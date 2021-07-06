На Сумщине отец и дядя почти пять лет насиловали несовершеннолетнюю девушку с инвалидностью, - Офис генпрокурора
Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении отца и дяди 15-летней девушки за изнасилование и сексуальное насилие (ч. 3 и ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними.
В марте 2021 г. в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения. В ходе следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.
Отец девочки также будет отвечать в суде за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасилования 14-летней племянницы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153 и ч . 3 ст. 15, ч. 3 ст.152 УК Украины).
"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", - отметили в ведомстве.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное следствие осуществляли следователи Следственного управления Нацполиции в Сумской области.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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особенно смешны веруны со своими байками, по которым вычисляем шо планете(и Вселеной?) - менее чем 7000 лет то
но в принципе все четко - были "боги" и сделали там чет. даже вот драконы вроде везде есть. на разных континентах типо сговорились шоле?
а вот то шо есть "судьба" т.н. - это уже покруче тема для размышлений. миллионы историй есть же про это - и не поверю шо все "тролли". то есть видать тут как..... своего рода "аквариум" или шо там, ибо вот так вот.
со своими центральными телами, т.е. пребывают в приливном захвате. если я правильно помню, только у Юпитера есть несинхронизированные спутники, те, которые на дальних орбитах.
Мужчина либо ударился головой, либо один взмах ножницами и .... то шо пишет в статье.)
ибо я х.з. как так сопротивлялись две девочки здоровому быку то? так шо еще х.з. что там было, ибо куча случаев шо типо мол мущинка овладел беспомощной, но ею кто только не "овладевывал", а если не осладел - то догнала плачущего медленно убегающего мущинку и сама им овладела да так шо ни друзьям рассказать - ни заяву написать(мусора от смеха обосрутся - стирай им потом штаны то....)
а это этот, во, это же сотона все - все плохое - это ведь он, вот так вот... бл.., поверили? ...
видел как джаз играют и поют. боги.
в наших селах есть челы тупее чем в африке, где по французки говорят.