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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз в июле намерен вакцинировать 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Евросоюз в июле намерен вакцинировать 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверенна в том, что в июле в странах Евросоюза будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения.

Об этом она сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверена, что мы достигнем нашей цели - распространить достаточное количество доз (препаратов от COVID-19 - ред.), чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в этом месяце", - отметила фон дер Ляйен.

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Она также призвала не ослаблять усилия в борьбе с коронавирусом.

"Следующие шесть месяцев мы будем укреплять наши успехи в борьбе против COVID-19 и ускорим процесс восстановления", - отметила председатель Еврокомиссии.

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вакцина (3815) Еврокомиссия (1460) карантин (16729) Евросоюз (17143) Урсула фон дер Ляйен (520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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З лаптєстану свинособак не пускайте, вони вам зарази понавезуть..
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06.07.2021 14:57 Ответить
Звісно вакцинують. І в запасі будуть тримати ще пару мільярдів доз вакцин. А решта світу ....
Та бог не фраєр, він все бачить. За безмежний егоїзм будуть ЄСовці розплачуватися все новими і новими мутаціями вірусу. ефективність старих ваксин проти яких дуже сумнівна.
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06.07.2021 14:58 Ответить
А что мешало квартальным рагулям закупить вакцину год назад? Неужели компании-производители, которые не давали откаты?! Так может дело не в ЕС, а в рагулях, которых избрали идиоты73%?
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06.07.2021 15:28 Ответить
Світ зійшов з глузду...
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06.07.2021 15:01 Ответить
израиль уже навакцинировался. По ходу нет ничего эффективнее чем маски и дистанция...
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06.07.2021 15:42 Ответить
 
 