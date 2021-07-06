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Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе

Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе

Использование международных санкций в качестве инструмента давления "на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе".

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

"Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси. Перечень запретов и ограничений

"То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток, - заявил Лукашенко. - Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции - против Российской Федерации".

По словам Лукашенко, история с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair "лишь формальный повод для санкций". "Только ленивый уже не делает такой вывод", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

Также читайте: "Это граничит с объявлением экономической войны", - МИД Беларуси о новых санкциях Запада

Беларусь (7898) Лукашенко Александр (3613) санкции (11312)


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Топ комментарии
+21
Хватит ныть усатый! Раз решил стать диктатором, то имей терпение когда тебя дрючат
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06.07.2021 14:11
+11
А як називається захват влади? Курва комунальна.
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06.07.2021 14:11
+9
Это Бульболандия - суверенное государство? Подстилка путинская, не смеши мои тапки.
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06.07.2021 14:20
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Хватит ныть усатый! Раз решил стать диктатором, то имей терпение когда тебя дрючат
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06.07.2021 14:11 Ответить
А як називається захват влади? Курва комунальна.
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06.07.2021 14:11 Ответить
Самозванцу и убийце мирных людей слова не давали.
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06.07.2021 14:41 Ответить
Захват влади реваншистів у нас, курва квартальная.
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07.07.2021 09:49 Ответить
Лукашенко: використання санкцій для тиску на суверенну державу - це беззаконня і шантаж у міжнародному масштабі - Цензор.НЕТ 7739
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11.07.2021 19:39 Ответить
відвертий васал куйла заспівав про суверенність болотного лаптестану
мабуть вже усі креветки на болотах передохли...
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06.07.2021 14:12 Ответить
Дід Ніхто він після таких виборів.
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06.07.2021 14:13 Ответить
беззаконие) гасить и калечить своих же граждан это законно...
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06.07.2021 14:15 Ответить
Досить вже дурь показувати. В Білорусі порядок. Російські провокатори отримали по заслузі. Живє Бєларусь! Лука справжній державник, герой-молодець. Бацька!
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06.07.2021 23:08 Ответить
Держи вора.
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06.07.2021 14:17 Ответить
Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе - Цензор.НЕТ 2841
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06.07.2021 14:17 Ответить
ЗАКОННИК ХРЕНОВ вали с Беларуси и никто НАРОД Беларуси не тронет. Нехер народом прикрываться.
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06.07.2021 14:20 Ответить
Вбивця свого народу згадав про закон.
Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе - Цензор.НЕТ 6362 КАТ.
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06.07.2021 14:20 Ответить
Это Бульболандия - суверенное государство? Подстилка путинская, не смеши мои тапки.
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06.07.2021 14:20 Ответить
Даже читать не стал.
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06.07.2021 14:20 Ответить
Тепил!!!
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06.07.2021 14:24 Ответить
в цивилизованном мире считается нормальной практика периодической смены руководства - как залога свобод, борьбы с коррупцией и адекватности в прямом понимании этого термина
в настоящее время против ветра ссут Россия, Венесуэла, Китай, КНДР, Беларусь, Туркменистан, Сирия. и ряд других чуркобесов
монархии я здесь не рассматриваю - они не относятся к цивилизации, кроме конституционных монархий, разумеется
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06.07.2021 14:25 Ответить
Да, тіхановская б покерувала, що від Білорусі нічого б не лишилося.
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06.07.2021 23:16 Ответить
Нехай у нас повчаться, у нас найнормальніша практика "смени власти, як залога ... адекватності і всього решта.
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06.07.2021 23:29 Ответить
Думай краще про жопу.
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06.07.2021 23:30 Ответить
Да что ты знаешь о беззаконии и шантаже, Саша?!
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06.07.2021 14:34 Ответить
Другие государства тоже суверенны, так что все по честному.
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06.07.2021 14:48 Ответить
сувенір в суверенному)
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06.07.2021 14:54 Ответить
Гауляйтер це не суверен, а наглядаючий.
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06.07.2021 15:09 Ответить
Лука Мудищев снова обожрался гнил-ОЙ картошки
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06.07.2021 15:16 Ответить
Лука! А пропуск нелегалів з Росії через свою територію і кордон з Литвою і Польщею - не "шантаж"?!
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06.07.2021 15:35 Ответить
Литовці самі випросили тих нелегалів, нехай моляться на Лукашенка, що хоч російські танки і гради не стоять у них на кордоні.
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06.07.2021 23:22 Ответить
У Вас які гриби на вечерю смажили?
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06.07.2021 23:56 Ответить
Гриби -- це ваше популярне блюдо? Зрозуміло, чому у вас такі коментарі...
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07.07.2021 09:37 Ответить
Я вже не кажу нічого про Ваші!!! Моїм до Ваших далеко!
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07.07.2021 10:53 Ответить
московский холуй сдавший Беларусь расее еще смеет говорить о суверенном государстве , скотина лысая .
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06.07.2021 21:01 Ответить
 
 