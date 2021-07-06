На Сумщине отец и дядя почти пять лет насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью, - Офис генпрокурора

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении отца и дяди 15-летней девушки за изнасилование и сексуальное насилие (ч. 3 и ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними.

В марте 2021 г. в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.

Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасилования 14-летней племянницы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 и ч . 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 УК Украины).

"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", - отметили в ведомстве.

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В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное следствие осуществляли следователи Следственного управления Нацполиции в Сумской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.