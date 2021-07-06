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Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)

Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко вновь пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию республики в случае дальнейшего усиления санкций.

Об этом он заявил на совещании с правительством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций - то будете объезжать (Беларусь. - Ред.) по Северному полюсу и через Средиземное море", - заявил Лукашенко.

При этом, по его словам, пока белорусские власти "себя ведут по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе

Что касается отдельных европейских производителей, отмечает Белта, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то Лукашенко напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу, - сказал он. - Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда".

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в свою очередь подтвердил, что ограничение транзита через республику для западных перевозчиков является одним возможных вариантов реакции на усиление санкций.

"Что касается транзита и других маршрутов - эта опция (в ответном пакете. - Ред.) имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - сказал он.

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"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - добавил Головченко.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) санкции (11313) Евросоюз (17145)


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Топ комментарии
+71
Зачем стрелять себе в ногу, возьми и просто застрелись
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06.07.2021 14:27
+50
Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита: Будете нагнетать обстановку новыми санкциями - придется объезжать Беларусь по Северному полюсу и через Средиземное море - Цензор.НЕТ 3052
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06.07.2021 14:27
+46
У Лукашенко проблемы с географией.
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06.07.2021 14:27
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Выпускник Гродненского медицинского института Дмитрий Щигельский после длительного анализа поведения президента Белоруссии поставил следующий диагноз: «умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности», сообщает Газета.Ру.

Щигельский согласовал свои выводы еще как минимум с тремя врачами-психиатрами. Этот же диагноз был установлен у таких политиков, как Гитлер, Сталин и Муссолини.
В работе Щигельского «История болезни Александра Григорьевича Лукашенко» также представлены и архивные материалы, из которых следует, что диагноз «мозаичная психопатия» был поставлен Лукашенко еще в 1976 году.

Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.
Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.

Лукашенко пригрозив Заходу обмеженням транзиту: Будете нагнітати обстановку новими санкціями - доведеться об'їжджати Білорусь Північним полюсом і через Середземне море - Цензор.НЕТ 7180
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06.07.2021 18:53 Ответить
у нас Зе керує, начебто, два роки лише, а вже Бонапартом себе вважає і шо?
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06.07.2021 19:03 Ответить
Да какой он - Бонапарт. Он даже для палаты No6 не годится. То у него - дерзкое быкование на уровне шпаны из подворотни , которую поставили на шухер.
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07.07.2021 01:36 Ответить
Зє-блан "керує" у стилі криворогульських "бігунів" у стилі 90-х.
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07.07.2021 03:25 Ответить
Интересно! А ***** и Си Цзиньпи́н бульбяному Луке разрешение дали творить такое говнище?

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06.07.2021 18:59 Ответить
Он щас балансирует между ними по старой привычке баланса мозга и деменции.И судя по всему,мозг проигрывает
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06.07.2021 21:07 Ответить
Да, в Украине теперь уже неплохие основные магистрали. Так что поедут. А Батька еще больше будет попрошайничать у Пу.
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06.07.2021 19:08 Ответить
Интересно, а куда это можно ехать из ЕС через это болото, ведь за болотом лес дремучий, по грибы что ли, мухоморы?
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06.07.2021 19:27 Ответить
Гауляйтер розуміє , що занавес закривається, і як це робиться у цьому жанрі , під занавес реверанс на користь патрона.
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06.07.2021 20:32 Ответить
Лука Бацькович Ху.лошенко.
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06.07.2021 20:40 Ответить
він певно дебіл. просто був замаскований.
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06.07.2021 21:44 Ответить
Жесть........ Сколько или что Вы с этого имеете? Только честно.
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06.07.2021 23:57 Ответить
Ира , это стеб или к вам в сумашедший дом провели интернет ?
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07.07.2021 00:04 Ответить
Перекроет транзит - потеряет за это поступление в казну денег. Тогда пусть не хнычет, шо нет денег перекрыть границу от нелегалов.
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07.07.2021 01:40 Ответить
На війні, як на війні. Коли цькують і клюють, треба огризатися і кусати взамін )) А ще краще -- нападати на випередження.
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07.07.2021 09:29 Ответить
А что жрать будете Бульбаши??
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07.07.2021 13:24 Ответить
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