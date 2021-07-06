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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова

С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова

Кремль нарушает международное гуманитарное право, используя население украинского полуострова для пополнения своей армии/

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и осознанную замену состава населения Крыма, она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем, фактически, совершает военное преступление", - сообщила замглавы МИД.

По ее словам, наиболее острыми проблемами, созданными оккупационной российской "властью", являются беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных сообществ, православной церкви Украины, мусульман Крыма, нарушение норм международного гуманитарного права и, в частности, замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма и окружающих вод в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе.

"Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму. Недавно Кремль пошел еще дальше. Под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент дал "Росгвардии" право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины в мире и Юго-Восточной Европе", - подчеркнула заместитель министра.

Также читайте: Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, - МИД Украины

Автор: 

Крым (26409) оккупация (10164) россия (95645) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+3
То вже не українці, то вже, на жаль, ворог!
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06.07.2021 12:06
+2
Нельзя называть украинцами тех, кто призвался на воинскую службу РФ.
Во-первых, призывник даёт присягу на верность РФ и стает полноценным военослужащим кацапстана. Как то так.
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06.07.2021 12:13
+1
Там есть определённое количество попавших под карательные мероприятия в связи с отказом. Остальные принимали присягу. Там слова есть про добровольно. И паспорта у них чьи? Это уже не наши граждане.
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06.07.2021 12:17
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то есть, после этого они уже не должны быть гражданами Украины
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06.07.2021 12:03 Ответить
никогда
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06.07.2021 12:06 Ответить
То вже не українці, то вже, на жаль, ворог!
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06.07.2021 12:06 Ответить
Да ладно.Отслужат и приедут в Украинский вуз учится.
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06.07.2021 12:08 Ответить
На РАБссии не ЧП.. .главу Пензенского Минздрава Владимира Стрючкова освободили досрочно из тюрьмы за..изнасилование молодой девушки...,правильное решение...насилуй дальше...дядя...
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06.07.2021 12:10 Ответить
Нельзя называть украинцами тех, кто призвался на воинскую службу РФ.
Во-первых, призывник даёт присягу на верность РФ и стает полноценным военослужащим кацапстана. Как то так.
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06.07.2021 12:13 Ответить
Эти люди приняли присягу на верность России поставили подпись под своими словами и их считают украинцами это в какие ворота лезит...
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06.07.2021 12:13 Ответить
РАБссинякое быдло попало в Крым случайно...Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Москву до тла в 1571 году...выживших в том пожаре женщин забрали в РАБство... и привезли на рынок РАБов в Бахчисарай,тогдашнюю столицу Крымского Ханства...
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06.07.2021 12:14 Ответить
Та нет у них украинских паспортов, это не украинцы.
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06.07.2021 12:15 Ответить
С начала оккупации Крыма Россия призвала около 30 тыс. украинцев на военную службу, - замглавы МИД Джапарова - Цензор.НЕТ 4266
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06.07.2021 12:15 Ответить
Там есть определённое количество попавших под карательные мероприятия в связи с отказом. Остальные принимали присягу. Там слова есть про добровольно. И паспорта у них чьи? Это уже не наши граждане.
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06.07.2021 12:17 Ответить
Турция владела Крымом 657 лет,срань Мазолейная всего 154 года
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06.07.2021 12:17 Ответить
Немецкая шлюха Катька II много бед натворила за свою позорную и распутную жизнь...,Бог взяток не берет и не дайот...,да и ваще немецкая династия Готторп-Гольштейнов прикрывавшаяся под фамилией династия Романовых,много чего натворила за 304 года после Золотой Орды Хана Батыя,кстати правившая тоже Мавзолейным быдлом более 300 лет...
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06.07.2021 12:23 Ответить
Парадокс в том что рюсские никогда не правили на РАБссии..
Писатель Татьяна Толстая...,не я придумал...
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06.07.2021 12:27 Ответить
Не украинцев а манкуртов
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06.07.2021 12:46 Ответить
Думаю эту цифру реально можно умножить на 1,5 а то и на 1,6. Очень многие из ОРДЛО переехали в РФ семьями, молодежь подросла и тоже была призвана в армию.
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06.07.2021 12:48 Ответить
Готовит себе партизан?
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06.07.2021 12:52 Ответить
А скільки українців було незаконно призвано російськими окупантами у російсько-радянську армію, за час російської окупації України 1921 - 1991 років?
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06.07.2021 13:05 Ответить
Не украинцев, а хохлов-малоросов. Украинец к кацапью служить не пойдет.
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06.07.2021 15:02 Ответить
Нехай понюхають пацакської неставняку, Нової Землі, Чукотки і Сибіру.
Воно корисно для розумних.
А дурням ніщо не допоможе.
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06.07.2021 18:47 Ответить
 
 