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Новости Тарифы ЖКХ
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Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА

Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА

В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ.

Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев вводит рекомендованный авансовый платеж за отопление, - КГГА

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.

Автор: 

Газ (10230) КГГА (2984) Тарифы на отопление (721) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+9
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда.... После всего этого еще есть такие которые даже тут пишут про барыгу или вора!!! Клинические дегенераты... Не о том думаете, думать нужно не про то когда барыгу посадят а чей йух без соли есть будете когда банк деньги за долги спишет....
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06.07.2021 13:27
+9
"Барыга" и его люди цинично воровали и вкладывали деньги в казну, госпредприятия и т.д. Слава Богу, что мудрые люди выбрали честных, молодых профессионалов, которые быстро разберутся с этим безобразием.
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06.07.2021 13:38
+8
Уже спасибо зебилам, поменяли

Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА - Цензор.НЕТ 405
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06.07.2021 13:24
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Не впечатляет такая новость, вот если бы их понизили, тогда бы удивили так удивили
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06.07.2021 13:18 Ответить
Піднімуть, не в останнє. Роботи непочатий край.
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06.07.2021 13:18 Ответить
Поднимите еще хоть что-то и вас будут отстреливать, как собак по всей стране!
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06.07.2021 13:21 Ответить
Все тарифы понижать надо! Надо всю власть менять - это бандиты и рекитеры! Их место в овраге!
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06.07.2021 13:22 Ответить
Уже спасибо зебилам, поменяли

Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА - Цензор.НЕТ 405
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06.07.2021 13:24 Ответить
Нашли интересное решение вдвое снизить тарифы на тепло - в три раза увеличить! Бугагагага))) зато хоть поржем.
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06.07.2021 13:51 Ответить
Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА - Цензор.НЕТ 9254
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06.07.2021 13:23 Ответить
А й насправді. При чому?
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06.07.2021 14:12 Ответить
Пришёл взамен социализма к нам развитой идиотизм... (с)
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06.07.2021 13:23 Ответить
Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА - Цензор.НЕТ 7289
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06.07.2021 13:25 Ответить
Ну шо кличкофилы? Хавайте!
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06.07.2021 13:26 Ответить
Ага, почти.

Тарифы на отопление в Киеве могут увеличить: есть объективная предпосылка для пересмотра, - КГГА - Цензор.НЕТ 8070
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06.07.2021 13:28 Ответить
Да, вот только тут-то речь идет о повышении тарифов в Киеве!
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06.07.2021 13:29 Ответить
А Киев не в Украине? Или для него отдельная цена газа в стране? Это только начало, цветочки. Ягодки покушаете осенью.

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06.07.2021 13:32 Ответить
Ну так какого он сказал про повышение тарифов именно тут?
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06.07.2021 13:39 Ответить
А тут это не Украина ?

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06.07.2021 13:41 Ответить
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06.07.2021 13:42 Ответить
потому, что старается не превышать свои полномочия как зенаркоман.
Об этом заявил заместителя главы КГГА Петр Пантелеев (с)

Догадайся с трёх раз за что отвечает буква "К" в аббревиатуре "КГГА".
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06.07.2021 15:26 Ответить
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох платит всегда.... После всего этого еще есть такие которые даже тут пишут про барыгу или вора!!! Клинические дегенераты... Не о том думаете, думать нужно не про то когда барыгу посадят а чей йух без соли есть будете когда банк деньги за долги спишет....
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06.07.2021 13:27 Ответить
"Барыга" и его люди цинично воровали и вкладывали деньги в казну, госпредприятия и т.д. Слава Богу, что мудрые люди выбрали честных, молодых профессионалов, которые быстро разберутся с этим безобразием.
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06.07.2021 13:38 Ответить
Я и пишу - клинические дегенераты....
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06.07.2021 13:40 Ответить
Ты, как всегда- не в бровь, а в глаз! Вот, великая сила народной мудрости!
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06.07.2021 14:15 Ответить
"Растут цены на газ и надо подымать тарифы ЖКХ." - КГГА !? .. хм..да пох !!! Поснимайте прокладки с добычи укр-газа и его хватит на ВСЕХ - и рост цены волновать не будет !!! У Нас свой газ !!!
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06.07.2021 13:29 Ответить
Угу.. Земля у крестьян, фабрики у рабочих..а у тебя свой газ
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06.07.2021 13:34 Ответить
Уже в 2019 лапши лохам навешали

Тарифи на опалення в Києві можуть збільшити: є об'єктивна передумова для перегляду, - КМДА - Цензор.НЕТ 9278
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06.07.2021 13:37 Ответить
Вместо того чтобы кричать "Что же вы , суки. делаете", мы молча думаем "Что они, суки, делают".
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06.07.2021 13:33 Ответить
Тарифи на опалення в Києві можуть збільшити: є об'єктивна передумова для перегляду, - КМДА - Цензор.НЕТ 6713
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06.07.2021 13:39 Ответить
А почему ты молча?- кричи!
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06.07.2021 14:16 Ответить
Віталькі все мало, у мене все є але я хочу більше))))
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06.07.2021 13:37 Ответить
А Виталька мэр Киева или руководитель Нафтогаза, который поднимает цену на газ?
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06.07.2021 13:42 Ответить
На чем работают киевские ТЄЦи, ??? Какие котли там стоят?? У кого кукуха поехала у меня или у вас клоунов
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06.07.2021 21:59 Ответить
Попробуйте носить панамку, солнце сейчас может очень сильно голову нагреть.
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06.07.2021 22:01 Ответить
Не знаншь))) рассказвиваю газ для киевских Тец не обязателен))) в принципе))))
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06.07.2021 22:16 Ответить
А лучше старайтесь находиться всегда в тени.
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06.07.2021 22:18 Ответить
Совсем кукуха поехала?
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06.07.2021 15:32 Ответить
На чем работают котли на Тецах Києва)))))
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06.07.2021 22:01 Ответить
Ты хотел спросить - на перешедших в 17 - 18 годах в киевтеплоэнерго? )))))
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06.07.2021 22:46 Ответить
Почитай хоть Википедию))
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06.07.2021 22:52 Ответить
Зачем?
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06.07.2021 23:51 Ответить
то не ціни зростають - то ми дешевшаємо

