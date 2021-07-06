Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела, - пресс-служба "Голоса"

Глава партии "Голос" Кира Рудик является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства она не имеет и никогда не имела.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе партии "Голос".

Как сообщалось, вчера, 5 июля, в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик трижды не ответила на вопрос, имеет ли она гражданство США. "Я родилась в Украине, являюсь украинкой и всегда ею была", - заявила Рудик.

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Сегодня в пресс-службе партии "Голос" заявили, что Кира Рудик является гражданкой Украины и никакого другого гражданства она не имеет, и никогда не имела.

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и есть украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудик не имеет и никогда не имела. Кира Рудик в 2019 году сознательно выбрала путь политика и пошла менять страну в украинский парламент. Свое будущее она связывает только с Украиной", - отметили в пресс-службе.

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