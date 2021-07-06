Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА
В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.
Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, цена на природный газ стремительно растет.
"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.
Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.
"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев (с)
Догадайся с трёх раз за что отвечает буква "К" в аббревиатуре "КГГА".
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di
https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Chemodanov https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1412010241366106113 23 ч
У справах по роботі зараз завжди лише такі гроші, новенькі, циферки по-порядочку.
Присмак 1990х вже на вустах.
Кінець епохи стабільності.
Хто не застав 1990ті, ловіть золоте правило бізнесмена тих часів:
якщо переночував "у нацвалюті", вважай, що попередній день торгував собі у нехилий збиток. Не дякуйте. І надії, що пронесе, вже немає.
В 2021 году в Украине тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. Соответствующие изменения одобрил Кабинет министров 31 мая.
2019 От виберем зеленського, спишуть борги за комуналку
2021 В смислі спишуть борги за комуналку? Як з мого банківського рахунку?
Расия уменьшила поставки газа в Европу - цена газа выросла.
Что ьнепонятного?