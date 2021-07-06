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"Режим Лукашенко ни перед чем не остановится": США отреагировали на приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико

В США прокомментировали решение суда РБ, который приговорил в 14 годам лишения свободы оппозиционного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Посольства США в Беларуси в Тwitter.

"Жестокий фарс судебной системы Беларуси, продемонстрированный сегодня при вынесении приговора в отношении Виктора Бабарико показывает, что режим Лукашенко ни перед чем не остановится, чтобы сохранить власть", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд Беларуси признал экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико виновным по всем статьям обвинения и приговорил к 14 годам лишения свободы

Бабарико обвиняли по трем статьям УК РБ: в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вину он не признал, назвал дело политически мотивированным. В своем последнем слове в суде он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - заявил Виктор Бабарико в последнем слове.

Режим Лукашенко ни перед чем не остановится: США отреагировали на приговор экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико 01

приговор (1223) США (26791) Бабарико Виктор (12)


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А режим ЗЕЄрмака в Україні когось хвилює? вже залізли у банківські рахунки громдян, яким готують нездоланні тарифи на сплату податі олігархам ?
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06.07.2021 11:59 Ответить
перед цим полишивщи їх навіть субсидій на комуналку , шантажуючи банківськими санкціями за утримання збережень вдома під подушками....
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06.07.2021 12:01 Ответить
Лукашенко - пример гуманизма! Дал всего лишь тюремный срок. Путин своего конкурента Немцова просто убил, и не только его одного. Все-таки беларуский колхозник из села добрее выродка из питерской коммуналки.
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06.07.2021 12:04 Ответить
Правильно написали, но при этом последним диктатором Европы называют именно Лукашенко , а не путлера. Просто у бульбофюрера нет бабла платить европейским политика
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06.07.2021 12:08 Ответить
Есть еще Назарбаев. Часть территории Казахстана, географически относимая к Европе, по размерам превосходит Италию.
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06.07.2021 12:19 Ответить
И здесь Украина пролетела.....Мы думали ,что наш суд самый из самых ,а тут сябры громче нас накосячили.....А может так задумано ???
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06.07.2021 12:05 Ответить
Ну этого нечистого на руку газпромовца точно жалеть не надо.
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06.07.2021 12:11 Ответить
что... знову стурбованость?
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06.07.2021 14:20 Ответить
 
 