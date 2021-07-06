РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4453 посетителя онлайн
Новости
7 457 57

Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов

Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов

Для повышения внешней безопасности Украине необходимо решить языковой вопрос.

Об этом в интервью изданию Forbes Украина заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам надо делать своё. Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы еще тогда перешли на двуязычность - на украинский и английский языки, не было бы этих проблем. Зеленский - это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что у президента 2005-2010 гг Виктора Ющенко был шанс и возможности стать таким, но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Попытки отсрочить или отменить обязательность дублирования фильмов на украинский - недопустимы", - языковой омбудсмен Креминь

Автор: 

Данилов Алексей (1066) украинский язык (1190) язык (3780) английский язык (94)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
З "Блазня" такий "націонал-патріот" як з пальця - орган розмноження людини! !!!
показать весь комментарий
06.07.2021 14:39
+16
Зеленский - это первый национал-патриотический президент...

Цей?!!
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 4727
показать весь комментарий
06.07.2021 14:36
+13
Это он о бубочке, у которого кредо "какая разница"?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оксана Забужко:
В обороні одного слова, або "Вєчєр в хату, арєстанти!"

https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показать весь комментарий
06.07.2021 14:35 Ответить
Забужко це така тремдітна дамочка, яка в січни 2010 бігала по ефірах й активно агітувала за технічного кандидата Ібуковича -- Дурбелика Гуцуловича Протиусіха . Як результат - бандюки захопили Банкову , бо 3 млн. виборців (з яких десь 2 млн. на Галичині) проінорували 2-й тур .
показать весь комментарий
06.07.2021 14:44 Ответить
- И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn302 Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.(с)
показать весь комментарий
06.07.2021 14:51 Ответить
До чого тут Ільф з Петровим ?!
Тим більш , що знайшли Ви в їх найменьш ********* контекст , бо дійсність змінилась з точки зору знання певних слів на діамедрально протележне й зараз слово "гомік" знає навіть олігофрен з єнакієвської помийки , а ось "садоміт" щось на кшалт елітарної словникового лексікону Фіми Собак .
показать весь комментарий
06.07.2021 15:13 Ответить
тока нє гаварі шо ти нє русскій!
показать весь комментарий
06.07.2021 15:12 Ответить
Московитів - знаю , москалів - теж . Кацапи - улюбенний термін моєї колишньої жінки .
А що це таке рузззьке , я теке не знаю ... й до якого іменника ций прикметники докладати -- теж не відомо мені !
показать весь комментарий
06.07.2021 15:19 Ответить
Зеленский - это первый национал-патриотический президент...

Цей?!!
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 4727
показать весь комментарий
06.07.2021 14:36 Ответить
Ахах)) це ж малорос, який зневажає все українське))
показать весь комментарий
06.07.2021 14:38 Ответить
гірше, це космополіт #какаяразніца
показать весь комментарий
06.07.2021 14:44 Ответить
это что б вы понимали уровень духовности "русскавага мира" в который нас тащит Мацква и наши колобаранты..
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 3344
показать весь комментарий
06.07.2021 14:36 Ответить
А ви, отже , Масковский троль? Державною мовою слабо? Слабо?
показать весь комментарий
06.07.2021 19:40 Ответить
нет!.. я харьковский тролль!
показать весь комментарий
06.07.2021 19:47 Ответить
а еще нужно было изобрести колесо и приручить коня, в том числе и товарища Пржевальского(долго не хотел ржать, но у нас были специалисты)....
Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов - Цензор.НЕТ 2623
показать весь комментарий
06.07.2021 14:42 Ответить
Секретарь СНБО добавил, что у президента 2005-2010 гг Виктора Ющенко был шанс и возможности стать таким, но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи. Источник: https://censor.net/ru/n3275402\\\\\\\\\

я просто не особо в восторге когда с кем то носятся....
вот и тут - да была бы гражданская война, если бы Ющенок не только это развил, но и за НАТО. И потом - туда, как видим, не приняли бы даже через 15 лет(Данке фрау Меркель и какой-то там мсье-жаболюб)
шоб это сделать, Данилов забыл("забыл"?) сказать надо было шоб нас там хотели видеть в ЕС и НАТО. это же не сцарь-пацюшка - с похмелья высрал - идем взад, а после графина с графиней и водки - не, идем задом.
подозрительные речи, две цензуры вам на плечи
показать весь комментарий
06.07.2021 14:39 Ответить
Я щось не пом"ятає таке , щоб Кравчук чи Кучмо (не кажучи про Бжоловода) бігав по корпоративах олігархічних й грав би геніталіями по фортеп"янах .

