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На Сумщине отец и дядя почти пять лет насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью, - Офис генпрокурора

На Сумщине отец и дядя почти пять лет насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью, - Офис генпрокурора

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении отца и дяди 15-летней девушки за изнасилование и сексуальное насилие (ч. 3 и ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними.

В марте 2021 г. в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.

Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасилования 14-летней племянницы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 и ч . 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 УК Украины).

"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество пострадавших от изнасилований детей растет второй год подряд, - Венедиктова

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное следствие осуществляли следователи Следственного управления Нацполиции в Сумской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

дети (6514) изнасилование (919) Сумская область (3163) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+11
Это....кастрировать ублюдков!
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06.07.2021 15:15
+7
Таких треба примусово каструвати.
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06.07.2021 15:28
+5
Бога нет
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06.07.2021 15:14
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06.07.2021 15:12 Ответить
Бога нет
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06.07.2021 15:14 Ответить
см. что чел выложил(верун, может просто нажрался, но ведь походу правда то)
https://site.ua/markgordienko1968/36731-vsya-istoriya--loj/
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06.07.2021 15:23 Ответить
ну такое , с Луной интересная штука. Наскальных рисунках до всемирного потопа нигде нет луны , разные звезды есть и созвездия ,а луны нет. В общем ,возможно ,луна - это искусственный спутник ,кроме того, луна вращается так,что мы видим только ее одну сторону ,а в природе такое ох как маловероятно
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06.07.2021 15:44 Ответить
до всемирного потопа никто не носил шапочек из фольги
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06.07.2021 15:58 Ответить
так и я тоже думаю шо неспроста еще и египтяне, пишут, луны не видели то.
особенно смешны веруны со своими байками, по которым вычисляем шо планете(и Вселеной?) - менее чем 7000 лет то
но в принципе все четко - были "боги" и сделали там чет. даже вот драконы вроде везде есть. на разных континентах типо сговорились шоле?
а вот то шо есть "судьба" т.н. - это уже покруче тема для размышлений. миллионы историй есть же про это - и не поверю шо все "тролли". то есть видать тут как..... своего рода "аквариум" или шо там, ибо вот так вот.
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06.07.2021 16:02 Ответить
что ты несешь? какое мало? это называется синхронное вращение или приливной захват. в Солнечной системе практически все спутники синхронизированы
со своими центральными телами, т.е. пребывают в приливном захвате. если я правильно помню, только у Юпитера есть несинхронизированные спутники, те, которые на дальних орбитах.
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06.07.2021 16:13 Ответить
Это....кастрировать ублюдков!
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06.07.2021 15:15 Ответить
твари
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06.07.2021 15:19 Ответить
"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", - отметили в ведомстве. Источник: https://censor.net/ru/n3275417\\\\\\\

Мужчина либо ударился головой, либо один взмах ножницами и .... то шо пишет в статье.)
ибо я х.з. как так сопротивлялись две девочки здоровому быку то? так шо еще х.з. что там было, ибо куча случаев шо типо мол мущинка овладел беспомощной, но ею кто только не "овладевывал", а если не осладел - то догнала плачущего медленно убегающего мущинку и сама им овладела да так шо ни друзьям рассказать - ни заяву написать(мусора от смеха обосрутся - стирай им потом штаны то....)
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06.07.2021 15:21 Ответить
ЗЕбилы
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06.07.2021 15:22 Ответить
расскажите мне чтонибудь о боженьке...два вопроса -этот небесный п@@@рас сдох или его не было никогда?
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06.07.2021 15:23 Ответить
эээ, я вашему коллеге ответил выше. а то шо вы сказали, так это еще мало)) сделай блин по своей подобе их а они опять за х. да за ж. .. ну шо за "дети" то .... ой
а это этот, во, это же сотона все - все плохое - это ведь он, вот так вот... бл.., поверили? ...
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06.07.2021 15:25 Ответить
В тюрячці таких "*******".
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06.07.2021 15:24 Ответить
Какая то ужасная фантастика
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06.07.2021 15:25 Ответить
Таких треба примусово каструвати.
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06.07.2021 15:28 Ответить
Глава Минздрава Пензенской области вышел из тюрьмы за изнасилование досрочнно...27 летняя девушка получила пол-лимона ********* компенсации и чувака выпустили по УДО...
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06.07.2021 15:29 Ответить
областное министерство? ну-ну
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06.07.2021 16:00 Ответить
может когда-то до депутатов дорастут, как коля-котлета
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06.07.2021 15:36 Ответить
Просто мрак... Я бы обоих без суда и следствия к стенке поставил. Мрази...
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06.07.2021 16:03 Ответить
Кастрація без наркозу і заставити жерти відрубане
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06.07.2021 16:07 Ответить
"атеццць" й "дятя" -- так вернійше . Якось рука не повертається писати якісь інші слова й терміни !
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06.07.2021 16:10 Ответить
Зараз каструють "небольно".
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06.07.2021 16:21 Ответить
ЖИВОТНЫЕ
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06.07.2021 16:43 Ответить
Ось вам зразок справжньої африканської культури в Україні. Переконаний що IQ у них такий самий як у негрів в дрімучих нетрях Африки і гетто Америки (=75).
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06.07.2021 20:27 Ответить
не гони на негров.
видел как джаз играют и поют. боги.
в наших селах есть челы тупее чем в африке, где по французки говорят.
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07.07.2021 03:58 Ответить
Ну то молись на них ("black lives meters"), слухай як вони співають, годуй їх утримуй і сам здохнеш з голоду...
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07.07.2021 14:23 Ответить
Каструвати виродків фізично.
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06.07.2021 20:50 Ответить
 
 