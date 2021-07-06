Ботулизм, отравление, клещи: В ЦОЗ рассказали, какие болезни могут грозить туристам летом

Несмотря на максимальное сосредоточение на пандемии COVID-19, следует помнить, что есть и другие болезни, которые могут угрожать здоровью и жизни путешественников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Основная болезнь летом - это острые кишечные инфекции (ОКИ).

В частности, за 5 месяцев 2021 в Украине уже зарегистрировали 12,5 тыс случаев кишечных ифнекций и 30 групповых вспышек ОКИ, в результате которых заболело 263 человека, в т. ч. 237 детей.

Другая проблема - ботулизм. За 5 месяцев 2021 в Украине зарегистрировали 43 случая ботулизма, среди заболевших 1 ребенок. Шестеро взрослых умерли.

Вероятными пищевыми продуктами, которые привели к заболеванию, были вяленая и соленая пресноводная и морская рыба (40%), мясные, рыбные, овощные, грибные консервы, другие мясные изделия.

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От отравления грибами пострадали 35 человек, в т. ч. 12 детей. Трое пострадавших, в том числе 2 ребенка умерли.

Также путешествующим грозят и укусы клещей.

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма - одна из клещевых инфекций, которая чаще всего встречается в Украине. В частности, в 2020 году зарегистрировали 2745 больных боррелиозом, за 5 месяцев 2021 - 234 больных (против 446 за аналогичный период прошлого года). Кроме того, в 2020 году было зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита.

Самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине - это малярия, лейшманиоз, лихорадки (Чикунгунья, денге, Западного Нила), холера.

Объединяет все эти заболевания, что они передаются через укусы насекомых. Основная профилактика одинакова - использовать репелленты, защищать окна в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых - утром и в сумерках.

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