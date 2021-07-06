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С завтрашнего дня в Киеве временно закрывается движение трамваев маршрутов №15 и №18. СХЕМА

С завтрашнего дня в Киеве временно закрывается движение трамваев маршрутов №15 и №18. СХЕМА

С 7 июля приблизительно до 11 июля движение трамваев маршрутов №№ 15, 18 закрывается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщает КП "Киевпастранс", продлится ремонт трамвайных путей на улице Жилянской.

На период работ организуется движение временного автобусного маршрута № 18-Т "Ул. Старовокзальная - ул. Сечевых Стрельцов "по следующей схеме:

ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - площадь Победы - ул. Дмитриевская - ул. Вячеслава Черновола - Глыбочицкий проезд - ул. Глибочицкая (в обратном направлении ул. Сечевых Стрельцов).

Также увеличивается количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 14.

С завтрашнего дня в Киеве временно закрывается движение трамваев маршрутов №15 и №18 01

КГГА (2984) Киев (25571) трамвай (200)


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немає нічого тимчасового, що не стало б постійним
знищення трамвайної мережі в Києві триває
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06.07.2021 13:30 Ответить
 
 