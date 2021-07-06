Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

"Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно", - заявил он.

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"Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси (речь о сокращении сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища - ред.). Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе. "Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - заявил Лукашенко.

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