Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела, - пресс-служба "Голоса"
Глава партии "Голос" Кира Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".
Как сообщалось, вчера, 5 июля, в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик трижды не ответила на вопрос, имеет ли она гражданство США. "Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - заявила Рудик.
Сегодня в пресс-службе партии "Голос" заявили, что Кира Рудик является гражданкой Украины и никакого другого гражданства она не имеет, и никогда не имела.
"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудик не имеет и никогда не имела. Кира Рудик в 2019 году сознательно выбрала путь политика и пошла менять страну в украинский парламент. Свое будущее она связывает только с Украиной", - отметили в пресс-службе.
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Ну ненормальная она!
Тоже без боя не сдаётся))))
или чет опять обосрались и отвлекают "хайп" то.
(поступаю на курсы сыщиков в Хогвартс )
Не по тому что понимает что если что, это усугубит ее положение, ей предъявят обман.
А так, она не сказала не да не нет , оставила поле для манёвров
либо просто баба - под стать Охламонии - сперва шевелятся губы, потом издаются звуки, потом думает, а уже потом что-то понятное говорит?
ибо Янукович реально проффесор, если сравнить шо три одних и тех же вопроса = однотипное бу-бу-бу, а потом целая пресс-служба говорит что она не такая, а просто все вот такие гадкие и ваапще не будет она с ними больше гутарить так как у них в Техасе все большое(даже кретинизм)
https://censor.net/ru/comments/locate/3275385/01921441-129a-72ff-8b2a-4287bd249dd4
- Ви маєте громадянство США?
- Я народилася і виросла в Україні.
- Ви маєте громадянство США?
- Я українка.
- Ви маєте громадянство США?
- Я є громадянкою України.
- Ви маєте громадянство США?
- Жодного іншого громадянства не маю і ніколи не мала.
- Ви маєте громадянство США?