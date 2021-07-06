РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10685 посетителей онлайн
Новости
1 976 17

В Беларуси аннулировали разрешение на вещание украинских телеканалов "Kvartal TV" и "UA"

В Беларуси аннулировали разрешение на вещание украинских телеканалов

Решением Министерства информации Беларуси от 5 июля аннулированы разрешения на распространение на территории страны двух иностранных телепрограмм UA и Kvartal TV.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом белорусскому госагентству БЕЛТА сообщили в министерстве.

"Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - говорится в сообщении.

Также читайте: Лукашенко заявил, что не будет делать из Беларуси "отстойник" для мигрантов-нелегалов: "Они же не к нам идут, а в просвещенную Европу"

Автор: 

Беларусь (7898) Квартал-95 (223) телевидение (898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
"квартал" заборонили? ну це ногою прямо в пах
показать весь комментарий
06.07.2021 13:38
+9
А с чего же Вовчик будет харчеваться? Ааааа, совсем забыл, он же в Украине возглавил коррупцию.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:42
+7
какое горе! теперь бяларусы не увидят "Скотов" и "Слугу Урода".
показать весь комментарий
06.07.2021 13:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть смотрит скобееву с мужем
показать весь комментарий
06.07.2021 13:37 Ответить
"квартал" заборонили? ну це ногою прямо в пах
показать весь комментарий
06.07.2021 13:38 Ответить
.....какое горе.... опять происки Пороха?......
показать весь комментарий
06.07.2021 14:00 Ответить
хто зна...
показать весь комментарий
06.07.2021 14:02 Ответить
А с чего же Вовчик будет харчеваться? Ааааа, совсем забыл, он же в Украине возглавил коррупцию.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:42 Ответить
Как же в картофельном дурдоме теперь без сватов?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:43 Ответить
Вместо них в сетке вещания появится БелSat и Nexta.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:46 Ответить
какое горе! теперь бяларусы не увидят "Скотов" и "Слугу Урода".
показать весь комментарий
06.07.2021 13:46 Ответить
Це така подяка Зелі від Луки що той злив йму вагнерівців.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:47 Ответить
ну, вывод однозначен :
"квартал" - везде опасен ...
показать весь комментарий
06.07.2021 13:49 Ответить
Что, не помогло Зеленскому вылизывание дупы Лукашенко?
показать весь комментарий
06.07.2021 13:53 Ответить
Не хвилюйтеся. ПрезЕдент не обідніє, бо ліцензію на роботу його російського телеканалу ;Сваты-TV; не анулювали.
показать весь комментарий
06.07.2021 13:54 Ответить
ну слава Богу , тут чуть інфаркт не отримав. А якщо серьозно , фабрика в Ліпецьку це пісець як погано , а телеканал? то другоэ
показать весь комментарий
06.07.2021 14:20 Ответить
" Квартал TV - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинский развлекательный телеканал, входящий в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82 медиаконгломерат «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_Media 1+1 Media ». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_TV_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_TV_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-2 [2] "

Вава співлясник бабломойського з мертвечуком? Як неВдобно полУчаєтьсяь.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:01 Ответить
*****!!! "квартал" за шоо?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:15 Ответить
А что случилось? Мы же "одиннарот" и у нас общая история! Это какой-то фашизм!
показать весь комментарий
06.07.2021 15:04 Ответить
У Білорусі скасували дозвіл на мовлення українських телеканалів "Kvartal TV" і "UA" - Цензор.НЕТ 3691
показать весь комментарий
06.07.2021 15:21 Ответить
 
 