"Режим Лукашенко ни перед чем не остановится": США отреагировали на приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико

В США прокомментировали решение суда РБ, который приговорил в 14 годам лишения свободы оппозиционного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Посольства США в Беларуси в Тwitter.

"Жестокий фарс судебной системы Беларуси, продемонстрированный сегодня при вынесении приговора в отношении Виктора Бабарико показывает, что режим Лукашенко ни перед чем не остановится, чтобы сохранить власть", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы

Бабарико обвиняли по трем статьям УК РБ: в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - заявил Виктор Бабарико в последнем слове.