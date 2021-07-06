Попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов не приводят к желаемому результату, а только загоняют бизнес в угол, - эксперт

Политический эксперт Николай Давидюк советует украинскому правительству не повторять неудачный опыт других стран.

Опыт Польши и Сербии свидетельствует о том, что повышение налогов для бизнеса способствует лишь росту инфляции, теневой экономики и государственного долга.

Об этом говорится в материале УНИАН. Как заявил политический эксперт Николай Давидюк, комментируя принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для украинского бизнеса (№5600), ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета может служить негативный опыт двух европейских стран – Сербии и Польши.

Правительство Польши в 2019 году решило наполнить государственный бюджет с помощью повышения акциза на табак, в результате чего, по данным исследовательского центра "Альмарес", в течение последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно возросла. В частности, расширилась зона серой торговли.

Правительство Сербии в 2012 году приняло решение об увеличении ряда налогов. По их расчетам, это должно было обеспечить экономию около 1,5 миллиарда долларов и сокращение бюджетного дефицита в 2013 году на 3,5% от ВВП.

В частности, правительство Сербии увеличило подоходный налог с 10 до 15 процентов, ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - с 18 до 20 процентов, а также акцизы на дизельное топливо, сигареты и сжиженный газ.

Данные реформы не увенчались успехом: по итогам 2012 года инфляция выросла с 11,1% до 13%. Рост инфляции в большей степени стал следствием повышения цен на товары, которые находились под прямым административным контролем правительства (нефть и продукты ее переработки, алкоголь, табачные изделия и другие подакцизные товары). В результате совокупный государственный долг Сербии на конец 2012 года составил 23 миллиарда долларов, или 62,7% ВВП.

Давидюк советует украинскому правительству не повторять неудачный опыт других стран, поскольку попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату, а только, наоборот, загоняют бизнес в угол.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.