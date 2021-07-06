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Госкино с начала года запретило демонстрацию в Украине семи украинских и российских фильмов и сериалов

Госкино с начала года запретило демонстрацию в Украине семи украинских и российских фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины.

В частности, согласно информации на сайте Госкино, отменена государственная регистрация и признано недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов: "Ищите маму" (Россия, 2012 год), "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013 года), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год), "Не родись красивой" (Россия. 2005-2006 года), "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год), "Офицерские жены" (Украина, 2015 год) и "Счастливого пути!" (Россия, 2008 год), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования, из-за участия в них лиц, которые внесены в Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины. А именно - актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

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Автор: 

запрет (1708) кино (1535) россия (95645) фильмы (399) Госкино (188)


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Топ комментарии
+5
неужели "скотов" запретили или мосейчучку?
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06.07.2021 14:12
+3
Цікаво,колись заборонят демонстрацію російського дубляжа український серіалів ???)))
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06.07.2021 14:07
+2
"Кіно" з кіркоровим дозволили? Вава задоволений?
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06.07.2021 14:14
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Цікаво,колись заборонят демонстрацію російського дубляжа український серіалів ???)))
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06.07.2021 14:07 Ответить
неужели "скотов" запретили или мосейчучку?
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06.07.2021 14:12 Ответить
"Кіно" з кіркоровим дозволили? Вава задоволений?
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06.07.2021 14:14 Ответить
Оппа! А скотов будут запрещать или то , другое ?
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06.07.2021 14:32 Ответить
"Не родись красивой" запретили , потому что будут показывать «Моя улюблена Страшко» от зелебобиков.
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06.07.2021 14:36 Ответить
Мне кажется надо писать Деркино.
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06.07.2021 14:36 Ответить
1942-й рік. У Москві крутять фільми Лені Ріфеншталь.
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06.07.2021 16:30 Ответить
А не кажется ли вам что в этой публикации просто скрытая реклама этих ,,запрещенных,, фильмов которые спокойно можно просмотреть в интернете?
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06.07.2021 16:43 Ответить
А как же "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки"? Пора бы запретить!
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07.07.2021 06:54 Ответить
 
 