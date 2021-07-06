Евросоюз в июле намерен вакцинировать 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверенна в том, что в июле в странах Евросоюза будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения.

Об этом она сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверена, что мы достигнем нашей цели - распространить достаточное количество доз (препаратов от COVID-19 - ред.), чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в этом месяце", - отметила фон дер Ляйен.

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Она также призвала не ослаблять усилия в борьбе с коронавирусом.

"Следующие шесть месяцев мы будем укреплять наши успехи в борьбе против COVID-19 и ускорим процесс восстановления", - отметила председатель Еврокомиссии.

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