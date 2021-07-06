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Новости Агрессия России против Украины
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"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море

В России заявили, что провокаторы, которые продолжат устраивать "игры" в Черном море, получат по носу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат. Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место, где такие игры допустимы", - заявил Рябков.

По его словам, США и Британия "провокацией с эсминцем в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны России и контроля за акваторией".

Читайте: "К сожалению, вся американская команда играет на стороне Киева... Мы ничего не исключаем", - замглавы МИД РФ Рябков о присоединении США к переговорам по Донбассу

Автор: 

россия (95645) Черное море (1481) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+27
Кумедна кацапська істота.
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06.07.2021 12:36
+21
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 2049
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06.07.2021 12:39
+18
Было ж "по зубам". Уже по носу? Скоро целоваться полезут.
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06.07.2021 12:35
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Было ж "по зубам". Уже по носу? Скоро целоваться полезут.
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06.07.2021 12:35 Ответить
А в мокшів ще й берегова охорона існує? І ракети летять в напрямку прийому металобрухту?
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06.07.2021 12:56 Ответить
Будет- Как дам по башке, улетишь на горшке!
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06.07.2021 12:59 Ответить
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 37
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06.07.2021 14:03 Ответить
Кумедна кацапська істота.
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06.07.2021 12:36 Ответить
а от этого у орков попка не слипнется ?
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06.07.2021 12:37 Ответить
...кацапы, получИте объяснение на пальце
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 1118
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06.07.2021 12:39 Ответить
Ща лікоплєшьівьій ішо поддаст на внтлтр.
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06.07.2021 12:39 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!))))
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06.07.2021 12:39 Ответить
у ваты от этого понос уже
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06.07.2021 12:39 Ответить
"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море - Цензор.НЕТ 2049
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06.07.2021 12:39 Ответить
типо , моторолла
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06.07.2021 13:03 Ответить
воронежу приготовится...
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06.07.2021 12:39 Ответить
понтовіли
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06.07.2021 12:40 Ответить
вы получите по яйцам, когда вам запретят входить с мировые порты....
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06.07.2021 12:42 Ответить
чего пытались вскрыть-вскрыли уже,а кацапы только очухались
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06.07.2021 12:44 Ответить
А ты под хвост получишь старый пердун. Тебя уже Кобздон заждался. Не пропускай концерт
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06.07.2021 12:51 Ответить
а в ответ лопатой по ушанке.
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06.07.2021 12:52 Ответить
Сколько раз уже летали возле Крыма американские БПЛА, так что там уже все давно вскрыто мокшане.
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06.07.2021 12:53 Ответить
агрессивные оккупанты - кацапы должны получить между рог, если цивилизация от них получит по носу.
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06.07.2021 12:54 Ответить
Елена Малышева- гражданка США, по росТВ обсирающая Запад, как и многие другие росийские политики имеющие американское и Европейское гражданство. А кацапский лохторат продолжает верить что Х***ло Обнуленный начнет против США, где у него хранится триллион долларов, войну.
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06.07.2021 12:55 Ответить
ржзге тебя не слышно- ты как твой делд с лидера москвы кукарекашь со дна пузырики пускаешь
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06.07.2021 13:03 Ответить
И это замлаврова ?
Интеллектом не блещет.
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06.07.2021 12:57 Ответить
ЭТО ХМЫРЬ КАКОЙ ТО !)
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06.07.2021 13:00 Ответить
Традиция мыслевыражений у кацапов:

Сталин-Ягоде: «Смотрите, морду набьем»
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06.07.2021 13:00 Ответить
Им по губам поводили а они в ответ по носу дать хотят? Что за петтинг?
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06.07.2021 13:01 Ответить
Ну да, чи не мониторят эти дела , и при том систематически, стелсовые беспилотники... ХМЫ...
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06.07.2021 13:06 Ответить
Мож и в тот момент пару беспилотников висело вверху: олин рисовал мапу, другой был готов к труду и обороне.
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06.07.2021 13:08 Ответить
Ничего хорошего в этих игрищах мышцами, я не вижу.
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06.07.2021 13:08 Ответить
Кацапы не просто играют мышцами, они убивают украинцев - это по-вашему хорошо, нужно смотреть кацапам в зубы?
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06.07.2021 13:12 Ответить
Та не, убивают, то тоже надо убивать, а получается, что война восьмой год, а в плен взяли двух ГРУшников, и десять непонятных десантников, которых ВСУ, не признали пленными.
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06.07.2021 13:46 Ответить
https://censor.net/ua/user/197614 Когда началась афганская война, то уже через два года на кладбище аллея появилась. Открыто не говорилось, но все знали откуда везут, хоронили всех рядом. Сейчас там официально "Аллея Славы", теперь хоронят и с Донбасса, уже много, в том самолете с десантниками, было трое никопольчан, один - сын моего знакомого. Почему в Раше этого нет?
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06.07.2021 14:05 Ответить
да уже получали..."пердупердительными выстрелами".когда британский эсминец прошёл по прибрежным водам Крыма...Такие выстрелы были,что наверное трусы прогорели у российских орков в Кремле.
Вопрос действительно может заостриться настолько,что русне не только черноморско-азовский бассейн придётся оставить.но и ещё территориии.которые должны быть возвращены по истечению договоров.например,Калининградская обл. должна быть по Потсдамскому договору быть вернута ещё в 1996 году.но только исключительно благодаря тому.что с содействия москвы в германии уже десятки лет заправлшяет ХДС \ХСС,то эти "шрёдеры-меркели" не поднимают этот вопрос.заострение военными действвиями полностью развяжет руки по всем этим территориям от курил до карелии..Русне есть что терять и есть о чём задуматься.пока их детишки не повылетали из сытых западных стран
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06.07.2021 13:16 Ответить
Помниться уже один раз получали. По носу.
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6557 "По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 6269
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06.07.2021 13:19 Ответить
А потом ещё раз получали, по носу.
"По носі вони отримають": Заступник голови МЗС РФ Рябков пригрозив "провокаторам" у Чорному морі - Цензор.НЕТ 3687
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06.07.2021 13:22 Ответить
цікаво почути - що вони програли?
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06.07.2021 13:37 Ответить
Війну...і багато чого ..ща мали
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06.07.2021 13:40 Ответить
Ну да, если сильно пукать, то у всех вокруг будет нос страдать.
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06.07.2021 15:21 Ответить
Раніше СіБріз стартував в Українському Криму і ніяких провокацій, а зараз сіруни , кацапи, всралися, Ха,Ха.
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06.07.2021 17:22 Ответить
Йому серп потрібен.
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06.07.2021 20:36 Ответить
І створив Бог касаба, істота вийшла тупезна, але смішна і смердюча.
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06.11.2021 22:22 Ответить
 
 