Пренебрежительный ответ Зеленского на петицию об увольнении Татарова - то самое "Я вам ничего не должен", но немного другими словами, - журналист Мокрик

Президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно ответил на петицию об увольнении замглавы ОП Олега Татарова.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Даниил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что Зеленский откажется увольнять Татарова в ответ на электронную петицию - не сюрприз. Сюрприз - то, насколько пренебрежительно он на эту петицию ответил. Все, что написано по сути, весь ответ - в одном предложении: "Никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Типа: а зачем вы меня петицией пытаетесь заставить сделать то, чего я не обязан делать? Это - то самое легендарное "Я вам ничего не должен", только немного другими словами", - пишет он.

"Следующий логический шаг: отменить инструмент петиций вообще. Ведь каждая петиция - попытка побудить президента сделать то, чего он просто так делать не обязан! Народовластие, говорил он. Народ должен принимать решения, говорил он. А когда собрали 25 тыс. подписей за увольнение Татарова, он добавил: "Я вам ничего не должен".

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