Киевский райсуд Харькова взял под стражу куратора организации Кивы Ширяева
Сегодня, 6 июля, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения одному из лидеров всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь", экс-командиру роты МВД "Восточный корпус" Олегу Ширяеву.
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Ширяеву избрали содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года. Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", - сообщил он.
Как сообщалось, 11 сентября 2018 года в селе Занки Змиевского района при попытке рейдерского захвата частного элеватора произошла массовая драка со стрельбой. Были ранены семь человек, включая заместителя начальника Змиевского райотдела милиции. На месте были задержаны до полсотни человек, 22-м из них предъявлено подозрение в совершении группового хулиганства с применением оружия.
На следующий день министр МВД Арсен Аваков заявил: полиция обоснованно подозревает, что группу злоумышленников возглавлял экс-командир роты МВД Олег Ширяев. Его задержали 12 сентября и отправили в изолятор временного содержания, а через день сообщили о подозрении.
13 ноября Ширяев вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн. Все обвинения в свой адрес он отрицает.
В прошлом году Ширяев стал куратором всеукраинского движения Ильи Кивы "Патриоты - за жизнь".
Задержали Ширяева вечером 5 июля 2021 года в центре Харькова на ул. Сумской.
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там є набагато страшніші персонажі.
наприклад, агент ФСБ Сергій Коротких.
https://zaborona.com/author/samuil-proskuryakov/ САМУЇЛ ПРОСКУРЯКОВ
Наприкінці грудня редакція Заборони отримала https://www.institutenp.com/zakluchenie-korotkykh-30-10-2020 документ від дослідницької громадської організації - міжнародної асоціації «Інститут національної політики». Це досьє на ультраправого діяча й політика Сергія Коротких, також відомого як «Малюта» й «Боцман». Він навчався в школі білоруського КДБ, воював у Чечні й товаришував із російським неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем. Дружина загиблого за підозрілих обставин юриста та ідеолога «Азова» Ярослава Бабича вважає, що її чоловіка вбив саме Боцман. Нещодавно одного з авторів досьє викрали та жорстоко побили. Постраждалий стверджує, що нападники - люди Боцмана.
Ну і подібних "подвигів" у цього виродка хоч греблю гати.
Характерно, що всіх ціх ків та коротких привів у політику асрен борисович собаков. От і робіть висновки, хто є хто...