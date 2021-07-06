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Нужно создать отдельное ведомство, которое будет отвечать исключительно за связь с украинцами за границей, - посол Дещица

Нужно создать отдельное ведомство, которое будет отвечать исключительно за связь с украинцами за границей, - посол Дещица

Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица считает необходимым создание отдельного ведомства или министерства, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей.

Об этом он заявил сегодня на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Важным элементом, который должен был бы координировать работу с украинцами в Польше, а также я думаю и во всем мире, должно было быть или ведомство или министерство в Киеве, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей", - сказал он.

По его мнению, потенциал сотрудничества с заграничными украинцами является очень большим.

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Автор: 

Польша (8426) посол (1803) украинцы (3862) Дещица Андрей (215)


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Топ комментарии
+5
досить плодити нікому не потрібні бюрократичні контори. їх і так вистачає.
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06.07.2021 13:59
+3
И наблюдательный совет при этом ведомстве не забудьте создать. Вон лысый из квартала до сих пор без дела тыняется....
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06.07.2021 14:00
+2
Охрененть. Сколько ещё плодить ведомств, структур...и прочих чиновничьих кормушек???
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06.07.2021 13:59
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Правила форума Совет форумчан
досить плодити нікому не потрібні бюрократичні контори. їх і так вистачає.
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06.07.2021 13:59 Ответить
Родственников, друганов то трудоустраивать надо...Или кому то временный "запасной аэродром" отсидки перед новыми назначениями.
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06.07.2021 14:00 Ответить
колись зустрічав інформацію, що ефективність нашої державної системи десь на рівні африканських бантустанів лише тільки жЕре та сЕре...
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06.07.2021 14:06 Ответить
Охрененть. Сколько ещё плодить ведомств, структур...и прочих чиновничьих кормушек???
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06.07.2021 13:59 Ответить
И наблюдательный совет при этом ведомстве не забудьте создать. Вон лысый из квартала до сих пор без дела тыняется....
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06.07.2021 14:00 Ответить
очередное сборище дармоедов нужно организовать.. что толку от министерств когда они ни за чтоне отвечают.. видать пан хоче кусок пирога надкусить..
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06.07.2021 14:00 Ответить
другими словами, вы их в покое и там не оставите ….
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06.07.2021 14:01 Ответить
а ти i сам у посольства нe ходиш? цe ж тe самe
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06.07.2021 14:35 Ответить
С какого мне у него ходить ?
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06.07.2021 15:08 Ответить
а у тeбe просто правпорeць або знання узкого язьiка
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06.07.2021 16:20 Ответить
На заборе хер нарисован, можешь не проверять, не настоящий ( это про картинку флага)
Сайт русско язычный, и тут общаются на разных языках, где необходимо, я общаюсь на родном .
Русско язычный сайт рассчитан на узко челюстных, пусть читают все что о них думают .
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06.07.2021 16:31 Ответить
сайт двумовний протри очi. ти нeдогнав питання чи злився?
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06.07.2021 20:55 Ответить
Злюсь
Меня достали все со своими вопросами про флаг
Неделю назад был польский, сейчас немецки, через две недели ещё какой то будет, работа у меня такая.
Но многим это не даёт покоя, какая разница что да флаг, или писать нужно сидя дома ….
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06.07.2021 23:19 Ответить
просто твоi висєри нe спiвпадають з прапором занадто колхозно
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07.07.2021 09:01 Ответить
А здавалось номальна людина !!!))))
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06.07.2021 14:01 Ответить
Вошли во вкус
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06.07.2021 14:05 Ответить
А как же! Создать Министерство по связях с украинцами за границей!
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06.07.2021 14:11 Ответить
Ну чё вы раскудахтались. Просто нужно своих балбесов на хлебные места пристроить. Все так делаю, а шо так низзя?
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06.07.2021 14:26 Ответить
да просто совкам в закритому просторi нe зрозумiти
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06.07.2021 14:40 Ответить
Ця організація вже існує - консульська служба.
Соромно цього не знати.
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06.07.2021 14:39 Ответить
вона нe покрива усiх питань. цiлe мiнiстeрство нe потрiбнe. а ось додатковi повноважeння i питання - можна. наприклад мовнi курси при вiд дeржави у школах крани проживання як то iншi дeржави роблять
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06.07.2021 14:47 Ответить
Нам держава для мовних курсів не потрібна. Ці копійки в нас і самих є.

Ти хто хоче виховувати дітей українцями - і так це роблять. Основна перешкода для того щоб діти відвідували мовні курси, суботню школу, інши українські заходи - низька щільність розселення громади, зайнятість батьків та банальна байдужість.

https://plastusa.org/en/
https://cym.org/
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06.07.2021 17:31 Ответить
ти привiв органiзацii якi в жопi жизнi нe водяться
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06.07.2021 20:42 Ответить
Щодо "жопи жизні" не знаю, не бував. Надаю перевагу більш комфортним місцям, і держава мені для цього не дуже потрібна.
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06.07.2021 23:26 Ответить
так тодi цe нe твоя тeма i влазить у нei цe рогулiзм
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07.07.2021 08:57 Ответить
Як не моя? Це ж з такими як я пан Дещиця збирається налагоджувати взаємодію.
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07.07.2021 11:46 Ответить
*** ти тормоз: він же не до тебе в хату прийде, а зро***ть послугу і хоч іди хоч ні
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07.07.2021 12:44 Ответить
Ця "послуга" нікому не потрібна.
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07.07.2021 12:46 Ответить
ну раз окрім тебе немає людей
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07.07.2021 12:51 Ответить
тебе заставляють послугу брати? насильно
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07.07.2021 12:52 Ответить
все залежить від того що вони запропонують
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07.07.2021 12:58 Ответить
якщо тобі від школи прийде лист "від посольства буде у твоїй школі урок української" ти не захочеш цим скористатися, спробувати хоча б? будеш пертися як упертий баран за 3 години на урок в інше місто, бо ти сам собі все організував?
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07.07.2021 12:50 Ответить
Такого листа трчно не прийде, бо в нашому селі українців - пів відсотка.
А півтори години в один бік раз на тиждень я їзжу вже вісім років поспіль і вважаю що мені пощастило.
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07.07.2021 16:20 Ответить
а полякам приходить. у тeбe проблeма з порiвянням 30 хвилин iз 3 годинами?
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07.07.2021 20:32 Ответить
так якщо ти упакований то проходь мимо чого людям баки заиваєш своєю упаковнiстю
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07.07.2021 20:33 Ответить
У вас король самолета послал 30 пассажиров из самолета и тишина а вам неймется наплодить еще ведомств, потеряетесь совсем.
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06.07.2021 14:51 Ответить
 
 