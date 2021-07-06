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Новости Агрессия России против Украины
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"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу

В России не исключили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь".

Отвечая на вопрос о возможности участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта в Украине он отметил, что, "к сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева".

"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был. Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе и вокруг Украины в целом", - сказал Рябков.

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Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция и РФ) переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе США, Великобританию и Канаду.

20 мая Зеленский заявил, что альтернативы "нормандскому формату" как переговорной площадке по Донбассу нет и высказался за параллельные прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединение США к этому процессу.

25 июня Зеленский назвал Минские договоренности "еле живым" документом и высказал мнение, что его будущие встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе.

МИД РФ (1668) переговоры (4985) США (26815) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+16
Весь мир против вас !!!!!!!!!

и это - хорошо,
и это - правильно
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06.07.2021 12:18
+11
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4378
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06.07.2021 12:19
+10
Так, в Ґамерики ще залишилось бажання допомогти Україні. Навіть, незважаючи на супротив бенєбубоквартальних ідіотів.
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06.07.2021 12:25
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Весь мир против вас !!!!!!!!!

и это - хорошо,
и это - правильно
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06.07.2021 12:18 Ответить
ну не весь... Венесуэла там..Сев.Корея..Монголия)))
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06.07.2021 12:22 Ответить
И Китай!
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06.07.2021 12:27 Ответить
китай тоже против рф. по мягкому уже отжал часть сибири. под хабароском уже границу подвинули еще нескольк олет назад. просто раша сми об этом не треплются.
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06.07.2021 12:59 Ответить
И? А Россия против?
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06.07.2021 13:01 Ответить
Монголия может даже построить для россии авианосец, которому "Форд" позавидует, просто не хочет. В пустыне дров мало, да и конных лучников на борт садить шоб - надо сперва их догнать а Франция не дает закупать для этого багги, так что опять Россию обижают масоны гадкие. скорей бы уже Белорусь построила ракеты как у жалкого илона Маска - можно будет летать напрямую в Аргентину, то есть на Марс, если там кокаин, то есть ягель есть то))
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06.07.2021 12:29 Ответить
як так?
Памятаю, порошки обіцяли тотальну зраду зі сторони США при Президенті Зеленському.
Знов збрехали?
Та не може бути....
Гггг
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06.07.2021 12:18 Ответить
в мире еще остались ЗЕльоные попугаи
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06.07.2021 12:19 Ответить
Так, в Ґамерики ще залишилось бажання допомогти Україні. Навіть, незважаючи на супротив бенєбубоквартальних ідіотів.
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06.07.2021 12:25 Ответить
Чому кацапи весь час паплюжать назви країн та їхніх громадян?
Абідєлась, што анєнт Трумп нє успєл дабіть США?)
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06.07.2021 12:27 Ответить
Вася, нібухай!)
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06.07.2021 12:29 Ответить
спасіба бальшоє.
жму руку.
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06.07.2021 12:32 Ответить
Вася, мені твоя волога рука після дрочки на *уйла, беню, зешмарклю та його криворогату художню самодіяльність, якось того... нє до пожиманія. Вибач, пішла блювати...(((
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06.07.2021 12:39 Ответить
Абнімаю.
гггг
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06.07.2021 12:42 Ответить
Руки мив?!)
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06.07.2021 12:48 Ответить
тобто порошки визнають, що вони знову збрехали?
айайай, ніколи такого не було, і от знову...
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06.07.2021 12:28 Ответить
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06.07.2021 12:18 Ответить
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4378
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06.07.2021 12:19 Ответить
Зато вся киевская команда играет на стороне Москвы. Так и живем.
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06.07.2021 12:19 Ответить
Рашисткий сапог должен быть изгнан с Украинской земли ...Быдло мокшанское прозвучала команда на 2 метра в землю закопатся добровольно что не ясно...
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06.07.2021 12:22 Ответить
Кому игры, а кому - выживание.
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06.07.2021 12:22 Ответить
К чьему сожалению? К вашему? Об ваших глубинках сожалейте
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06.07.2021 12:23 Ответить
якось невдобно вийшло.
Гггг
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8134
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06.07.2021 12:23 Ответить
Ну, да, это же Ляшко призывал бомбить Мацкву, а не Жирик, включительно со всеми посольствами, не, чмырь?
Судя по роже он, Рябков, такой же "рссукий", как и Ла-ла-ла-ла))
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06.07.2021 12:25 Ответить
Кремль придает Минским соглашениям (МС) как своему инструменту разрушения украинской государственности громадное значение. **************************** Собственную пресс-конференцию Путин начал как бы с подсказки-напоминания Байдену: «Насколько я понял, г-н Байден также считает выполнение МС единственным способом достижения мира на Донбассе».
Совместного коммюнике не было, но Путину удалось каким-то образом заставить Байдена публично промямлить ключевую для Москвы фразу о «продолжении дипломатических усилий в рамках МС».
Кремлёвские пропагандистские шоу с нескрываемым торжеством и циничной откровенностью продолжают смаковать этот недюжинный успех. Мир помнит знаменитое заклинание главы российской дипломатии Лаврова: «мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше».
Вот вам свеженькое признание от патриотического русского писателя Прилепина: «Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности». ************************ МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о воссоединении Германии.
У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР.
Сталин предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. Но сохранив при этом все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска).
Аденауэр вежливо поблагодарил диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение Германии произошло несколько позже, но совершенно на другой основе. полностью https://gazeta.ua/ru/blog/55343/zelenskij-povinen-yihati-do-vashingtona-nastav-jogo-zoryanij-chas?fbclid=IwAR2hEPkltYPEkUBtPN1mAmM35-aksbhjCb0geyHzVxEagBQ50EUSnQVM8EY
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06.07.2021 12:40 Ответить
"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4761
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06.07.2021 12:43 Ответить
"Вот и хорошо... Вот и ладушки" © S.T.A.L.K.E.R
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06.07.2021 12:44 Ответить
К сожалению весь мир, на стороне международных прав! И.., ни какая лошадь, тем более моржовая звизда, не переубедит в обратном, кроме стран проституток...
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06.07.2021 13:20 Ответить
А куда лошадь делась, в отпуске на ипподроме что-ли?
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06.07.2021 13:55 Ответить
Та побачили і відчули ваші "підходи" до Будапештського меморандуму! Так що не треба "ля-ля".
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06.07.2021 13:56 Ответить
Облом...
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09.12.2021 16:04 Ответить
 
 