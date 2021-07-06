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Новости Коронавирус и карантин
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Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 737 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 737 пациентов. Лидеры - Москва и Питер

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба РФ, обнародованные во вторник.

Наибольшее число умерших в Москве - 114, Санкт-Петербурге - 99, Иркутской области - 33. После перенесенной болезни выздоровели 18 411 человек.

В российской столице выявили еще 5 498 новых случаев COVID-19 за сутки, 6 019 пациентов выздоровели.

Вслед за Москвой наибольшее число заболевших выявлено в Московской области (2 536 новых случаев) и Санкт-Петербурге (1 869).

Еще 454 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 370 - в Воронежской области, 347 - в Красноярском крае, по 334 новых случая в оккупированном РФ Крыму, Пермском крае, 330 - в Брянской области, по 327 - в Иркутской области, Забайкальском крае. Кроме того, 319 случаев зарегистрированы в Бурятии, 318 - в Свердловской области, 306 - в Омской области, 299 - в Хабаровском крае, 285 - в Ростовской области, 269 - в Оренбургской области, 268 - в Мурманской области, 265 - в Коми, 263 - в Смоленской области, 240 - в Приморском крае, 229 - во Владимирской области, 227 - в Челябинской области, 224 - в Ленинградской области, 222 - в Тверской области.

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Также 218 случаев выявлены в Волгоградской области, 217 - в Архангельской области, 212 - в Вологодской области, 209 - в Краснодарском крае, 207 - в Калининградской области, 206 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 млн 658 тыс. 672 случая коронавирусной инфекции, 139 316 умерших и 5 млн 101 тыс. 852 выписанных.

карантин (16729) россия (95638) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
хорошо, но мало
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06.07.2021 11:41
+12
ТА ШОБ ОНИ ТАМ ВСЕ ТВАРИ ПОДОХЛИ !!!!
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06.07.2021 11:41
+11
коли вже двбйби з ОПУ, КМУ чи РНБО здогадаються наглухо перекрити кордон із свинособаками?
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06.07.2021 11:43
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вот я сейчас борщ доем и тогда у меня будет истерика
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06.07.2021 11:36 Ответить
Розслабилися мокші. Думали із Пуйлом і Спутніком-5 їм і море по коліна.
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06.07.2021 11:43 Ответить
после спутника сразу в космос
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06.07.2021 11:38 Ответить
Хорошие новости с востока.
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06.07.2021 11:38 Ответить
Чтоб они там все подохли вместе с путинім!
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06.07.2021 13:41 Ответить
ТА ШОБ ОНИ ТАМ ВСЕ ТВАРИ ПОДОХЛИ !!!!
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06.07.2021 11:41 Ответить
хорошо, но мало
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06.07.2021 11:41 Ответить
З такими темпами нам років 100 чекати поки виздихають. Потрібно б їм прискоритись.
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06.07.2021 11:48 Ответить
Скоро и у нас такое будет благодаря открытым кпп на донбассе и в крыму.
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06.07.2021 11:42 Ответить
Не только открыты кпп на дамбасе и крыму. Граница с РФ открыта и все желающие едут с Рашке везут нам новую *радость* в виде новых индийских и китайских штаммов
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06.07.2021 11:45 Ответить
коли вже двбйби з ОПУ, КМУ чи РНБО здогадаються наглухо перекрити кордон із свинособаками?
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06.07.2021 11:43 Ответить
А вони всі вакцинувались Пфайзером і їм пох.
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06.07.2021 12:04 Ответить
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умерли 737 пациентов. Лидеры - Москва и Питер - Цензор.НЕТ 2210
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06.07.2021 11:44 Ответить
То что сейчас на Рашке творится жо**** па с ковид- епидемией уже говорил третий знакомый. И на етом фоне несмотря на официальные заявления, украинские пограничники продолжают пропускай росейан в Украину при предьявлении справки о прививке *СпутникV*
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06.07.2021 11:44 Ответить
Чудодійна кацапська вакцина!
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06.07.2021 11:45 Ответить
Znacit ix sputnik nicego nepomogajet ot virusa,mozet daze naooborot
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06.07.2021 11:47 Ответить
Ответ простой и его знают уже практически все... Спутник = шмурдяк. Причём зная кацапов не исключаю, что есть вариант Спутника того же более-менее нормального, для элитки местной так сказать... а есть массовый вариант - чистый шмурдяк для населения, который нифига не помогает, а скорее даже вредный. А может и по-простому пути пошли, элитку укололи файзером в ампулках с надписью спутник, чтобы не палится. Народцу же шмурдячок.
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06.07.2021 11:58 Ответить
айайай! Спуиника на всех не хватает?))
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06.07.2021 12:08 Ответить
Интересно, а почему в таких новостях нет комментариев от заядлых цензоровских антиваксеров?
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06.07.2021 12:10 Ответить
Хорошо ты знаешь, почему
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06.07.2021 12:35 Ответить
цензоровские антиваксеры только за то, чтобы другие прививались! - но не они лично
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06.07.2021 14:51 Ответить
Спонсор розробки Супутника 5, пенсійний фонд московії.
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06.07.2021 12:40 Ответить
Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 3886
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06.07.2021 12:52 Ответить
ВСЕ В РАЙ! ПУТИН ЗОВЕТ!!!
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06.07.2021 13:42 Ответить
А мы попросту теряем время, не прививая население в турбо режиме. К нам это не прийдет типа.
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06.07.2021 13:23 Ответить
700 чоловік на 145 лямів? Не смішіть...
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06.07.2021 13:24 Ответить
Небольшой облцентр в год. Мелочи.
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06.07.2021 14:16 Ответить
Да ну и йух с ними.
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06.07.2021 13:42 Ответить
Шикарна новина . Чим більше здохне московських нацистів , тим швидше настане МИР і злагода в світі .
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06.07.2021 14:13 Ответить
Росія б'є рекорди за добовою смертністю від COVID-19: померли 737 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер - Цензор.НЕТ 8154
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06.07.2021 15:32 Ответить
а не хотели поддерживать сперва кацапы ковидошизофрению, золотая система управления стадами
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06.07.2021 15:42 Ответить
 
 