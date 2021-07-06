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Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела, - пресс-служба "Голоса"

Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела, - пресс-служба

Глава партии "Голос" Кира Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".

Как сообщалось, вчера, 5 июля, в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик трижды не ответила на вопрос, имеет ли она гражданство США. "Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - заявила Рудик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудык в ответ на вопрос об американском гражданстве. ВИДЕО

Сегодня в пресс-службе партии "Голос" заявили, что Кира Рудик является гражданкой Украины и никакого другого гражданства она не имеет, и никогда не имела.

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудик не имеет и никогда не имела. Кира Рудик в 2019 году сознательно выбрала путь политика и пошла менять страну в украинский парламент. Свое будущее она связывает только с Украиной", - отметили в пресс-службе.

Также читайте: "Рейдерство в партии "Голос". Партия записывается на кумов-сватов", - депутат "Голоса" Устинова

гражданство (1314) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+7
А чего тогда ломалась, как девственница?
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06.07.2021 13:41
+5
А может она девственница?))
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06.07.2021 13:42
+4
Один не алкаш за рулем, другой не наркоша, даже у этой мадамс нет паспорта США! Откуда взялись все эти кристально честные люди в наше нелегкое время?!
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06.07.2021 13:45
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А чего тогда ломалась, как девственница?
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06.07.2021 13:41 Ответить
А может она девственница?))
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06.07.2021 13:42 Ответить
Это же кто то столько выпил.....хотя она с баблом, мог кто то себя заставить и сделать тете приятно.
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06.07.2021 13:43 Ответить
я там сомневаюсь шо приятно, но в целом вы прав, хоте вечером она нормальная, если фонари не светят...и окна. и ты в лесу. и три недели. и есть литр водки. и вина. и пива. 5 литров.)
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06.07.2021 13:49 Ответить
Дрочите на нее? Не ну вы нормальные!? Фродо ты наверное по мужикам спец, если нормальная женщина не нравится!
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06.07.2021 14:05 Ответить
Ты слышал как она на вопрос о гражданстве ТРИ раза отвечала?
Ну ненормальная она!
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06.07.2021 14:29 Ответить
Так вот оно чё...
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06.07.2021 13:44 Ответить
Сам вчера слышал!
Тоже без боя не сдаётся))))
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06.07.2021 13:41 Ответить
И все сразу поферили....как то и не смешно.
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06.07.2021 13:42 Ответить
Один не алкаш за рулем, другой не наркоша, даже у этой мадамс нет паспорта США! Откуда взялись все эти кристально честные люди в наше нелегкое время?!
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06.07.2021 13:45 Ответить
ну так шоу-бизнес. там всё через...
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06.07.2021 13:57 Ответить
через тернии к звездам
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06.07.2021 21:26 Ответить
Так а почему она стесняется своего гражданства Украины, что вместо нее об этом говорит пресс-служба?
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06.07.2021 13:48 Ответить
кстати, следует осторожней относиться, ибо уже стока было - зашквар прикрывает что-то иное. например вроде тот же "Корабельный сосун" прикрывал кажется братуху Ермачка - результат - все ржут над сосунами, а братуху тихонько отпинали и припрятали залечь. так и тут - она либо "картинка Москаля - она шо довб*й*б?"
или чет опять обосрались и отвлекают "хайп" то.
(поступаю на курсы сыщиков в Хогвартс )
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06.07.2021 13:55 Ответить
Потому что если она сама лично начнет отрицать наличие у неё гражданства США, то она его вполне может лишиться. А пресс-служба может болтать о чем угодно без последствий. Рассчитано на последних лохов.
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06.07.2021 14:44 Ответить
Почему она лично это не подтвердила ?
Не по тому что понимает что если что, это усугубит ее положение, ей предъявят обман.
А так, она не сказала не да не нет , оставила поле для манёвров
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06.07.2021 13:50 Ответить
Потому что сказав "не имею", она нарушит американский закон, а там с такими поступают просто. Уж очень не хочется терять то, чего она "не имеет". А то, что болтает пресс-служба, это к делу не пришьешь
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06.07.2021 14:46 Ответить
Какая разніца😉
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06.07.2021 13:51 Ответить
может это "хайп" такой?

