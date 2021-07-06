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Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси

Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

"Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси (речь о сокращении сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища - ред.). Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе. "Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - заявил Лукашенко.

Также читайте: Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис на границе с Беларусью

Беларусь (7898) граница (5273) кризис (3070) Лукашенко Александр (3613) мигранты (981)


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Топ комментарии
+22
Больной ублюдок
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06.07.2021 13:20
+15
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 4703
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06.07.2021 13:25
+13
лука мудищев..
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06.07.2021 13:21
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Больной ублюдок
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06.07.2021 13:20 Ответить
Больные его больше четверти века себе в президенты избирали раз за разом подобно стаду покорных и глупых овец, а вот он как раз здоров и ради сохранения своей шкуры и власти этих овец будет резать, резать и резать.
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06.07.2021 13:29 Ответить
Идиот в начале через рашку их запускает, а потом угрожает...
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06.07.2021 13:30 Ответить
....всё на много проще --- прямые авиарейсы из проблемных стран в Минск под видом туристов...... турфирма «ЦЕНТРКУРОРТ» в УД Президента.......https://www.radarbox.com/?widget=1&z=6&lat=47.85&lng=35.11 можно при желании отследить онлайн....
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06.07.2021 13:51 Ответить
лука мудищев..
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06.07.2021 13:21 Ответить
Услышав пламенный призыв великого кормчего, белорусы массово потянулись на литовскую границу со всеми пожитками.
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06.07.2021 13:23 Ответить
Что- то непонятное.
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06.07.2021 13:24 Ответить
всьо понятно,європа перестала гроші за мігрантів перечисляти і нам теж платять
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06.07.2021 18:28 Ответить
znacit skoro ecio novyje sankciji polucit.
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06.07.2021 13:25 Ответить
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 4703
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06.07.2021 13:25 Ответить
колхозник усугубляет=)

Типа, - "сгорел сарай, - гори и хата!"
Жди новых полезных санкций шизоид.
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06.07.2021 13:26 Ответить
оно нє отстойнік - воно помпа для нагнітання нелегальщини в ЄС
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06.07.2021 13:27 Ответить
В Білорусії колгосп "Червона бульба".
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06.07.2021 13:30 Ответить
Эмигранты попадают в Беларусь из рашки. Рашка бизнес партнер Меркель. Значит надо отправлять эмигрантов Меркель.
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06.07.2021 13:32 Ответить
...на свою же жопу, Крэпкый Картошэк, приключений ищет ...и найдет таки..))
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06.07.2021 13:32 Ответить
Вполне себе мудрое решение.
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06.07.2021 13:32 Ответить
Все карты на столе.....Беженцы следуют по маршруту - Ближний Восток - путлерстан - Белорусь (один из вариантов)- Европа. Узурпатор сговорился с обнуленышем о массовой переброске несчастных .Цель очевидна :-Создать проблемы соседям! Беженцы стали заложниками в многоходовочке последних диктаторов.
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06.07.2021 13:33 Ответить
Біженцям треба наводити порядок на своїй батьківщині, а не бігати по всій земній кулі у пошуку халявного щастя.
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06.07.2021 13:52 Ответить
Когда "дружеские" ордынские самолеты разрушат ваш дом , больницу и муниципалитет,вам захочется покинуть родную Сирию или Ирак или ... И в отправится в поисках лучшей жизни . В странах ЕС до сих пор существует закон о жертвах военных действий и политических преследований. Потому туда и прут все несчастные. Но, уже в расеи они нелегалы и вне закона. Орда должна возвращать их домой,однако, фюреру выгодно доставить их к границе....
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06.07.2021 14:15 Ответить
Проблеми від сусідів -- проблеми сусідам.
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07.07.2021 07:21 Ответить
Нелегалы прямо в наглую границу переходят? Чего Литва огонь на поражение не открывает?
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06.07.2021 13:34 Ответить
Бо переходять під прикриттям білоруських прикордонників.
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06.07.2021 13:36 Ответить
Прямо таки погранцы спинами негров прикрывают, и колючку режут? Ну если так, копайте ров вдоль границы, пригодится в любом случае.
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06.07.2021 13:39 Ответить
Литві лишилося тільки "огонь на поражение", щоб прикрити дупу тіхановській))
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07.07.2021 07:23 Ответить
О. Опять с Украиной границу открыл 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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06.07.2021 13:36 Ответить
На каком основании страна может удерживать у себя транзитных иностранных граждан?
Наш пограничник решает, кого из иностранцев пускать в Венгрию, а кого оставить себе?
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06.07.2021 13:39 Ответить
Понятно,что все эти транзитеры в Беларуси появились из России, но у Бацьки кишка тонка отправить их обратно. Будеть выталкивать их в Европу, а Россия еще пришлет. Польше и Литве нужно строить на границе ров с крокодилами.
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06.07.2021 13:39 Ответить
Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу" - Цензор.НЕТ 3021
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06.07.2021 15:33 Ответить
Беларусь такой рай на земле, а все бегут в загнивающую Европу, странно Лука, да ?
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06.07.2021 13:56 Ответить
У Луки немає стільки грошей, як у Меркель, хоча б своїх нагодувати вистачало після геноцидних санкцій.
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07.07.2021 07:27 Ответить
Простой вопрос, а как они в Белорусь попадают? тоже нелегально?
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06.07.2021 13:58 Ответить
Не собирается,а придётся. Эрдоган тоже вон не собирался.
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06.07.2021 14:41 Ответить
Зачем отстойник на отстойник менять!
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06.07.2021 15:11 Ответить
Вот это парочка собралась - Лука Мудищев и *****

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06.07.2021 15:26 Ответить
вони ж не з "освіченої Європи" до нього попадають, а з "брАтСкаЙ рАзіЇ", то чому він їх не відправляє їх в зад до пукіна?? І як кацапія може бути "бРатсКай", якщо вони так сильно завалюють його нелегалами?
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07.07.2021 01:02 Ответить
 
 