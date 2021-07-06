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СБУ проведет антитеррористические учения в Харькове: жителей просят отнестись с пониманием

СБУ проведет антитеррористические учения в Харькове: жителей просят отнестись с пониманием

6 июля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области будет проводить плановые антитеррористические учения.

Об этом говорится в сообщении Управления СБ Украины в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным.

В связи с этим Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

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Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - сказано в сообщении.

СБУ (19920) военные учения (3458) Харьков (7507)


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от якби навчання завершилися утілізацією таких персонажів, як допа та ківа, то було б дуже добре.
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06.07.2021 11:53 Ответить
Коллаборанты напряглись.
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06.07.2021 11:55 Ответить
У острова Хоккайдо военные США и Японии на учениях отрабатывают широкомасштабный возврат островов Шикотан,Итуруп,Габомаи и Кунашир ...Мавзолейные болваны вам не страшно...
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06.07.2021 11:56 Ответить
правильно, там каждый месяц нужно проводить для местной ваты и понаехавших с двумя паспортами
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06.07.2021 12:02 Ответить
Сразу вспомнился хороший фильм, с Юрским(Бендером) про учения))))
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06.07.2021 12:09 Ответить
 
 