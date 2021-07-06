РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7346 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
536 5

Латвия планирует повысить интерес населения к вакцинации с помощью лотереи: главный приз - 100 тыс. евро

Латвия планирует повысить интерес населения к вакцинации с помощью лотереи: главный приз - 100 тыс. евро

Латвийское правительство собирается в августе организовать лотерею, чтобы повысить интерес населения к вакцинации от коронавируса, и рассматривает возможность сделать вакцинацию обязательной для работников ряда секторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал ERR.

"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - сказал в понедельник глава отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрий Перевощиков "Актуальной камере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фоне распространения "дельта"-штамма эффективность COVID-вакцины Pfizer снизилась с 95% до 64%, - Минздрав Израиля

Для повышения темпов вакцинации коалиционный совет латвийского правительства одобрил проведение лотереи. Розыгрыш планируется провести в августе с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем до 100 000 евро.

"Возможно, что правительство придет к единому мнению по поводу организации какой-нибудь лотереи или розыгрыша, чтобы способствовать вакцинации. Разумеется, ожидается и обсуждение того, что в определенных сферах вакцинация станет обязательной", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Также читайте: Сертификаты о вакцинации не вечны, у них один год срока годности, - Кузин

Кроме того, правительство собирается выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки от COVID-19.

вакцина (3815) карантин (16729) Латвия (1337) лотерея (215) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас очереди, и без всяких лотерей. Всё благодаря нашему президенту.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:13 Ответить
о, це стимул
показать весь комментарий
06.07.2021 12:14 Ответить
Ну всё ясно стой вакцинацией,только упоротый не поймет.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:27 Ответить
И не говори!
Латвія планує підвищити інтерес населення до вакцинації за допомогою лотереї: головний приз - 100 тис. євро - Цензор.НЕТ 5525
показать весь комментарий
06.07.2021 13:26 Ответить
Play stupid games, win stupid prizes.
показать весь комментарий
06.07.2021 12:59 Ответить
 
 