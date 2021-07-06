Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА

В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.

Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

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Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.