либо просто баба - под стать Охламонии - сперва шевелятся губы, потом издаются звуки, потом думает, а уже потом что-то понятное говорит?
ибо Янукович реально проффесор, если сравнить шо три одних и тех же вопроса = однотипное бу-бу-бу, а потом целая пресс-служба говорит что она не такая, а просто все вот такие гадкие и ваапще не будет она с ними больше гутарить так как у них в Техасе все большое(даже кретинизм)
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06.07.2021 13:52 Ответить
Ой, у Зеленського взагалі російське громадянство.
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06.07.2021 13:52 Ответить
а вот с этого места, пожалуйста, подробнее. есть сцылка на доки мвд рф-ии?
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06.07.2021 14:01 Ответить
Может тебе ещё на рояле сыграть!
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06.07.2021 14:10 Ответить
жги. только без фанатизма.
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06.07.2021 14:13 Ответить
Вілла в Криму перереєстрована згідно російського законодавства. РФ прийняла закон що громадяни інших держав не мають права мати нерухомість на території окупованого півострова.
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06.07.2021 14:13 Ответить
это, конечно, прецедент. но еще лучше прямые доки. раньше рф-ия из этого тайны не делала. а почему оппозиция помалкивает и прочие "борцуны"? вопрос риторический.
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06.07.2021 14:23 Ответить
Никто не помалкивает, просто сделать с этим ничего нельзя. Пока он лично не сознается, нет никаких оснований считать, что гражданин Роисси Зеленский, Владимир Александрович, который владеет той самой недвижимостью в Крыму, и президент Украины Зеленский, Владимир Александрович - это одно и тоже лицо. А органами, которым по долгу службы положено исследовать подобные случаи, руководит друг детства этого самого Зеленского, поэтому ждать от них объективности смешно.
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06.07.2021 14:51 Ответить
землю не мають права,а не нерухомість
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06.07.2021 18:24 Ответить
Вот только чет она, как Царев о второй мировой войне, отвечает на вопрос о паспорте неадекватно!! Случайность - не думаю
https://censor.net/ru/comments/locate/3275385/01921441-129a-72ff-8b2a-4287bd249dd4
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06.07.2021 13:53 Ответить
То чому вона сама одразу це не сказала? Смердить брехнею.
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06.07.2021 14:17 Ответить
Если откопают гражданство Рудик, то с пресс-службы взятки гладки, ну соврали, ну и что? А вот если бы она утверждала, что гражданства США не имеет и соврала - это был бы скандал. Если Кира петляет и молчит, а заявляет пресс-служба, значит гражданство, все-таки, есть.
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06.07.2021 14:17 Ответить
Это был бы не скандал, а основание её этого самого гражданства лишить. Публичное отрицание своего американского гражданства - это нарушение законов в США. Вот потому она и пытается пропетлять.
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06.07.2021 14:53 Ответить
Також вона є нардепом , якому байдужа доля підприємців Украіни , оскільки звернення не було розглянуто за 1,5 місяці!!!
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06.07.2021 15:18 Ответить
Румынское гражданство у нее наверняка есть
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06.07.2021 16:15 Ответить
ТАК ЧТО ОНА КАК НЕДОРАЗВИТАЯ повторяла одно и то же ---РАЗ ЧЕТКО НЕ СМОГЛА ОТВЕТИТЬ ЗНАЧИТ БРЕШЕТ !!!!
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06.07.2021 16:28 Ответить


- Ви маєте громадянство США?
- Я народилася і виросла в Україні.

- Ви маєте громадянство США?
- Я українка.
- Ви маєте громадянство США?
- Я є громадянкою України.
- Ви маєте громадянство США?
- Жодного іншого громадянства не маю і ніколи не мала.
- Ви маєте громадянство США?
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06.07.2021 17:01 Ответить
 
 