"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу

В России не исключили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь".

Отвечая на вопрос о возможности участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта в Украине он отметил, что, "к сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева".

"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был. Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе и вокруг Украины в целом", - сказал Рябков.

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Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция и РФ) переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе США, Великобританию и Канаду.

20 мая Зеленский заявил, что альтернативы "нормандскому формату" как переговорной площадке по Донбассу нет и высказался за параллельные прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединение США к этому процессу.

25 июня Зеленский назвал Минские договоренности "еле живым" документом и высказал мнение, что его будущие встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе.