупации.

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Крым (26406) ядерное оружие (1336) Джапарова Эмине (174)


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авжеж, у Кизилташі, як за совка
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06.07.2021 11:33 Ответить
РФ уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова - Цензор.НЕТ 2639
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06.07.2021 11:36 Ответить
***** удобно так... в случае ответки крым сотрут с земли а это не паРаша, это захваченная база... его как полигон и брала паРАша... Будет зараженная територрия которую Путлер тогда и вернет Украине за ненадобностью... а местные ватники то пушечное мясо
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06.07.2021 11:40 Ответить
потлер вернет? да скорей патлер вернет, или даже петлер, они то попроще будут.
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06.07.2021 11:52 Ответить
 
 