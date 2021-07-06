РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7016 посетителей онлайн
Новости
1 331 27

Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на "зеленую" электроэнергию из налогового законопроекта

Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на

Намерения Кабинета Министров Украины ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее государством гарантий и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.


Об этом говорится в совместном заявлении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ), Европейско-Украинского энергетического агентства, Украинской ветроэнергетической ассоциации, обнародованном в Facebook.


"Мы выражаем категорическое несогласие относительно введения акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что предусмотрено проектом Закона № 5600, принятого 1 июля 2021 Верховной Радой Украины в первом чтении", - подчеркивают инвесторы.
В УАВЭ отметили, что введение акцизного сбора является фактическим снижением "зеленого" тарифа на 3,2% для существующих электростанций из возобновляемых источников энергии, что является нарушением обязательств, которые взяло правительство Украины перед инвесторами, развивающими альтернативную энергетику в стране.

"Такие действия государства свидетельствуют об игнорировании действующего законодательства и обязательств перед инвесторами, принятых Правительством и Верховной Радой Украины год назад. Мало того, такая инициатива повысит недоверие к органам власти, еще больше повредит инвестиционному климату в Украине и сделает невозможным привлечение средств в новые энергетические и экологические проекты ", - отметили в УАВЭ.

И призвали исключить соответствующую норму из законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).

"Мы призываем народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доработать данный проект закона и исключить положения о введении акцизного налога на реализацию электроэнергии с # ВИЭ, учитывая все риски от принятия такого решения для имиджа Украина как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - отмечается в заявлении.


Напомним, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.


Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

акциз (385) энергетика (2565) альтернативная энергетика (123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Інвестори, чи МАРОДЕРИ? Ось в чому питання?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:44
+10
І хто ж допомагав в Україні зєльоним інвесторам отримати охрєнітєльно вигідні умови?
Ну Янукович, а після нього?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46
+8
100%. Коррумпировали власть...те нарисовали закон и тарфы установили для грабежа населения и чтоб Украинские предприятия были неКонкурентоспособыми в мировой экономике.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інвестори, чи МАРОДЕРИ? Ось в чому питання?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:44 Ответить
100%. Коррумпировали власть...те нарисовали закон и тарфы установили для грабежа населения и чтоб Украинские предприятия были неКонкурентоспособыми в мировой экономике.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
так і було
Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту - Цензор.НЕТ 5178 Іноземні інвестори вимагають від держави прибрати акциз на "зелену" електроенергію з податкового законопроєкту - Цензор.НЕТ 4723
показать весь комментарий
06.07.2021 12:04 Ответить
во-во....- в іменуему "мусороперобку" чомусь не інвестують...."екологи" гребані....
показать весь комментарий
06.07.2021 11:48 Ответить
Это не "инветиции" это грабеж....И там ещё ахметов и другие совсем не иностранцы. Тариф завышенный, самый большой в Европе.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:44 Ответить
Элитному и самому богатому народу - высокие тарифы.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:09 Ответить
Доведеться платити, хлоп'ята. Всі претензії до тих, хто наобіцяв вам надприбутки з повітря на рівному місці за скромні відкати.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:44 Ответить
скромные?.....я ах прослезился.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:47 Ответить
Обещаное, в данном случае, можно и нужно не выполнять, такова уж природа венчурного финансирования.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:50 Ответить
Барыги, ставьте аккумуляторы на свои СЭС чтобы сбалансировать выработку и продавайте по нормальным тарифам. Посмотрим насколько их хватит.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
дерти шкіру в 6-ти кратному...- нефуйові інвестиціїї.- нехай таке попробують в ІзраЄлі, чи Скандинавських.....-обломаються....
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
Там бы этих инвесторов закопали б, а украинцы - терпилы, выдержать любые повышения тарифов. Рай для таких инвесторов.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:11 Ответить
Какие иностранные лица у этих иностранных инвесторов! Они когда покупали в Лондонах дома / квартиры, вывернув карманы украинцам, себя почувствовали иностранцами??
Иностранные инвесторы требуют от государства убрать акциз на "зеленую" электроэнергию из налогового законопроекта - Цензор.НЕТ 5215
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
Именно так. В Украине они на зароботках.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:08 Ответить
І хто ж допомагав в Україні зєльоним інвесторам отримати охрєнітєльно вигідні умови?
Ну Янукович, а після нього?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:46 Ответить
Ой...И кто же это надела? Все типа с "благими" намерениями и заботой об экологии.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:48 Ответить
пэцьо ниучем нивынуват, он сидел под столом и сосал батончик(чьоколядный)
показать весь комментарий
06.07.2021 11:52 Ответить
не, он гадил тебе в штаны, в которых ты два года ходишь, а говоришь что воняет не от тебя
показать весь комментарий
06.07.2021 12:10 Ответить
Смердить від порохоботів, бо все від Порошенка - божа роса.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:03 Ответить
еще один без мозга
показать весь комментарий
06.07.2021 14:19 Ответить
Напишите жалобу в Антимонопольный комитет...,цену сбросят даже на коммуналку и грабительские Субсидии Порошенко не говоря о саморезах и гипсокартоне
показать весь комментарий
06.07.2021 11:47 Ответить
Леонид Данилыч правит Украиной третью Каденцию...а вы думали Зеленский?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:49 Ответить
іноземні інвестори-це українські олігархи з офшорів.такої афери,як українська "зелена енергетика"світ ще не знав.тай-й розрахунки її ціни дуже цікаві.в Европі вона чомусь в 5 раз дешевша.і цей зашморг на шиї українського народу і його економіки затягується все сильніше.чим це не тема для розбирання радою нацбезпеки?але там вважають,що звільнення дачних місць для "молодої команди" в Конча-Заспі набагато важливіше...
показать весь комментарий
06.07.2021 12:02 Ответить
Именно так! Продажные журналюги называют Коломойского, Ахметова и пр. "инвесторами". Но это рафинированные воры, убийцы и враги народа Украины!
показать весь комментарий
06.07.2021 12:17 Ответить
пусть зеленую шмарклю себе заберут вместо акциза
показать весь комментарий
06.07.2021 12:10 Ответить
" Атака Коломойського на канадські інвестиції: чому Зеленський не зважає | СтопРеванш"
https://www.youtube.com/watch?v=Cc99o_JadUU
показать весь комментарий
06.07.2021 12:25 Ответить
Украина не банкомат.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:47 Ответить
 
 