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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлено 197 больных COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко

За сутки в Киеве выявлено 197 больных COVID-19, летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 197 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

 Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5 201 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 822", - сообщил Кличко.

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Заболели 103 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 81 мужчина в возрасте от 20 до 91 года. А также 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных коронавирусом. А также 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 187 человек. В целом коронавирус преодолели 205 567 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 43, в Дарницком - 40 и в Днепровском районе - 35 случаев", - отметил Кличко.

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Бокс! Все вместе шли к этой перемоге. Хотя думаю я шо ты звездун, думаю я шо ты трус, только второе проверять как бы не буду, просто перчатки свои боксерские потерял когда пил коньяк "Русский" с Ленноксом Льюисом вчера
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06.07.2021 13:06 Ответить
сказал больной виталька
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06.07.2021 13:18 Ответить
 
 