Може то йще один "дєд-мопєд" (тільки нінус реноме в"язня совісті як у Степана Хмари й екстра-фахівця з юриспруденції як у Віктора Шишкіна) щось крайще пом"ятає ніж ми усі .
показать весь комментарий
06.07.2021 14:39 Ответить
это, как, надо было розбудовуваты Неньку, Кравчуку чи Кучми (не кажучи про Бжоловода) овоща, барыгы, щоб выбраты игруна геніталіями по фортеп"янах?
зе прав, он их оценка!
показать весь комментарий
06.07.2021 15:14 Ответить
Ну на фоні єнакієвського вбивці , гвалтівника й гопника , "гравець генеталіями" це явний прогрес . Не кажучи про "голубогА варишку" з дипломом й фахом дипломата .
Дно пробите було в 2010 році . Далі йще прогресія, хоч й з "відставанням по фазі" й з "негармонічними рядами"
показать весь комментарий
06.07.2021 15:33 Ответить
во, во "відставанням по фазі" й з "негармонічними рядами", большой шанс попасть в резонанс, главное в тот момент оказаться в крепких англосакских руках, а то Неньку "рознесе"
показать весь комментарий
06.07.2021 15:44 Ответить
Найкращий варіант , що ніяких чужих "рук" , але якщо обирати , то "крєпкіє англо-сакскіє" це міжгалактичний рівень відносин в порівнянні з доісторичними людожерами *********** !
Бо англосакси Крим й Донбас не захоплювали й жодного українця не вбили .

А людожери ***** (тай й його попередники) - завжди сіяли смерть , руїну , гвалтування й канібалізм всюду де був їх брудний чобот . Нема жодного народу по періметну ******** , де б не ці орки не коїли масові військові злочини й не щось не захоплювали або не чинили спроби захопити .
показать весь комментарий
06.07.2021 16:22 Ответить
З "Блазня" такий "націонал-патріот" як з пальця - орган розмноження людини! !!!
показать весь комментарий
06.07.2021 14:39 Ответить
Это он о бубочке, у которого кредо "какая разница"?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:40 Ответить
Випередив)
показать весь комментарий
06.07.2021 14:53 Ответить
"Зеленский - это первый национал-патриотический президент"

Данилов, ты https://censor.net/ru/news/3275325/germaniya_i_frantsiya_nesut_moralnuyu_otvetstvennost_za_agressiyu_rossii_protiv_ukrainy_danilov ты все правильно сказал, но это редкая дичь. Что ты несешь? Вава коксом поделился?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:43 Ответить
дайте ветеринару опохмелится! что то сегодня его прет на ля-ля-три рубля.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:43 Ответить
А ви, отже , лугандонский троль? Державною мовою слабо?
показать весь комментарий
06.07.2021 19:33 Ответить
Перейти сегодня на латиницу не проблема...для рюсскаязічніх Мавзолейніх тараканов єто проблема... Казахстан недавно перешел...
показать весь комментарий
06.07.2021 14:44 Ответить
Державною мовою слабо? Бо ви, отже , лугандонский троль?
показать весь комментарий
06.07.2021 19:35 Ответить
А я, будучи тогда еще школьником, искренне радовался в 91-ом году тому, что в программе обучения после провозглашения независимости Украины отминусуются два предмета (русский язык и литература). Но, их не только не помножили на ноль, а по-моему по часу накинули сверху как к языку, так и к литературе.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:44 Ответить
А ви, отже , лугандонский? Тролю? Як же так? Державною мовою слабо?
показать весь комментарий
06.07.2021 19:37 Ответить
тролі - вони зазвичай пронумеровані, ну щось типу 15a76f9a
показать весь комментарий
07.07.2021 01:21 Ответить
Данілаф смачно лизонув найвеличнішому. Ще троха і відчує що той їв учора)
показать весь комментарий
06.07.2021 14:49 Ответить
англійська це чудово, але у нас публіка і українською то поганенько володіє.
показать весь комментарий
06.07.2021 14:52 Ответить
Фу, яке ж воно огидне. Дуполиз мерзенний, брехливий.
"Зеленский - это первый национал-патриотический президент , который хочет поставить точку в языковом вопросе", - подчеркнул Данилов"
https://zbruc.eu/node/105477 "Слуги народу" зареєстрували проєкт, що зупиняє норми закону про державну мову. "
показать весь комментарий
06.07.2021 14:56 Ответить
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
показать весь комментарий
06.07.2021 15:01 Ответить
национал-патриотический президент
Источник: https://censor.net/ru/n3275402

