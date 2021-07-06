С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова

Кремль нарушает международное гуманитарное право, используя население украинского полуострова для пополнения своей армии/

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и осознанную замену состава населения Крыма, она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем, фактически, совершает военное преступление", - сообщила замглавы МИД.

По ее словам, наиболее острыми проблемами, созданными оккупационной российской "властью", являются беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных сообществ, православной церкви Украины, мусульман Крыма, нарушение норм международного гуманитарного права и, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе.

"Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму. Недавно Кремль пошел еще дальше. Под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал "Росгвардии" право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины в мире и Юго-Восточной Европе", - подчеркнула заместитель министра.

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