Евросоюз в июле намерен вакцинировать 70% взрослого населения, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверенна в том, что в июле в странах Евросоюза будет достигнута цель по вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения.
Об этом она сообщила в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уверена, что мы достигнем нашей цели - распространить достаточное количество доз (препаратов от COVID-19 - ред.), чтобы вакцинировать 70% взрослого населения в этом месяце", - отметила фон дер Ляйен.
Она также призвала не ослаблять усилия в борьбе с коронавирусом.
"Следующие шесть месяцев мы будем укреплять наши успехи в борьбе против COVID-19 и ускорим процесс восстановления", - отметила председатель Еврокомиссии.
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Та бог не фраєр, він все бачить. За безмежний егоїзм будуть ЄСовці розплачуватися все новими і новими мутаціями вірусу. ефективність старих ваксин проти яких дуже сумнівна.