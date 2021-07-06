РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
878 7

Сезон отпусков и рост заболеваемости в странах Европы могут спровоцировать вспышку коронавируса в Украине, - KSE

Сезон отпусков и рост заболеваемости в странах Европы могут спровоцировать вспышку коронавируса в Украине, - KSE

Рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков являются внешней угрозой для ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченков ходе онлайн-презентации анализа ситуации с распространением COVID-19 во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Рост заболеваемости в Европе ускоряется – за неделю заболеваемость выросла на 44%. Соответственно, период отпусков является внешней угрозой для Украины. Вспышка в Украине может быть уже в конце июля-августе в зависимости от того, насколько будет распространятся британский, южноафриканский и индийский варианты вируса", - сказал он.

По его словам, вспышка в Великобритании уже вышла на уровень пика осенней волны, а Испания за неделю догнала уровень заболеваемости в РФ и Португалии.

Эксперты связывают рост в Испании с заболеваемостью среди молодежи, которые не вакцинированы, и отмечают необходимость вакцинации.

Читайте также: 7 центров массовой вакцинации от коронавируса будут ежедневно работать на Киевщине, - ОГА

"Согласно исследованию британских ученых, вакцинация остается действенной, в частности если говорить о двух дозах. Несмотря на стремительный рост заболеваемости в Великобритании, госпитализации и смертность остаются на контролированном уровне. Это значит, что если среди заболевших есть вакцинированные, то вакцина защищает от тяжелого течения болезни", - сказал Ганиченко.

При этом, по его словам, ситуация в Украине относительно больших европейских стран постепенно улучшается.

"В Украине нет никаких признаков вспышки, смертность продолжает падать. Загруженность ковидных коек на одном из наименьших уровней за все время в Украине: реанимационные койки заняты на 15%, койки с кислородом - на 9%, аппараты ИВЛ – на 3%", - добавил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина все еще отстает от национального плана вакцинации и необходимо наращивать темпы вакцинации и ее охват. По его словам, уровень вакцинации в настоящее время составляет 5,4%.

"Украина в четыре раза недовыполнила этот план за июнь. Для выполнения Нацплана необходимо проводить 250 тыс. вакцинаций в сутки, в настоящее время проводится в среднем 71 тыс. вакцинаций. Нарастить темпы абсолютно реально исходя из среднеевропейских темпов вакцинации", - резюмировал Ганиченко.

Автор: 

вакцина (3815) Европа (1866) карантин (16729) отпуск (249) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
KSE - это случайно не там, где начальник дебил? Как он сам и заявил?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:10 Ответить
Нехай щастить.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:11 Ответить
здравствуйте лжецы и ворюги, еще одни присосались к корыту из центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченков
показать весь комментарий
06.07.2021 13:17 Ответить
Та не страшно! Кабмин с холуями - уже привит Пфайзером.
А мудрый нарид - китайской мачмалой, потому как "велике крад... тьфу ... будівництво" - оно важнее биомусора.
"Бабы ещё нарожают!"
показать весь комментарий
06.07.2021 13:37 Ответить
це якщо нормальною вакциною...

https://mobile.twitter.com/Nat_anest

https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.

Сезон відпусток і зростання захворюваності в країнах Європи можуть спровокувати спалах коронавірусу в Україні, - KSE - Цензор.НЕТ 1182
показать весь комментарий
06.07.2021 13:44 Ответить
в Турции вообще карантин отменен с 1.07, в том числе никаких ограничений на въезд ни для кого НЕТ . А у нас пандемия в разгаре....
показать весь комментарий
06.07.2021 13:45 Ответить
 
 