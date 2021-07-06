Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций.

Об этом он заявил на совещании с правительством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь. - Ред.) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко.

При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

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Что касается отдельных европейских производителей, отмечает Белта, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то Лукашенко напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал он. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций.

"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете. - Ред.) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал он.

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"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.