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7 центров массовой вакцинации от коронавируса будут ежедневно работать на Киевщине, - ОГА
Вакцинироваться от коронавируса в Киевской области теперь можно каждый день. В области с 09:00 до 17:00 работают семь центров массовой вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:
- Бровары. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.
- Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.
- Славутич. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.
- Борисполь. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.
- Ирпень. КНП "Ирпенский городской ЦПМСП" ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.
- Обухов. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.
- Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.
"Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации от COVID-19 через приложение "Дія" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре", - следует из сообщения.
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