Верховный Суд передал дело об убийстве журналиста Сергиенко из Черкасс в Киев

Верховный Суд на заседании 6 июля принял решение передать дело об убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко в Дарницкий райсуд Киева. До этого дело два года слушали в Городищенском суде Черкасской области.

Ходатайство о передаче дела подавали прокурор Офиса Генеральной прокуратуры Юлия Малашич и представитель потерпевших адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

Ходатайство прокурора Малашич мотивировано тем, что указанное производство в соответствии со ст.34 УПК подлежит направлению в Дарницкий районный суд г.Киева по месту жительства большинства участников производства.

В ответ на ходатайство прокурора в суд также поступило ходатайство адвоката обвиняемого Владимира Романченко. Он отказывался от передачи производства в другой суд.

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Верховный Суд удовлетворил ходатайство и прокурора, и представителя потерпевших, ссылался на ст.34 УПК, которая говорит о том, что "в целях обеспечения оперативности и эффективности уголовного производства может быть передано на рассмотрение другого суда по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей, а также в случае невозможности осуществлять соответствующим судом правосудия (в частности, чрезвычайные ситуации техногенного или природного характера, эпидемии, эпизоотии, режим военного, чрезвычайного положения, проведения антитеррористической операции) ".

Дело Василия Сергиенко рассматривают в судах шестой год. Последние два года дело слушалось Городищенским судом. Всего с 2014 по 2020 было сменено 12 коллегий судей, дело перенаправили шесть раз.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

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По картине, которую на сегодняшний день восстановило следствие, события развивались так. Около 21:00 Сергиенко, как обычно, вышел закрыть ворота на ночь. Здесь ему нанесли первый удар, вероятно, сломав нос и челюсть. Сергиенко был крупным и крепким мужчиной - он не потерял сознание, а успел добежать до порога дома. Его догнали и нанесли второй удар по голове. В это время на пронзительные крики сына во двор выбралась его 87-летняя мать Нина Андреевна. Со сломанной ногой, забыв, что нужно на что-то опереться, добравшись до входной двери, она увидела неизвестных в масках и сына, лежащего в крови.



Пожилая женщина закричала так громко, насколько хватило сил. Умоляла их. Но на нее никто не реагировал. Неизвестные, которые пришли в тот вечер за ее сыном, просто молча поволокли его к машине. Сына везли убивать, а она не могла ему ничем помочь. "Я обижаюсь на свое сердце, что оно пережило такое и не остановилось", - сказала Нина Андреевна.

Позднее следствие установит, что Сергиенко поволокли к выходу, загрузили в машину. Затем похитители направились в сторону Выграевского лесного хозяйства. На асфальтированном участке бывшей автозаправки Сергиенко передали двум непосредственным убийцам. Яма-могила была вырыта заранее в 50 метрах от дороги. Но убили журналиста не сразу. Смерть наступила от аспирации крови вследствие черепно-мозговой травмы. При осмотре судебно-медицинским экспертом было обнаружено 19 колото-резаных ран: 17 непосредственно на теле, а еще были с обеих сторон на шее. У него были ребра и подъязычная кость сломаны - она ломается только при удушении. Также по туловищу были нанесены многочисленные раны. Наручники были на руках, ноги связаны изолентой.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

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В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.

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