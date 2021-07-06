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Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров

Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров

Более 500 рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг у стен Апелляционного суда, где сегодня начинается рассмотрение их жалобы на решение по иску организации "Стоп шлам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, рабочие не согласны с решением Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего коллективный иск общественной организации "Стоп шлам", которая требовала взыскать с завода более 9,2 млрд грн. за якобы экологические нарушения.

По словам сотрудников завода, суд первой инстанции принял в качестве аргументов, представленных активистами, экспертизы, проведённые киевскими психологами. Те в свою очередь дали заключение о нанесении 1 200 членам общественной экологической организации "морального ущерба" на сумму свыше 9 миллиардов гривен. 

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - уверен Алексей Медведь, глава профсоюза НГЗ. 

Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров 01
Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров 02

По его словам, в качестве тарана используют наспех созданную "общественную организацию" с "мертвыми душами".

Отмечается, что адвокаты завода выяснили, что в иске указаны несуществующие люди и лица, данные которых использовали без их ведома. Но все ходатайства защиты о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила. Как и проигнорировала аргументы о сомнительности экспертизы.

На вышеупомянутое решение экспертов обратили внимание в Минюсте. Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Минюсте приостановила действие их свидетельств.

"Продажные эксперты, судьи, чиновники - за них прячутся псевдоактивисты "Стоп шлам". Мы предлагали им прийти и высказать отрыто свои аргументы рабочим НГЗ, но активисты лицом к лицу обсуждать ничего не готовы. У нас работает почти четыре тысячи людей, а с их семьями – это 10 тысяч николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим!" - подчеркнул глава профсоюза завода.

Напомним, решению Заводского районного суда предшествовал ряд событий, которые позволяют говорить об организации целенаправленной атаки на предприятие. Организация "Стоп шлам" была создана всего за несколько месяцев до подачи иска и задекларировала своей целью борьбу именно с НГЗ. Сам иск был подан в ноябре 2020 года – и уже через несколько дней суд арестовал имущество предприятия. Заявление об аресте имущества завода было рассмотрено срочно ночью и "попал"о к дежурной судье Ирине Бобровой, которая его оперативно удовлетворила.

Автор: 

завод (514) Николаев (2153) протест (5858) суд (25110)


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Топ комментарии
+4
уже ж вроде рейдеров победили. Аж в 2019 году. Ан нет. Что-то клоуны там начудили, и теперь надо останавливать не рейдеров, а клоунов. И еще неизвестно, кто из них опасней
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06.07.2021 17:12
+3
Плюс цей завод робить багато викидів і отруює навколишнє середовище.
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06.07.2021 17:24
+3
Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров - Цензор.НЕТ 6125
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06.07.2021 17:49
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А шо в Польше вакансии закончились? Валодя ясно сказал, шо он нелох и ничегонедолжен.
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06.07.2021 17:03 Ответить
в Польше супер. ЗП от 1300, двухразовое питание как стандарт, проживание в вагончиках. Любят, ценят уважают Джонсон вакцину колят вместо "здрасьти". Просто, понятно и никакого Зе.
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06.07.2021 17:11 Ответить
уже ж вроде рейдеров победили. Аж в 2019 году. Ан нет. Что-то клоуны там начудили, и теперь надо останавливать не рейдеров, а клоунов. И еще неизвестно, кто из них опасней
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06.07.2021 17:12 Ответить
тему с "Николаевским глинозёмом" мутит Паша Куфтырев..
Дерипаска отмороженный, может и пристрелить "шахматиста"..
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06.07.2021 17:22 Ответить
А кто такой Паша Куфтырев ?.... Не слышала......
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06.07.2021 18:36 Ответить
доверенный юрЫст Кипермана и Каломойского..
ведёт для них рейдерские проекты..
"Дарница" Куфтырев.. гугл в помощь..
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06.07.2021 18:49 Ответить
Цим заводом володіють москалі.А конкретно дерипаска.Це той самий,якого тоді в кожній новині показували і який наче став вже злиднем.В нас війна з москалями,а вони тут володіють великими підприємствами.То як можна їх перемогти?
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06.07.2021 17:22 Ответить
а чего так мало комментов? Ну да, это ж не губатых тиктокерш обсуждать.
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06.07.2021 17:24 Ответить
Теж так вже давно зрозумів.Ті тіктокерші ні нащо абсолютно не впливають.Вони дурненькі і не заслуговують навіть ніякої уваги.
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06.07.2021 17:26 Ответить
Майновий спір між Коломойським і Дерипаскою важко коментувати. Не зрозуміло за яку команду вболівати.
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06.07.2021 21:50 Ответить
Плюс цей завод робить багато викидів і отруює навколишнє середовище.
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06.07.2021 17:24 Ответить
Хоть поржом. 😆
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06.07.2021 17:34 Ответить
"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", - уверен Алексей Медведь, глава профсоюза НГЗ. Источник: https://censor.net/ru/n3275408

НАГАДАЙТЕ МЕНІ - ЧИ НЕ РАСЄЯНІНУ ДЕРІПАСКО НАЛЕЖИТЬ ЦЕЙ
ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД ? Деріпаско там в Расєє алюмінєвий олігарх

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06.07.2021 17:43 Ответить
Более пятисот рабочих Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Апелляционный суд: просят остановить рейдеров - Цензор.НЕТ 6125
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06.07.2021 17:49 Ответить
Нет суда в Украине.Вы идиоты,обращаться к тем,кто за ваш счёт вже построил виллу в Испании.Они конечно променяют свою виллу,на ваш пламенный заводской мотор
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06.07.2021 20:43 Ответить
А в українській версії ця новина ВІДСУТНЯ!
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06.07.2021 22:52 Ответить
 
 