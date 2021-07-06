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Новости Агрессия России против Украины
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РФ перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе БПЛА, мобильные комплексы связи и противопехотные мины, - разведка

РФ перебросила в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе БПЛА, мобильные комплексы связи и противопехотные мины, - разведка

Командование Вооруженных Сил РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, за прошлый месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей с территории РФ были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. В частности, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Кроме того, по информации украинской разведки, на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии Южного военного округа Вооруженных Сил РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

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беспилотник (3631) Минобороны (9357) разведка (4179)


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Топ комментарии
+9
"Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора!" -архістратиг ********** Віслючок Оманський !!!)))
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06.07.2021 13:37
+5
Наверное готовятся к перемирию и мирному плану-ЗЕ
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06.07.2021 13:41
+5
Совок за несколько лет до своей кончины также пыжылся, корячился и бряцал военными железяками.
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06.07.2021 13:47
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конечно, за семь лет "шахтёры " маладых рыцпублик стали такими развитыми,
что в шахтах оружие уже давно не добывают?
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06.07.2021 13:36 Ответить
"Голвне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора!" -архістратиг ********** Віслючок Оманський !!!)))
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06.07.2021 13:37 Ответить
Та що ви розумієте,нудно просто пєрєстать стрєлять,і погоджуватись на все,і нікого не вб'ють
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06.07.2021 13:41 Ответить
ага, нікого не вб'ють, але замучать до самогубства ...
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06.07.2021 13:54 Ответить
Наверное готовятся к перемирию и мирному плану-ЗЕ
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06.07.2021 13:41 Ответить
Совок за несколько лет до своей кончины также пыжылся, корячился и бряцал военными железяками.
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06.07.2021 13:47 Ответить
Порошенко розвантажує військову техніку на фронті [НАЖИВО]

https://www.youtube.com/watch?v=Fmy2aSNwNwI
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06.07.2021 13:50 Ответить
Шахтёры в шахтах все новые сакравиша находят Чтоб вы, суки, на этих минах сами и повзлетали! К светлым идеалам каманизма и колбасе по 2 20
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06.07.2021 14:03 Ответить
Вава з'їздить до фуйла і все поріШає.
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06.07.2021 14:04 Ответить
загляне йому у сраку)
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06.07.2021 14:12 Ответить
Такого просто не может быть, бо у Додика в голове война уже давно закончилась...
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06.07.2021 14:46 Ответить
Нужно просто перестать стрелять (с) и хлопает глазами
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06.07.2021 15:57 Ответить
Этого не может быть! Путин хочет мира. Спросите у Зеленского.
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06.07.2021 16:10 Ответить
Будут, в условиях отдаленных от мирных, новых россиян готовить к российско-талибанской войне. Ну чтобы "черные тюльпаны" мясо возили не в российские города, а в "народные". Хотя можно будет вообще ни куда не возить, а прямо там, у таджиков, закапывать. Вопросов все-равно ни кто задавать не будет ...
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06.07.2021 20:00 Ответить
Бубочка не може по іншому......Оманський зашквар у дії!
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06.07.2021 20:48 Ответить
 
 