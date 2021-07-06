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Новости Коронавирус и карантин
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Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин

Инфицирование

Штамм коронавируса "дельта" может влиять на эффективность вакцины, снижая ее на 5-7%.

Об этом в интервью ТСН заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала штамм "Дельта" вызвал беспокойство. За ним происходили определенные наблюдения. Что о нем известно сейчас? Он довольно быстро замещает все остальные штаммы. Если например у нас есть обычная популяция, циркулировал обычный "дикий" штамм (т.е. первичный, "Уханский"), то штамм "Дельта" его замещает и очень быстро распространяется в популяции. Он передается от человека к человеку в 1,6 раза быстрее, чем обычный вирус. Но самое главное, когда человек инфицируется этим мутировавшим штаммом, он чаще требует интенсивного лечения", - отметил Кузин.

По его словам, страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения.

"Некоторые страны также сообщали, что потенциально этот вирус может влиять на эффективность вакцины. По имеющимся сейчас данным, инфицирование этим штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то в случае инфицирования "Дельтой" - это 72-73%. Но тем не менее вакцинация любой вакциной, которая сейчас разрешена и используется в мире, будет защищать от риска умереть или госпитализации, несмотря на штамм", - подчеркнул главный санитарный врач.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.



Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 7661
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06.07.2021 14:03
+2
А может ученых эпидемиологов послушаем, а то все одни политшаманы и пропагандисты от коронобесов.
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06.07.2021 14:08
+1
Дегенерат
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06.07.2021 14:03
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Инфицирование! А не Инцифирование Шось модератор сегодня уставший
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06.07.2021 14:02 Ответить
за такое бабло вы бы ваще с кресла не встал, даже за водкой(за пивом - мона))
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06.07.2021 14:06 Ответить
Дегенерат
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06.07.2021 14:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/Nat_anest do not resuscitate https://mobile.twitter.com/Nat_anest @Nat_anest https://mobile.twitter.com/Nat_anest/status/1411929790425219072 5 июл.

Оказывается, можно и не умирать от ковида.
Пример Израиля: все группы риска вакцинированы, рост случаев среди невакцинированных подростков (не группа риска) или вакцинированных не приводит к летальности и нагрузке на больницы.
Вакцина превращает ковид в ОРВИ.



Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 7661
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06.07.2021 14:03 Ответить
Так так і має стати.
Іспанка теж свого часу скосила мільйони людей. А зараз це звичайнісінький штами грипу.
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06.07.2021 15:55 Ответить
В Израиле сейчас ужесточаются ограничения и уколотых скоро позовут на 3-ю дозу.
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06.07.2021 16:04 Ответить
Штамм коронавируса "дельта" может влиять на эффективность вакцины, снижая ее на 5-7%. Источник: https://censor.net/ru/n3275391\\\\\\\\

т.е. обосрал израильтян шо файзеру снизили вна треть эффективность посмотрев на Дельту?
за ссанитаром уже выехали....
Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма, полученную от вакцины, - Кузин - Цензор.НЕТ 4119
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06.07.2021 14:05 Ответить
В Эстонии снизили на 80%. Некоторые уколотые тут в запой ушли с горя.
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06.07.2021 16:02 Ответить
Может пробивать, а может и не пробивать... О чём этот бред?
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06.07.2021 14:08 Ответить
А может ученых эпидемиологов послушаем, а то все одни политшаманы и пропагандисты от коронобесов.
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06.07.2021 14:08 Ответить
Все точки над и расставит осень-зима
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06.07.2021 14:17 Ответить
В Украине Дельта -штамм практически не тестируется, это означает, что реальную ситуацию можно отслеживать по колличеству попавших в больницу и умерших, это означает , что данные о заболевших попадают на неделю позже, за которую можно увеличить вакцынацию, если Украина конечно получит вакцыну в достаточном колличестве в отличии от депутатов ВР или по крайней мере ввести упреждающий карантин, если конечно не ставить обратную цель по увеличению смертности,потому как в условиях пандемии проводить разпродажу ресурсов страны вместо того , что бы улучшать условия для предпринимательства населения как других странах ЕС(уменьшать кредитную ставку, уменьшать расходы бюддета по великому будивництві,а дать эти деньги в кредит под залог и пусть строят, проводить судебную и антирейдерскую реформу) выглядет не логично.
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06.07.2021 14:42 Ответить
эпсилон-штамм, выходи сопливая тысячная разновидность ОРЗ пугать людишек
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06.07.2021 15:33 Ответить
Инфицирование "дельта"-штаммом коронавируса может пробивать защиту организма

на 100% и полностью обнуляет эффективность вакцины. Так правильно. Но в открытую они это никогда не признают. Иначе придётся срочно приостанавливать вакцинацию, а там крутятся огромные деньги.
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06.07.2021 15:59 Ответить
Другими словами хто помре привитим від вірусу, спишуть у ці 7 відсотків. А може це 7 відсотків летальність
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06.07.2021 17:22 Ответить
100% безопасных вакцин нету, хоть от чего... вот и ломай голову, попадешь в список "ну не повезло" или не попадешь... имею конкретные примеры людей которые будучи здоровыми привились от ковид... результат плачевный... вот и думай ... как то не хочется чтоб день прививки стал последним...
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06.07.2021 17:43 Ответить
 
 