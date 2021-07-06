Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву, - СМИ

УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира-2021, который будет проходить с 21 по 29 августа в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Трибуна".

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначил цель для команды от руководства ассоциаций – добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

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