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di

https://mobile.twitter.com/chemodanov_di Chemodanov https://mobile.twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://mobile.twitter.com/chemodanov_di/status/1412010241366106113 23 ч

У справах по роботі зараз завжди лише такі гроші, новенькі, циферки по-порядочку.
Присмак 1990х вже на вустах.
Кінець епохи стабільності.

Хто не застав 1990ті, ловіть золоте правило бізнесмена тих часів:
якщо переночував "у нацвалюті", вважай, що попередній день торгував собі у нехилий збиток. Не дякуйте. І надії, що пронесе, вже немає.

Тарифи на опалення в Києві можуть збільшити: є об'єктивна передумова для перегляду, - КМДА - Цензор.НЕТ 6752
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06.07.2021 13:37 Ответить
Ура...,хуже не будет...
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06.07.2021 13:39 Ответить
Это еще не все покращення

Тарифи на опалення в Києві можуть збільшити: є об'єктивна передумова для перегляду, - КМДА - Цензор.НЕТ 6053
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06.07.2021 13:51 Ответить
Есть предпосылки, а главное смысл освободить дорогу перед КГГА для палаток, покрышек и прочего имущества
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06.07.2021 13:45 Ответить
Особенно если учесть что "Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ" - просто гениальная идея!
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06.07.2021 13:49 Ответить
Сдается мне, что осень томной не будет
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06.07.2021 13:50 Ответить
Активное меньшиство отдохнет, выкопает картофан, осенью и будем выносить к епеням собачим клоуна и его шапито95.
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06.07.2021 13:54 Ответить
***, я не фанат зели, но если они с клячком съедят друг друга, то это будет
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06.07.2021 13:47 Ответить
А Виталик тут причем, если грабят нас клоуны?!
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06.07.2021 13:55 Ответить
А почему тогда не анонсировали повышение тарифов в Одессе, Харькове, житомире, а?
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06.07.2021 14:09 Ответить
Потому что уже анонсировали по всей Украине.
В 2021 году в Украине тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. Соответствующие изменения одобрил Кабинет министров 31 мая.
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06.07.2021 14:13 Ответить
Ну так какого в киеве это анонсировали ОТДЕЛЬНО, а? Не можешь объяснить?
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06.07.2021 14:32 Ответить
А как они еще должны были сказать после решения кабмина, принятого 31 мая для всей Украины?
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06.07.2021 15:01 Ответить
не плачу уже года три...., не за отопление, не за воду.... может фирташи отключат, стояки.... а, вы пробывали забить, ем??
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06.07.2021 13:57 Ответить
Так зеленая пошесть уже подстраховалась.


2019 От виберем зеленського, спишуть борги за комуналку

2021 В смислі спишуть борги за комуналку? Як з мого банківського рахунку?
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06.07.2021 14:02 Ответить
ну, вот и выбрали, пошесть, и вышло тоже самое, што при петьке.... таже, пошесть....
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06.07.2021 14:14 Ответить
Ага, почти. Т.е. при Петьке газ стоил почти 16 грн с транспортировкой? И при Петьке насильно списывали ком.долги с зарплатных карточек?
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06.07.2021 14:20 Ответить
Я тебе открою секрет: при Брежневе был бензин(про газ не помню) по 18 копеек... Но, прошли годы и уже при Порошенке газ начал стоить 16 гривень с транспортировкой, а бензин 30 гр; пошли годы и сейчас все это стоит то, что стоит; пройдут еще годы и будет стоить то, что будет стоить... Диалектика! Я не сторонник повышения цен, но стараюся быть реалистом. Понимаю, что очень удобно остановить время ... и это удается но не всем.
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06.07.2021 14:29 Ответить
Сколько сколько при Порохе стоил газ? Ты в какой стране живешь, диалектика? Или что куришь такое забористое?
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06.07.2021 14:46 Ответить
Напомни!
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06.07.2021 14:48 Ответить
Тот-топ в Гугл
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06.07.2021 15:02 Ответить
Я не специалист в области разворовывания газа. Спроси у тех, кто постоянно сидел на трубе и набивал себе карманы: юльки, фирташи, бени, ахметовы, порошенки...
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06.07.2021 14:51 Ответить
Ну врать ты точно специалист.
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06.07.2021 15:03 Ответить
ой, извини, чувак, там про дизель, ошибся((.... но, тоже - патриотичный
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06.07.2021 20:20 Ответить
Тупая масса....
Расия уменьшила поставки газа в Европу - цена газа выросла.
Что ьнепонятного?
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06.07.2021 13:58 Ответить
А в прошлом году при минимальной закупочной цене газа они почему выросли минимум на треть? Кто что был уменьшил?
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06.07.2021 14:09 Ответить
Дави их...
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06.07.2021 14:09 Ответить
давно пора, потому что 73% по другому не поймут.
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06.07.2021 22:14 Ответить
 
 