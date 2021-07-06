Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров

Более 500 рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг у стен Апелляционного суда, где сегодня начинается рассмотрение их жалобы на решение по иску организации "Стоп шлам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, рабочие не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск общественной организации "Стоп шлам", которая требовала взыскать с завода более 9,2 млрд грн. за якобы экологические нарушения.

По словам сотрудников завода, суд первой инстанции принял в качестве аргументов, представленных активистами, экспертизы, проведённые киевскими психологами. Те в свою очередь дали заключение о нанесении 1 200 членам общественной экологической организации "морального ущерба" на сумму свыше 9 миллиардов гривен.

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - уверен Алексей Медведь, глава профсоюза НГЗ.





По его словам, в качестве тарана используют наспех созданную "общественную организацию" с "мертвыми душами".

Отмечается, что адвокаты завода выяснили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила. Как и проигнорировала аргументы о сомнительности экспертизы.

На вышеупомянутое решение экспертов обратили внимание в Минюсте. Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте приостановила действие их свидетельств.

"Продажные эксперты, судьи, чиновники - за них прячутся псевдоактивисты "Стоп шлам". Мы предлагали им прийти и высказать отрыто свои аргументы рабочим НГЗ, но активисты лицом к лицу обсуждать ничего не готовы. У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями – это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим!" - подчеркнул глава профсоюза завода.

Напомним, решению Заводского районного суда предшествовал ряд событий, которые позволяют говорить об организации целенаправленной атаки на предприятие. Организация "Стоп шлам" была создана всего за несколько месяцев до подачи иска и задекларировала своей целью борьбу именно с НГЗ. Сам иск был подан в ноябре 2020 года – и уже через несколько дней суд арестовал имущество предприятия. Заявление об аресте имущества завода было рассмотрено срочно ночью и "попал"о к дежурной судье Ирине Бобровой, которая его оперативно удовлетворила.