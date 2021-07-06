В Беларуси аннулировали разрешение на вещание украинских телеканалов "Kvartal TV" и "UA"
Решением Министерства информации Беларуси от 5 июля аннулированы разрешения на распространение на территории страны двух иностранных телепрограмм UA и Kvartal TV.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусскому госагентству БЕЛТА сообщили в министерстве.
"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - говорится в сообщении.
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"квартал" - везде опасен ...
Вава співлясник бабломойського з мертвечуком? Як неВдобно полУчаєтьсяь.