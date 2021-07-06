Попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов не приводят к желаемому результату, а только загоняют бизнес в угол, - эксперт
Политический эксперт Николай Давидюк советует украинскому правительству не повторять неудачный опыт других стран.
Опыт Польши и Сербии свидетельствует о том, что повышение налогов для бизнеса способствует лишь росту инфляции, теневой экономики и государственного долга.
Об этом говорится в материале УНИАН. Как заявил политический эксперт Николай Давидюк, комментируя принятый в первом чтении правительственный законопроект о повышении налогов для украинского бизнеса (№5600), ярким примером негативных последствий от фискальных методов наполнения бюджета может служить негативный опыт двух европейских стран – Сербии и Польши.
Правительство Польши в 2019 году решило наполнить государственный бюджет с помощью повышения акциза на табак, в результате чего, по данным исследовательского центра "Альмарес", в течение последних нескольких лет доля теневого сегмента на польском рынке сигарет значительно возросла. В частности, расширилась зона серой торговли.
Правительство Сербии в 2012 году приняло решение об увеличении ряда налогов. По их расчетам, это должно было обеспечить экономию около 1,5 миллиарда долларов и сокращение бюджетного дефицита в 2013 году на 3,5% от ВВП.
В частности, правительство Сербии увеличило подоходный налог с 10 до 15 процентов, ставку налога на добавленную стоимость (НДС) - с 18 до 20 процентов, а также акцизы на дизельное топливо, сигареты и сжиженный газ.
Данные реформы не увенчались успехом: по итогам 2012 года инфляция выросла с 11,1% до 13%. Рост инфляции в большей степени стал следствием повышения цен на товары, которые находились под прямым административным контролем правительства (нефть и продукты ее переработки, алкоголь, табачные изделия и другие подакцизные товары). В результате совокупный государственный долг Сербии на конец 2012 года составил 23 миллиарда долларов, или 62,7% ВВП.
Давидюк советует украинскому правительству не повторять неудачный опыт других стран, поскольку попытки наполнить бюджет с помощью повышения налогов никогда не приводят к желаемому результату, а только, наоборот, загоняют бизнес в угол.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
Верховная Рада одобрила данный законопроект в первом чтении.
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поклали в карман Ахмєтова і прочої шобли). Дуже це допомогло українській економіці?
Ви серьозно вважаєте , що через закон в ЗРаді на папірі можно наповнити реально а хоч податки , а хоч кармани ?!
Ось призначили кортробандистів й що в результаті ? Що збогатіли "свої" контробасники ?!
Ні - мінус 5 міліардів в місяць .
Так й з податками буде - а ні бюджету , а ні власнїй кішені користі нуль . В їх KPI негативний .
Для тих , в кого навіть лідери мислять категоріями "дідів-мопедів" що до історичних постатів , в тих навіть з продажу собаки вовни жмут !
Мабуть остання найменьш кримінальна за фахом, й грошовий навар буде в нього мінімальний .
Єнакієвське угрупування було найбільш жорстокійше , але на порідок тупійше за барижне-віницьке .
В останнього Кривий Ріг пре ... Тай вкрали до їх майже усе .
Тим тільки земля залишилась . Але таке враження , що й землю вони дають вкрасти комусь іншому , бо йолопи - навіть вкрасити не вміють як єнакієвське й віницькі кодли !
Так ось й те значить , що прибутки вкрали до їх , залишилися тільки збитки й борги ... Ібуковичи крали з прибутків й тому й бюджет було можно пиляти . А зараз того бюджета ледь вистачає на зарплатню бюджетників . На пенсії вже ні .
Крім того , бюджет завжди був мінорною делею з загальних шахер-махерів . Головне - тендера , а це лише частково з бюджету .
Й зараз що головне , що при бандюках крали пропорціонально посадам . Хто крав більше , той сцяв опинитися десь на дні ставка . А зараз якись суддя чи прокурВОР може врасти більше Єрмака й він нічого не лякається , бо нема ніде інтелекту аналізувати хто й скільки краде .
Вы всё приплетаете сюда Януковича и Порошенко. Зачем? Порошенко = Янукович? Клоуны пришли на всё украденное Порошенко? Пришли на ноль на казначейском счету, оставленный бандой рыгов, на который пришёл Яценюк? Это не клоуны загнали в убытки предприятия и целые отрасли, это так уже было?
