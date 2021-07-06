Нужно создать отдельное ведомство, которое будет отвечать исключительно за связь с украинцами за границей, - посол Дещица

Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица считает необходимым создание отдельного ведомства или министерства, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей.

Об этом он заявил сегодня на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Важным элементом, который должен был бы координировать работу с украинцами в Польше, а также я думаю и во всем мире, должно было быть или ведомство или министерство в Киеве, которое бы отвечало исключительно за связь с украинцами за границей", - сказал он.

По его мнению, потенциал сотрудничества с заграничными украинцами является очень большим.

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