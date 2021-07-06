В г.Стрый рядом с полицейским участком расстреляли мужчину: в городе проводится спецоперация
В районном центре Львовской области Стрый в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика был убит 41-летний мужчина. В городе проводится спецоперация, преступника пока не нашли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание ZAXID.NET.
По его данным, убийство произошло около полуночи на улице 1-го Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.
В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.
Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее он занимался мелкой торговлей.
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День вегана?? И это стоит названия улицы??
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
К сожалению это событие очень слабо освещенно..
И гораздо лучше бы было...если бы эта улица так и называлась...улица Личтопадовый чин...или что то в этом роде..
А вот по 1-му ноября...Гугл этой информации не дает..
З повагою.
Но по запросу в Гугле 1-е ноября...Гугл выдает что это день вегана и прочую фигню...ни слова нет о Листопадовом чине...
Вот это и есть проблема...и не в том что я чего то не знаю...и в том в чем вы меня пытаетесь обвинить..