Замислююсь , про необідність річковик катерів для армії й кграїни де критично не вистачає дронів , камер слідкування , в загалом ********* технологій . Нема свого патронного заводу ... А збитки на військових складах в 2 млд. ?! Скільки з того реально подірвалось , а скільки до вибуху вкрали ?! Скліьки з часів Ібуковича до 2019 з"явилося на рівному місці агрохолдингів , тобто варварів у загарбників української землі . В 2010 подавної більшості не було . А тут якісь там Косюки , якісь там провспілки зі Штатів (Кернел) й по 700 тисяч гектарів на 50 років аренди ?
Данні "Форбс" тільки ситуативно фіксують сумарну кількість активів й їх поточну ціну . Але це не коректне порівняння , бо коли капіталізація усієї України зрівняється з початком 2014 року то виявиться , що й Пєтя збогатів в рази ... Доцільно порівнювати часи , коли він тільки почав політичну кар"єру поєднувати з паралельним бізнесом (це 2000 рік) . Доцільно фіксувати , що він рекордсмен в поєднанні бізнеса с політикою . Навіть Ахметов був "тільки" 10 років й поточним депутатом . А тут тільки що прем"єром не був . З 20 років в політиці 17 при владі й з 2000 року . Й з того часу його капіталізація збільшилась в 83 рази . Співпадіння - ні , класичний й еталоний приклад т.з. "конфлікту" інтересів !
Тай барига він , але ж не живодер як Ібукович , тому не хотілось би додавати до вия риголювотних , яким деталізація гешевту Пєті як бальзам на душу .
Тому й проти суду над Шоко раніше , ніж з ***** й Ібуковича живцем шкіру не здеруть .
Що до Фофіка члено-жартівного від його шкоди тільки що тепепень й слухає шахраїв як з оточення , так й з різних грантових демагогів . Й не розуміє , що управління країною це не в КВН грати через метод помилок й виправлень .
Від дурня інколи шкоди може бути більше ніж від шахрая .
Да, Порошенко использовал политику чтобы сохранить и приумножить бизнес. Кто-то скупал пачками депутатов, кто-то решал свои вопросы сам. Кто-то возил чемоданы денег на Афон, чтобы тамошние старцы говорили Януковичу, что хорошего парня Беню трогать нельзя.
Современные технологии? Их вдруг самим родить? Их Израиль готов был предоставить - современные беспилотники, или начинку к ним? Оптику, тепловизоры, средства связи - кто и когда? В 2014 Германия отказалась поставлять нам даже двигатели для БТР-ов - Украина тогда была ещё под санкциями и её можно было послать юридически грамотно.
Какой бы ни был плохой Порошенко, я чётко знал в какую сторону движется Украина, как оказалось - это уже было неплохо.
Бо саме Юля с Толею були завди найнебеспечнійшими для олігархів . Юля більше в рази , бо вона їм майже усім наступала на хвіст ... А Толя тільки тим , що від них незалежний зовсім й тому непрогнозованний .
Порошенко програвав другий тур крім Бойко майже усім . Тільки Гриценко він у другому турі програвав по усім опитуванням (починаючи з 2017 року) 18-23% , а Юлі 12-16% . Але у Гріценка був майже нулювий шанс пройти у другий тур , який був тільки у Юлі з відривом в першому турі 3-8% , потім йшов Бойко майже опереджуючи Порошенко на 2-3% . А деякі опитування ставили Порошенка 4, 5 , а один 7ми в рейтину . Тільки поява з нового 2019 року Вофи вивела спочатку Пороха на друге місце , а після висування Смешка й на друге (бо Смешко Гриценка майже розполовинив , а в Юлі 3-4% відібрав , й трохи у Бойка на лівому берегу) .
А той хто мислить алгорітмами й не бачить суті , цілі й моделі й архитектури , той ніколи не зросте до рівня інженерного мислення так й залишиться джуніором ..
Програмування це лише спеціалізація , а професія називається інженер з CS .
Я не бачу сенса йще раз пояснити, чому не збирався початково обговорювати а ні Ібуковича , а ні Порошенка , в яких може й була Вами оприлюдненна ціль , а лише й виключно тому ,що саме з їми олігархат планував й домовлявся про вами названні правила гри про кишені й розпил бабосів . Бо вони були з їх системи координат . Просто там на Банковій таке чарівне крісло ... й тому все поступово пойшло не так як "замоляли музику" . Пєтя й Ібукович це були об"єкти змови .
