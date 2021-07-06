Нужно создать отдельное ведомство, которое будет отвечать исключительно за связь с украинцами за границей, - посол Дещица
Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица считает необходимым создание отдельного ведомства или министерства, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей.
Об этом он заявил сегодня на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Важным элементом, который должен был бы координировать работу с украинцами в Польше, а также я думаю и во всем мире, должно было быть или ведомство или министерство в Киеве, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей", - сказал он.
По его мнению, потенциал сотрудничества с заграничными украинцами является очень большим.
Топ комментарии
+5 Палєо Мустьє
показать весь комментарий06.07.2021 13:59
+3 Дід Панас #485622
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+2 Фродо Странник
показать весь комментарий06.07.2021 13:59
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Сайт русско язычный, и тут общаются на разных языках, где необходимо, я общаюсь на родном .
Русско язычный сайт рассчитан на узко челюстных, пусть читают все что о них думают .
Меня достали все со своими вопросами про флаг
Неделю назад был польский, сейчас немецки, через две недели ещё какой то будет, работа у меня такая.
Но многим это не даёт покоя, какая разница что да флаг, или писать нужно сидя дома ….
Соромно цього не знати.
Ти хто хоче виховувати дітей українцями - і так це роблять. Основна перешкода для того щоб діти відвідували мовні курси, суботню школу, інши українські заходи - низька щільність розселення громади, зайнятість батьків та банальна байдужість.
https://plastusa.org/en/
https://cym.org/
А півтори години в один бік раз на тиждень я їзжу вже вісім років поспіль і вважаю що мені пощастило.