С завтрашнего дня в Киеве временно закрывается движение трамваев маршрутов №15 и №18. СХЕМА
С 7 июля приблизительно до 11 июля движение трамваев маршрутов №№ 15, 18 закрывается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как сообщает КП "Киевпастранс", продлится ремонт трамвайных путей на улице Жилянской.
На период работ организуется движение временного автобусного маршрута № 18-Т "Ул. Старовокзальная - ул. Сечевых Стрельцов "по следующей схеме:
ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - площадь Победы - ул. Дмитриевская - ул. Вячеслава Черновола - Глыбочицкий проезд - ул. Глибочицкая (в обратном направлении ул. Сечевых Стрельцов).
Также увеличивается количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 14.
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знищення трамвайної мережі в Києві триває