Фофа це результат панічної атаки олігархату , що рейтинги вже два роки дають Юлю , яка "Кріворіжсталь" відібрала , трубу у Фірташки , шельф у 4-х чудових студенток . Припортовий не дала монопольно приватизувати ...
А Пєтя вже 5-й рік спробував усі потоки під себе підібрати . Ось панічно й висунули Фофу -- яка ж там в дупу "зграя" та йще з якимось "планами" щось там набити .
Де ЗЕ й де планування й стратегія . ЗЕ це повний хаос й кидання зі сторони одних радників до ішної крайнощі . Саме він генератор Random Value з неосяжними лімітами , що особливо лякає ... .
Обратите внимание , умняга , чтобы не прослыть ЗЕ-подобными адептом "диджитализэйшн" , для которого единственным достижением и потому вершиной технологии является голимая апликуха на сматрфоне никогда не следуюТЕ голимым стериотипам .
Между разработчиком драйверов под осьми и даже 16-тибитный процессор и верстальщиком домейна HTML развертки гораздо большая ментальная пропасть , нежели телесная между 150 кило спринтера , качка или прото пузатого штангиста (и тоже блестящего спринтера) и 48 кг эфиопского рекондсмена мира по марафону - тобишь стаера. Где ниграма жира и лишней (непригодной для 2 часа и 26 мин бега) мышцы на трицепсах руки или дельте . Бо мышцы на порядок примитивнее мозга . И именно потому я с великом трудом втолковал принципы работы графического интерфейса примитивного VB6 кандидату наук , который уже лет надцать за 6 тысяч баксов пишет пишет те самые драйвера . А сын в возрасте 10 лет освоил технику обработки ивентов на VB6 за час . Но и в 40 лет он врядли решиться даже подобраться к написанию драйверов . Да и я это буду делать разве от безнадёги найти куда для меня глобальной и инженерной задачи . Хотя вот с вебом пришлось работать - тошниловка .
Есть абсолютно разные парадигмы программирования . От машинных инструкций (даже без ассемблера) . Когда-то в софке по перфокартам и перфолентам доктораты писали . Теперь даже драйвера низкого уровня - процедурно-ориентированные Си язык , ассеблера с его джампами (скачками) очень мало . Эта же парадигма для разработчиков баз данных на стороне сервера - SQL язык и Stored procedures (SP)
А есть объектно (ООП , ООД) - наиболее распространнённые . И её доминированние перешло даже для Block chains разработок и парадигмы базы данных code-first (традиционно DB-first) . Когда из ООП кода генерируются (создаються) таблицы баз данных .
Есть аспектно-ориентированное программирование .
Есть виды систем от distributed client-server один сервер (или кластер нескольких резервных серверов retandancy) и много клиентов . До новейших block-chain , когда очень много мелких серверов автономных баз данных -- защита от взлома .
И программируемые системы бывают multitasking (многозадачные) , multithreaded (многопоточные) .
Из всего , чего я перечислил только процедурное программирование может приблизительно , но вульгано вписаться в Ваш стериотип блок-диаграмного описания мыслей и задач .
А есть ещё больший уровень астракции - паттерны программирования , некие техники стили разроботки , позволяющие делать код более "читаемым" исправлямым , модифицируемым и главное повторно-применяемым . Как контроверсия т.е. образец плохого стиля - антипаттерны , когда разработчик пытается подстраивать код под свои стериотипы подобные вашему вульгарному шаблону банальной логики .
Короче между ЗЕ-дидижитализатором веб страниц SPA-code и driver-developer даже большая разница чем между помбуром на скважине и разработчиком технологической схемы АЭС в специализированном НИИ .
Я же просто хотел логического объяснения - зачем Вы приписали к моим словам свои многопоточные мысли?
Видимо Вы уже перешли на новый уровень развития мозга, когда уже не нужно ни логики, ни критического мышления, достаточно осознания собственной гениальности и превосходства.
"СБУ и Офис Генпрокурора не будут расследовать ( державну зраду) заявление Зеленского об обсуждении "дела вагнеровцев" с Лукашенко. ДОКУМЕНТ"
Всю владу віддали ворогам. Зебіли зробили це разом!
_Неясно с чего это эксперт себе придумал что бандиты и грабители желаемым результатом считают благополучие народа и Украины? Совершенно непонятно! Потому что они так говорят, что ли?