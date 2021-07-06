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По инициативе Украины в ОНН проведут онлайн-заседание по противодействию дезинформации, - Кулеба

По инициативе Украины в ОНН проведут онлайн-заседание по противодействию дезинформации, - Кулеба

В ООН состоится онлайн-заседание на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям" по инициативе Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Уже завтра по инициативе Украины в ООН впервые состоится онлайн-заседание высокого уровня на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям", - говорится в сообщении.

Так, организаторами заседания выступают Украина, США, Литва, ЕС, Республика Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальных коммуникаций Секретариата ООН.

По словам главы МИД, участие примут также представители Facebook, ООН, МИД Литвы, иностранные дипломаты, международные и украинские эксперты.

"Ключевые темы: проверка фактов и источников информации, деятельность онлайн-платформ, современные тенденции борьбы с дезинформацией, возможности для сотрудничества. Годы токсической российской пропаганды научили нас побеждать в мире фейков, правд и сообществ. Другого выбора не было, если хотелось выжить. Это пример, как Украина превратила уязвимость в собственную добавленную стоимость. Иными словами, российская пропаганда сделала Украину сильнее. Запад в ООН - это часть системных усилий внутри Украины (центры противодействия дезинформации при СНБО и МКИП, сеть неправительственных организаций) и за рубежом", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что на прошлой неделе Украина также инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти государств о негативном влиянии дезинформации на права человека.

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Автор: 

дезинформация (344) ООН (4176) Кулеба Дмитрий (2880)


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Архістратиг геополітики ********** !!!)))
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06.07.2021 13:27 Ответить
Начался сеанс колективного вранья - "..российская агентура использовала Зеленского в качестве агента прикрытия в вопросе об утечке конфиденциальной информации по делу "вагнеровцев", использовав наличие юридического иммунитета президента. В этом случае факт признания Зеленским передачи им сведений составляющих государственную тайну третьему лицу не подлежат уголовному расследованию в связи с наличием уголовного иммунитета. Такова трактовка офиса генерального прокурора изложенная в документе от 05.07.2021 г. №27/3-2071. "(с)
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06.07.2021 13:40 Ответить
 
 