"По носу они получат": Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил "провокаторам" в Черном море

В России заявили, что провокаторы, которые продолжат устраивать "игры" в Черном море, получат по носу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат. Риски конфликтов могут повыситься еще больше. Черное море - это не то место, где такие игры допустимы", - заявил Рябков.

По его словам, США и Британия "провокацией с эсминцем в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны России и контроля за акваторией".

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