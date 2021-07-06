СБУ проведет антитеррористические учения в Харькове: жителей просят отнестись с пониманием

6 июля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области будет проводить плановые антитеррористические учения.

Об этом говорится в сообщении Управления СБ Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным.

В связи с этим Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

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Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - сказано в сообщении.