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Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое

Президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно ответил на петицию об увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Зеленский откажется увольнять Татарова в ответ на электронную петицию - не сюрприз. Сюрприз - то, насколько пренебрежительно он на эту петицию ответил. Все, что написано по сути, весь ответ - в одном предложении: "Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Типа: а зачем вы меня петицией пытаетесь заставить сделать то, чего я не обязан делать? Это - то самое легендарное "Я вам ничего не должен", только немного другими словами", - пишет он.

"Следующий логический шаг: отменить инструмент петиций вообще. Ведь каждая петиция - попытка побудить президента сделать то, чего он просто так делать не обязан! Народовластие, говорил он. Народ должен принимать решения, говорил он. А когда собрали 25 тыс. подписей за увольнение Татарова, он добавил: "Я вам ничего не должен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался увольнять Татарова, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) увольнение (2679) петиция (356) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+38
есть ощущение, что он закончит как чаушеску...
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06.07.2021 15:50
+34
Ответ был прост.
Да пошли вы на..😀или в..
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06.07.2021 15:48
+30
Вот вам и ответ о референдуме - зебилы
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06.07.2021 15:52
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Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик - Цензор.НЕТ 1785
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06.07.2021 17:29 Ответить
Зневажлива відповідь Зеленського на петицію про звільнення Татарова - те саме "Я вам нічєво нє должен", але трішечки іншими словами, - журналіст Мокрик - Цензор.НЕТ 4667
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06.07.2021 18:00 Ответить
Кадирову потрібно було адресувати петицію, той би заставив хоч вибачення попросити.
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06.07.2021 18:39 Ответить
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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06.07.2021 19:56 Ответить
Походу Зеля такой же тормоз,як и Янукодло
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06.07.2021 19:56 Ответить
Не, он не тормоз. Тормоз - это народ, который они грабят.
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06.07.2021 23:08 Ответить
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