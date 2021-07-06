Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин
Штамм коронавируса "дельта" может влиять на эффективность вакцины, снижая ее на 5-7%.
Об этом в интервью ТСН заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала штамм "Дельта" вызвал беспокойство. За ним происходили определенные наблюдения. Что о нем известно сейчас? Он довольно быстро замещает все остальные штаммы. Если например у нас есть обычная популяция, циркулировал обычный "дикий" штамм (т.е. первичный, "Уханский"), то штамм "Дельта" его замещает и очень быстро распространяется в популяции. Он передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем обычный вирус. Но самое главное, когда человек инфицируется этим мутировавшим штаммом, он чаще требует интенсивного лечения", - отметил Кузин.
По его словам, страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения.
"Некоторые страны также сообщали, что потенциально этот вирус может влиять на эффективность вакцины. По имеющимся сейчас данным, инфицирование этим штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то в случае инфицирования "Дельтой" - это 72-73%. Но тем не менее вакцинация любой вакциной, которая сейчас разрешена и используется в мире, будет защищать от риска умереть или госпитализации, несмотря на штамм", - подчеркнул главный санитарный врач.
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Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.
Іспанка теж свого часу скосила мільйони людей. А зараз це звичайнісінький штами грипу.
т.е. обосрал израильтян шо файзеру снизили вна треть эффективность посмотрев на Дельту?
за ссанитаром уже выехали....
на 100% и полностью обнуляет эффективность вакцины. Так правильно. Но в открытую они это никогда не признают. Иначе придётся срочно приостанавливать вакцинацию, а там крутятся огромные деньги.