По инициативе Украины в ОНН проведут онлайн-заседание по противодействию дезинформации, - Кулеба

В ООН состоится онлайн-заседание на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям" по инициативе Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра по инициативе Украины в ООН впервые состоится онлайн-заседание высокого уровня на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям", - говорится в сообщении.

Так, организаторами заседания выступают Украина, США, Литва, ЕС, Республика Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальных коммуникаций Секретариата ООН.

По словам главы МИД, участие примут также представители Facebook, ООН, МИД Литвы, иностранные дипломаты, международные и украинские эксперты.

"Ключевые темы: проверка фактов и источников информации, деятельность онлайн-платформ, современные тенденции борьбы с дезинформацией, возможности для сотрудничества. Годы токсической российской пропаганды научили нас побеждать в мире фейков, правд и сообществ. Другого выбора не было, если хотелось выжить. Это пример, как Украина превратила уязвимость в собственную добавленную стоимость. Иными словами, российская пропаганда сделала Украину сильнее. Запад в ООН - это часть системных усилий внутри Украины (центры противодействия дезинформации при СНБО и МКИП, сеть неправительственных организаций) и за рубежом", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что на прошлой неделе Украина также инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти государств о негативном влиянии дезинформации на права человека.

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