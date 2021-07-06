Латвия планирует повысить интерес населения к вакцинации с помощью лотереи: главный приз - 100 тыс. евро
Латвийское правительство собирается в августе организовать лотерею, чтобы повысить интерес населения к вакцинации от коронавируса, и рассматривает возможность сделать вакцинацию обязательной для работников ряда секторов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал ERR.
"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - сказал в понедельник глава отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрий Перевощиков "Актуальной камере".
Для повышения темпов вакцинации коалиционный совет латвийского правительства одобрил проведение лотереи. Розыгрыш планируется провести в августе с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до 100 000 евро.
"Возможно, что правительство придет к единому мнению по поводу организации какой-нибудь лотереи или розыгрыша, чтобы способствовать вакцинации. Разумеется, ожидается и обсуждение того, что в определенных сферах вакцинация станет обязательной", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кроме того, правительство собирается выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки от COVID-19.
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