еврей-малорос это национал-патриот?!
Вам там что, косяки выдают по талонам на повидло?
показать весь комментарий
06.07.2021 14:56 Ответить
Да Бог с ним, с далеким 91-м! Вы сейчас попробуйте реально перейти!
показать весь комментарий
06.07.2021 14:56 Ответить
Теза мені подобається. А ось випускник ветеринарного технікуму який її проголошує на посту секретаря РНБО ні. Чому? Та здатні зегенерати реалізовувати національні проекти. Це як "зайці станьте їжачками"...
показать весь комментарий
06.07.2021 14:57 Ответить
А где обучают на секретаря РНБО?
показать весь комментарий
06.07.2021 15:23 Ответить
В 1991г зассали провести языковый референдум!
Народ выбрал бы один государственный язык - английский.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:06 Ответить
Який народ?
показать весь комментарий
06.07.2021 15:21 Ответить
аткуда русскій язик знаіш? хдє учіл і как долга?
показать весь комментарий
06.07.2021 15:30 Ответить
Ancestral language!
показать весь комментарий
06.07.2021 15:54 Ответить
Зеленский - это первый национал-патриотический президент


Оценили? То есть только маланец может быть первым национал-патриотом! Учитесь, хахлы.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:11 Ответить
Так він же не сказав, якого націоналу патріот!
показать весь комментарий
06.07.2021 15:15 Ответить
Не можу тут з Даніловим не погодитись.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:15 Ответить
Говоріть в Україні
українською і ніяке кацапо-кодло зі сходу не буде навіть мріяти
вас-русскаїзичних і нас-українців "за компанію" "защіщать"
від нашої рідної землі, мови, держави, історії, традицій, звичаїв, майна і
навіть від нашого власного життя!!!https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно
про публічний дискурс. В особистому житті - хоч есперанто, всім чхати.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:16 Ответить
Російськомовні патріоти України - це патріоти України без українців, бо інакше вони не були би російськомовними. А Україна без українців це, на сьогоднішній день, - Россія.
показать весь комментарий
06.07.2021 15:24 Ответить
если Данилов не в роли, то он "красавчик"
показать весь комментарий
06.07.2021 15:17 Ответить
Та ты шо...!!!???и где ты был в 91???в одной шайке с мертвечуком и Ефремовым??
показать весь комментарий
06.07.2021 15:44 Ответить
Зеля Уклоніст-Зрадниця - націоналіст-патріот - це найнесмішніший жарт кварталу..
найбільш патріотичне, що ЩЕ може зробити Зеля - це піти у відставку (для її ж безболісної безпеки і спокою в Україні) і призначити дострокові вибори президента БЕЗ СВОЄЇ УЧАСТІ.. якщо ні - то всі ці посили сраколизів - до сраки
показать весь комментарий
06.07.2021 16:34 Ответить
А у 1991 році кацап Данілов вже виліз з памперса?
показать весь комментарий
06.07.2021 16:35 Ответить
Доречі завдяки Данілову в Луганську з'явилася перша україномовна школа. Вона ж і єдина.
показать весь комментарий
06.07.2021 17:29 Ответить
ВЖЕ ПРИЙШОВ ЧАС ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ МОВОЮ КОЛОНІЗАТОРІВ,
а останні 300 років колонізацієй України Московієй
Україна була колонієй Московії, своїх давніх фіноугорських підданих, які колись платили
данину Київу.
показать весь комментарий
06.07.2021 18:05 Ответить
умный шо ппц..
где же ты тогда был?
показать весь комментарий
06.07.2021 21:43 Ответить
 
 