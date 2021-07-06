Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе

Использование международных санкций в качестве инструмента давления "на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе".

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что тема санкций продолжает оставаться главным инфоповодом и для медийных проектов, и для принятия различных политических деклараций и правовых актов.

"Хотя к правовой системе эти решения никакого отношения не имеют. По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера", - заявил он.

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"То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий. Все понятно: они начали новый поход на Восток, - заявил Лукашенко. - Не надо много доказательств для этого. Санкции введены не только против нас, но и еще более масштабные, более чувствительные санкции - против Российской Федерации".

По словам Лукашенко, история с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair "лишь формальный повод для санкций". "Только ленивый уже не делает такой вывод", - добавил захвативший власть в Беларуси "президент".

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