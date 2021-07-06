Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на "зеленую" электроэнергию из налогового законопроекта

Намерения Кабинета Министров Украины ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.



Об этом говорится в совместном заявлении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), Европейско-Украинского энергетического агентства, Украинской ветроэнергетической ассоциации, обнародованном в Facebook.



"Мы выражаем категорическое несогласие относительно введения акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что предусмотрено проектом Закона № 5600, принятого 1 июля 2021 Верховной Радой Украины в первом чтении", - подчеркивают инвесторы.

В УАВЭ отметили, что введение акцизного сбора является фактическим снижением "зеленого" тарифа на 3,2% для существующих электростанций из возобновляемых источников энергии, что является нарушением обязательств, которые взяло правительство Украины перед инвесторами, развивающими альтернативную энергетику в стране.

"Такие действия государства свидетельствуют об игнорировании действующего законодательства и обязательств перед инвесторами, принятых Правительством и Верховной Радой Украины год назад. Мало того, такая инициатива повысит недоверие к органам власти, еще больше повредит инвестиционному климату в Украине и сделает невозможным привлечение средств в новые энергетические и экологические проекты ", - отметили в УАВЭ.

И призвали исключить соответствующую норму из законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).

"Мы призываем народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доработать данный проект закона и исключить положения о введении акцизного налога на реализацию электроэнергии с # ВИЭ, учитывая все риски от принятия такого решения для имиджа Украина как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - отмечается в заявлении.



Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.



Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).