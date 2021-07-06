Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов

Для повышения внешней безопасности Украине необходимо решить языковой вопрос.

Об этом в интервью изданию Forbes Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам надо делать своё. Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы еще тогда перешли на двуязычность - на украинский и английский языки, не было бы этих проблем. Зеленский - это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у президента 2005-2010 гг Виктора Ющенко был шанс и возможности стать таким, но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи.

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