Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву, - СМИ
УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Трибуна".
На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.
Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций – добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.
В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.
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У свонособачий лаптєстан зараз не на часі..
Забыл сказать что заглянуть следует в ...... что то там Путину и найти там..... - Эй, малоросс, принеси как туалетную бумагу, хотя, нет, чуб давай, так мягче..... на, держи 20 евро, раб, гы-гы.
жаль что не пустили, в аэропорту бы хоть говном закидали бы вас, пресмыкающиеся.
А зробили би так - то і жодних чемпіонатів на касапії і не проводилось би.
Йдеться про мережу так званих медведчуківських АЗС.
Менеджмент пояснює це технічною перевіркою обладнання.
Одним словом, ніхто не збирається згортатися.
Російський бізнес на території ворожих країн повинен працювати, навіть якщо буде повністю збитковим.
Російські компанії є емісарами "русского мира", як і маскульт, спорт чи церква.
Вони опановують простір, "мітять" територію, а зароблені гроші є лише бонусом.
https://gazeta.ua/blog/55346/rosijskij-biznes-v-********-mitit-teritoriyu-groshi-ye-lishe-bonusom
Это как, нормально с точки знения ФИФА?
А ФИФА - вообще, выше любого государства себя считает.
Політика - це НЕ війна.
А між Україною і Лаптестаном саме ВІЙНА.
договорятся что украинцы будут выступать в футболках с надписью
ПТН -ХЛО