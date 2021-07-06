По инициативе Украины в ОНН проведут онлайн-заседание по противодействию дезинформации, - Кулеба
В ООН состоится онлайн-заседание на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям" по инициативе Украины.
Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Уже завтра по инициативе Украины в ООН впервые состоится онлайн-заседание высокого уровня на тему "Проверка фактов как глобальная практика по противодействию дезинформации и ложным сведениям", - говорится в сообщении.
Так, организаторами заседания выступают Украина, США, Литва, ЕС, Республика Корея, Коста-Рика, Гана, Департамент глобальных коммуникаций Секретариата ООН.
По словам главы МИД, участие примут также представители Facebook, ООН, МИД Литвы, иностранные дипломаты, международные и украинские эксперты.
"Ключевые темы: проверка фактов и источников информации, деятельность онлайн-платформ, современные тенденции борьбы с дезинформацией, возможности для сотрудничества. Годы токсической российской пропаганды научили нас побеждать в мире фейков, правд и сообществ. Другого выбора не было, если хотелось выжить. Это пример, как Украина превратила уязвимость в собственную добавленную стоимость. Иными словами, российская пропаганда сделала Украину сильнее. Запад в ООН - это часть системных усилий внутри Украины (центры противодействия дезинформации при СНБО и МКИП, сеть неправительственных организаций) и за рубежом", - подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что на прошлой неделе Украина также инициировала в Женеве совместное заявление от имени почти шестидесяти государств о негативном влиянии дезинформации на права человека.
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