"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море
В России заявили, что провокаторы, которые продолжат устраивать "игры" в Черном море, получат по носу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат. Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место, где такие игры допустимы", - заявил Рябков.
По его словам, США и Британия "провокацией с эсминцем в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны России и контроля за акваторией".
Топ комментарии
+27 vitaliymkua
показать весь комментарий06.07.2021 12:36
+21 Alexander Savely
показать весь комментарий06.07.2021 12:39
+18 Valery Greff
показать весь комментарий06.07.2021 12:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интеллектом не блещет.
Сталин-Ягоде: «Смотрите, морду набьем»
Вопрос действительно может заостриться настолько,что русне не только черноморско-азовский бассейн придётся оставить.но и ещё территориии.которые должны быть возвращены по истечению договоров.например,Калининградская обл. должна быть по Потсдамскому договору быть вернута ещё в 1996 году.но только исключительно благодаря тому.что с содействия москвы в германии уже десятки лет заправлшяет ХДС \ХСС,то эти "шрёдеры-меркели" не поднимают этот вопрос.заострение военными действвиями полностью развяжет руки по всем этим территориям от курил до карелии..Русне есть что терять и есть о чём задуматься.пока их детишки не повылетали из сытых западных стран