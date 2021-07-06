РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7346 посетителей онлайн
Новости
1 103 11

Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, - МИД Украины

Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, - МИД Украины

Учредительный саммит "Крымской платформы", который посетят мировые лидеры, пройдет в Киеве 23 августа в конгрессно-выставочном центре "Парковый", сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Организация саммита и процесс разработки его совместной декларации продемонстрировали две важные вещи. Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет. Также нам удалось выработать совместное понимание у наших самых важных партнеров, что отвлечение и промедление с ответом на деоккупацию Крыма и связанные преступления, фактически, дали России и другим авторитарным режимам карт-бланш на дальнейшее наступление на правила демократического мира", - сказала Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30.Международная политика" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что совместная декларация, которую планируют принять в ходе саммита, кроме формального запуска Крымской платформы, подтвердит неизменность формулы "Крым - это Украина", осудит преступления России в Крыму и вокруг, очертит параметры международной политики деоккупации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В саммите Крымской платформы примут участие несколько десятков стран, - Джапарова

"Но, в то же время, мы должны четко осознавать, что Россия не просто наблюдает за украинской инициативой, она ее объявила угрозой территориальной целостности и безопасности, и начала масштабную работу по дискредитации этой площадки, ее задач и целей, а также, фактически, сбивания участия в саммите "Крымской платформы", - указала Джапарова.

Замглавы МИД рассказала, что в рамках сегмента высокого уровня саммита будут выступать президент Украины, спикер Верховной Рады, премьер-министр, лидер крымскотатарского народа, главы иностранных делегаций, и представитель гражданского общества новосозданной экспертной сети "Крымской платформы".

"Дальше работа саммита продолжится в формате четырех панельных дискуссий и обсуждения о политике непризнания и санкциях, о вызовах по безопасности, защите прав человека во временно оккупированном Крыму и о возобновлении прав крымскотатарского народа, как элемент деоккупации", - добавила Джапарова.

По ее словам, после саммита деятельность Крымской платформы не завершится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ уже разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия, - Джапарова

"Межправительственный уровень платформы будет действовать в виде консультаций министров иностранных дел, координационных встреч и специализированных рабочих групп по приоритетным направлениям, конференций. В частности, мы также планируем основание ежегодного форума, который посвящен безопасности более широкого черноморского региона и за его пределами", - сказала Джапарова.

Автор: 

Крым (26406) МИД (6965) саммит (1170) Джапарова Эмине (174) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Ничем)зекретины изображают бурную деятельность-сцут на лохторат,как обычно,а остальные рады подыграть -это же ни к чему их не обязывает
показать весь комментарий
06.07.2021 11:59
+3
Фигня все это, ну приедут, потрындят и подпишут итоговую декларацию о признании целостности Украины, реально это ничего не даст.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:58
+3
МІС проє.. проср... про .... про.. усе що могло. Керує Україною Zic президент якого ніхто не обирав , але він керує не на користь України. Оманський зашквар у дії!!!!!!!! А той кого обирали 73% від тих що прийняли участь у виборах - продовжує блюзнирствувати.Весь Світ регоче, а Х..ло-лалала плескає у долоні
показать весь комментарий
06.07.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим воювати КАОЛІЦІЯ за звільнення Криму буде?
показать весь комментарий
06.07.2021 11:55 Ответить
Ничем)зекретины изображают бурную деятельность-сцут на лохторат,как обычно,а остальные рады подыграть -это же ни к чему их не обязывает
показать весь комментарий
06.07.2021 11:59 Ответить
А с чего ты взял, что "каолиция" - это про военный возврат Крыма?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:12 Ответить
Санкції ввели при Порошенку і вони будуть діяти поки Х**лостан не відкине лапті, як СССР.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:59 Ответить
Фигня все это, ну приедут, потрындят и подпишут итоговую декларацию о признании целостности Украины, реально это ничего не даст.
показать весь комментарий
06.07.2021 11:58 Ответить
Еще подпишут резолцию о деоккупации, а потом дипломаты будут недоумённо спрашивать у РФ, на каком основании та не выполняет эту резолюцию.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:13 Ответить
Коли будете звільняти Крим від окупантів?
показать весь комментарий
06.07.2021 12:16 Ответить
Прийде час і окупанти будут самі від себе Крим звільняти навипередки.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:56 Ответить
Потрібно воду в Крим подати, на декілька днів, поки там посуха
показать весь комментарий
06.07.2021 12:22 Ответить
МІС проє.. проср... про .... про.. усе що могло. Керує Україною Zic президент якого ніхто не обирав , але він керує не на користь України. Оманський зашквар у дії!!!!!!!! А той кого обирали 73% від тих що прийняли участь у виборах - продовжує блюзнирствувати.Весь Світ регоче, а Х..ло-лалала плескає у долоні
показать весь комментарий
06.07.2021 12:26 Ответить
Мильна бульбашка. "...щорічні форуми... декларації... санкції..." До дупи. Це називається "говорили, балакали, сіли і заплакали..." А Крим чекає військового звільнення.
показать весь комментарий
10.07.2021 06:25 Ответить
 
 