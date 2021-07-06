"К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу
В России не исключили возможность присоединения США к переговорам по Донбассу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь".
Отвечая на вопрос о возможности участия Вашингтона в процессе урегулирования конфликта в Украине он отметил, что, "к сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева".
"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией, сложно себе представить, конструктивный американский вклад в работу, например, в Минском формате. Хотя в прошлом, опыт подключения американцев к этим усилиям был. Здесь могут быть разные опции. Это зависит от того, кто конкретно с американской стороны будет назначен главным координатором соответствующих усилий. Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину – черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и на Донбассе и вокруг Украины в целом", - сказал Рябков.
Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция и РФ) переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе США, Великобританию и Канаду.
20 мая Зеленский заявил, что альтернативы "нормандскому формату" как переговорной площадке по Донбассу нет и высказался за параллельные прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединение США к этому процессу.
25 июня Зеленский назвал Минские договоренности "еле живым" документом и высказал мнение, что его будущие встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе.
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Памятаю, порошки обіцяли тотальну зраду зі сторони США при Президенті Зеленському.
Знов збрехали?
Та не може бути....
Гггг
Абідєлась, што анєнт Трумп нє успєл дабіть США?)
жму руку.
гггг
айайай, ніколи такого не було, і от знову...
Гггг
Судя по роже он, Рябков, такой же "рссукий", как и Ла-ла-ла-ла))
Совместного коммюнике не было, но Путину удалось каким-то образом заставить Байдена публично промямлить ключевую для Москвы фразу о «продолжении дипломатических усилий в рамках МС».
Кремлёвские пропагандистские шоу с нескрываемым торжеством и циничной откровенностью продолжают смаковать этот недюжинный успех. Мир помнит знаменитое заклинание главы российской дипломатии Лаврова: «мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше».
Вот вам свеженькое признание от патриотического русского писателя Прилепина: «Минские соглашения - это огромная западня для Украины, из которой она никогда не выберется до полной потери своей государственности». ************************ МС в оркестровке Кремля - это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном - о воссоединении Германии.
У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР.
Сталин предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. Но сохранив при этом все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска).
Аденауэр вежливо поблагодарил диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение Германии произошло несколько позже, но совершенно на другой основе. полностью https://gazeta.ua/ru/blog/55343/zelenskij-povinen-yihati-do-vashingtona-nastav-jogo-zoryanij-chas?fbclid=IwAR2hEPkltYPEkUBtPN1mAmM35-aksbhjCb0geyHzVxEagBQ50EUSnQVM8EY