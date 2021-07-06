Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций.
Об этом он заявил на совещании с правительством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь. - Ред.) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко.
При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".
Что касается отдельных европейских производителей, отмечает Белта, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то Лукашенко напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.
"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал он. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций.
"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете. - Ред.) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал он.
"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.
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Щигельский согласовал свои выводы еще как минимум с тремя врачами-психиатрами. Этот же диагноз был установлен у таких политиков, как Гитлер, Сталин и Муссолини.
В работе Щигельского «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко» также представлены и архивные материалы, из которых следует, что диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 1976 году.
Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.