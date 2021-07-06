Киевский райсуд Харькова взял под стражу куратора организации Кивы Ширяева

Сегодня, 6 июля, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения одному из лидеров всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь", экс-командиру роты МВД "Восточный корпус" Олегу Ширяеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ширяеву избрали содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года. Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", - сообщил он.

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Как сообщалось, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела милиции. На месте были задержаны до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.

На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил: полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.

13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".

Задержали Ширяева вечером 5 июля 2021 года в центре Харькова на ул. Сумской.