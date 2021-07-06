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В г.Стрый рядом с полицейским участком расстреляли мужчину: в городе проводится спецоперация

В г.Стрый рядом с полицейским участком расстреляли мужчину: в городе проводится спецоперация

В районном центре Львовской области Стрый в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика был убит 41-летний мужчина. В городе проводится спецоперация, преступника пока не нашли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание ZAXID.NET.

По его данным, убийство произошло около полуночи на улице 1-го Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.

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В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.

Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее он занимался мелкой торговлей.

Автор: 

Нацполиция (16487) стрельба (3256) убийство (6490) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+7
У вас нічого нє случілось першого листопада 1918 року.
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
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06.07.2021 15:28
+5
Без мусорни видать не обошлось ..
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06.07.2021 15:12
+4
Коли в Польщі вулиці називаються 3-go Maja, то там ніхто не пропонує для кращого розуміння назвати їх вулицями Конституції. Коли у Львові савєцкі визволителі одну з центральних вулиць назвали 17-го вересня, значить вони не збиралися називати її вулицею Нападу ссср на Польщу в 1939 році. І навряд чи у Вас виникло б таке питання, якби адреса була уліца 7-го ноября. У шкільній програмі за 10 клас про виникнення ЗУНР є окрема тема.
З повагою.
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06.07.2021 15:49
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Без мусорни видать не обошлось ..
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06.07.2021 15:12 Ответить
Козлина, поймают, судить по всей строгости! Весь райотдел разбудил!
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06.07.2021 15:13 Ответить
Улица 1-го ноября?? А что у нас случилось 1-го ноября??
День вегана?? И это стоит названия улицы??
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06.07.2021 15:13 Ответить
День рождение начальника райотдела возле которого стреляли!
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06.07.2021 15:15 Ответить
да, нет, улица просто соседствует с улицей 2-го ноября)
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06.07.2021 15:28 Ответить
У вас нічого нє случілось першого листопада 1918 року.
А в нас відбувся Листопадовий Чин.
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06.07.2021 15:28 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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06.07.2021 15:36 Ответить
Спасибо за информацию..
К сожалению это событие очень слабо освещенно..
И гораздо лучше бы было...если бы эта улица так и называлась...улица Личтопадовый чин...или что то в этом роде..
А вот по 1-му ноября...Гугл этой информации не дает..
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06.07.2021 15:37 Ответить
Коли в Польщі вулиці називаються 3-go Maja, то там ніхто не пропонує для кращого розуміння назвати їх вулицями Конституції. Коли у Львові савєцкі визволителі одну з центральних вулиць назвали 17-го вересня, значить вони не збиралися називати її вулицею Нападу ссср на Польщу в 1939 році. І навряд чи у Вас виникло б таке питання, якби адреса була уліца 7-го ноября. У шкільній програмі за 10 клас про виникнення ЗУНР є окрема тема.
З повагою.
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06.07.2021 15:49 Ответить
Мне кажется что если в Польше..на польском набрать в Гугле..3-go Maja...то Гугл выдаст информацию по этому дню.. и я это проверил..все так и есть..это день принятия первой польской Конституции 1792 года.

Но по запросу в Гугле 1-е ноября...Гугл выдает что это день вегана и прочую фигню...ни слова нет о Листопадовом чине...

Вот это и есть проблема...и не в том что я чего то не знаю...и в том в чем вы меня пытаетесь обвинить..
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06.07.2021 16:04 Ответить
Історична справка.Після Першої Світової розпалась Австро-угорська імперія і Галичина,яка входила в її склад получилась як би нічия...Наші тут же зібрались в столиці Галичини Львові і Першого Листопада в одному з будинків на площі Ринок проголосили ЗУНР - Західноукраїнську Народну Республіку,незалежну,ясна річ...Нагадаю,у Львові в той час проживало біля трьохсот тисяч жителів,з них приблизно сто п"ятдесят тис. поляків,сто тис. євреїв і десять тис. українців...Уряд ЗУНР мав в той час кілька сотень січових стрільців,колишніх вояків автрійської арміі...Як австрійці воювали можна прочитати у Гашека "Пригоди Швейка".Отже,поляків у Львові більшість - і вони піднялись,причому основна маса це гімназисти,школярі...В десять днів вони вибили усусусів зі Львова,уряд ЗУНР втік у Відень,про це гарно написав член уряду ЧАЙКОВСЬКИЙ у своїх "Чорних рядках".Раджу почитати...Усусусів поховали на Янівському цвинтарі,а польську пацанву якої вбито було раз в десять більше - на Личаківському...Ще в радянські часи,блукаючи по тому цвинтажу зі сторони Погулянки я дивувався,чому стільки дітей віком 12,14,16,18 років тут поховано...Це "Цвинтаж Орлєнт",тобто орлят,поляки його дуже шанують,реставрували,постійно екскурсіі.Ось такий листопадовий наш чин,де більше - я вважаю - ганьби ніж слави...
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06.07.2021 18:08 Ответить
Да 10-й класс я закончил в 1980-м году...поверьте мне..в учебниках таких тем не было..
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06.07.2021 16:10 Ответить
1 ноября день милиции Киргизтана.
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06.07.2021 15:32 Ответить
Котлета уже вылетел, или селфится на фоне самолета?
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06.07.2021 15:29 Ответить
это те гуцулы шо бобик у лесе на запчастыны розибрали в одном фильме ..иф мейби
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06.07.2021 18:58 Ответить
..мелкий лавочник..- ошибка в объекте??, ревность??
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07.07.2021 01:42 Ответить
 
 