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Киевский райсуд Харькова взял под стражу куратора организации Кивы Ширяева

Киевский райсуд Харькова взял под стражу куратора организации Кивы Ширяева

Сегодня, 6 июля, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения одному из лидеров всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь", экс-командиру роты МВД "Восточный корпус" Олегу Ширяеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ширяеву избрали содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года. Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", - сообщил он.

Читайте также: Куратора организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяева задержали из-за неявки по вызову следователя, - прокуратура

Как сообщалось, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела милиции. На месте были задержаны до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил: полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".

Задержали Ширяева вечером 5 июля 2021 года в центре Харькова на ул. Сумской.

Автор: 

арест (10458) прокуратура (5017) Харьков (7507) Ширяев Олег (23)


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Топ комментарии
+6
ківа просто дурачок.
там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.

https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ

Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.

Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.

Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...
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06.07.2021 12:12
+5
Бойовик читаєм наоборот
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06.07.2021 12:59
+4
Когда Киевский райсуд Харькова возьмёт под стражу куратора организации "Оплот"? Фамилию называть, или сами знаете?
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06.07.2021 12:21
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ківіна коли прижучать?
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06.07.2021 12:05 Ответить
ківа просто дурачок.
там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.

https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ

Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.

Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.

Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...
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06.07.2021 12:12 Ответить
Боцман,хоть и мразь и подонок редкостный и подозревается в убийстве сослуживцев из Азова и белорусского журналиста Шеремета ,но он находится под патронатом и крышей рюкзакова .А этот Ширяев бывший коммандир роты мвд "Східний корпус" переметнувшийся служить к врагам Украины зажопам видать чем то неугодил и попал в опалу к бессменному министру .Хотя и непонятно чем неугодил бведь силовое крыло зажопов из титушек"патриоты за жизнь"где этот ширяев является одним из руководителей тоже управляет мвд и рюкзаков через свою шавку илью киву
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06.07.2021 13:29 Ответить
Если с этим Ширяевым "плотно поработать", то мы узнаем много всего интересного про Киву. Но ... сдается мне, что не узнаем. Прозвучало контрольное слово "МВД" и ... Авакян не допустит утечку.
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06.07.2021 12:15 Ответить
кожен пан та навіть підпанок має свою власну армію...наче вже не Річь Посполіта, але феодальні традиції десь ще ті. І хтось ще вважає, що цю блін "еліту" не треба утилізувати?
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06.07.2021 12:16 Ответить
Когда Киевский райсуд Харькова возьмёт под стражу куратора организации "Оплот"? Фамилию называть, или сами знаете?
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06.07.2021 12:21 Ответить
Расейские чернорубашечники..
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06.07.2021 12:21 Ответить
Бойовик читаєм наоборот
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06.07.2021 12:59 Ответить
Так это и так всем известно, если милиция подозрительно бездействует, они в доле или вообще возглавляют рейдерские захваты.
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06.07.2021 14:07 Ответить
 
 