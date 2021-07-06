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Новости Агрессия России против Украины Волонтеры для армии
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Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - "ЕС"

Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, -

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сегодня в Донецкой области лично передал военным партию оборудования почти на миллион гривен. Комплект видеонаблюдения куплен совместно волонтерами и Фондом Порошенко. Кроме оптической разведки, в 10 ОГШБр привезли 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

"К нашему сотрудничеству с 10-й бригадой присоединились 3 124 человека. Кто-то перечислил 5 гривен, кто-то - 5 000, кто-то 10 000. Очень важно, чтобы вы своими глазами увидели, что в полном объеме генераторы, комплексы наблюдения, сетки - только сегодняшней партией почти на миллион гривен все приезжает и передается нашим воинам. В надежные руки. Здесь абсолютный порядок, оно ставится на учет, а также во время ротации бригады это остается тем, кто придет на ротацию", - отметил Порошенко.

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"Это приводит в первую очередь к сокращению потерь в личном составе бригады. Это - главное. И это - благодаря вам, тем, кто не остался равнодушным. Тем, кто присоединился к этой инициативе. Тем, кто помогает нашей армии. Большое вам спасибо", - поблагодарил пятый президент всех волонтеров, которые присоединились к кампаниям по сбору средств.

Порошенко также поблагодарил компанию "Розетка" и ее основателя Владислава Чечеткина за генераторы для военных. "С 2014 года он работает и отдает все, что может, на волонтерское движение. И на сегодняшний день он нам с огромной скидкой продал 5 генераторов. А генераторы - это все на фронте, начиная от зарядки и обеспечения камер, компьютеров, телефонов и заканчивая обеспечением жизнедеятельности", - подчеркнул Порошенко.

"Хочу поблагодарить вас за эту помощь. Это действительно нужно и для управления войсками, и для жизнедеятельности", - сказал командир бригады, подполковник Вячеслав Котлык.

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"Мне было приятно слышать, что система работает эффективно, что это спасает жизни наших воинов. Это значительно увеличивает эффективность наблюдения, а соответственно огня. Уже эти нелюди, российские оккупанты, боятся выползать. И мы надеемся, что это приведет к сокращению потерь на фронте, потому что мы видим, что Украина платит высокую цену. Вчера погиб наш герой в 93-й бригаде, дома осталось четверо детей", - напомнил Порошенко.

"Мы должны наращивать мощность нашей армии, боевые способности. Мы сейчас ставим вопрос о наращивании численности, об увеличении денежного обеспечения, об улучшении системы обеспечения. Наконец, чтобы был утвержден Государственный оборонный заказ, чтобы новейшее вооружение, которое разрабатывалось в прежние времена, точно поступило в армию", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

Традиционно команда Порошенко привезла бойцам вкусности - на этот раз черешню. "Это мелитопольская, такую ​​в Киеве не найдешь. В Мелитополе сказали - только нашим воинам", - сказал пятый президент.

Порошенко поблагодарил военных за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. "Украина и ее безопасность находятся в надежных руках", - сказал пятый президент.

27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде один из комплектов видеонаблюдения.

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Следующие комплекты оптической разведки для батальона 10 ОГШБр были приобретены в июне. Как рассказал Порошенко, активисты ОО "Справа громад" совместно с украинцами путем краудфандинга всего за два дня собрали средства и купили крайне важное оборудование для украинских военных.

В дальнейшем активисты планируют оснастить видеоразведкой 72-ю бригаду имени Черных Запорожцев.

Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 01
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 02
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 03
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 04
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 05
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - ЕС 06

Порошенко Петр (19606) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+53
А Вовчик даже пианину не привезёт. Жмот.
Впрочем, сейчас парашники и подпарашники с ЗеДятлами начнут визжать о шоколадном пиаре, хотя на фото черешня.
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06.07.2021 16:00
+41
Дякую сьомому президенту України
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06.07.2021 16:00
+38
Порошенко привез для воинов 10-й ОГШБ оборудования почти на миллион грн, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8344
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06.07.2021 16:00
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Теперь надо Веселый Кут (Бессарабия) обратно в Париж переименовать...у кацапской ваты, которую пригнали из Коломны (десантная арта) и рязани (училище вдв) разорвет пердаки в хлам...
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06.07.2021 16:57 Ответить
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7396
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06.07.2021 17:05 Ответить
Істерикою ботів з ботоферми Подоляка ;ЗЕ!диджитал; задоволений.

Так тримати, Порох!
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06.07.2021 16:45 Ответить
Коли планує забирати?
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06.07.2021 16:48 Ответить
Бывшие они всегда щедрые...
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06.07.2021 16:49 Ответить
кто из бывших расщедрился?
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06.07.2021 16:50 Ответить
А скільки мільйонів в одному мільярді?
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06.07.2021 16:49 Ответить
смотря с какой стороны считать
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1741
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06.07.2021 17:13 Ответить
Хорошо что есть!
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06.07.2021 16:49 Ответить
в наркомана де не поглянь бардак.
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06.07.2021 17:06 Ответить
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 1175
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06.07.2021 17:09 Ответить
Тебя мама мимо коляски клала или уже такой уродился?вопрос риторический ...в общем,шутить это не твое,зебил)
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06.07.2021 17:15 Ответить
а как зеля плясал для правительства януковича-азарова и клялся им в любви)))
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06.07.2021 18:37 Ответить
Я вот сладкое не люблю и не ем вообще.Но приезжая к свекрам всегда привожу им рошенки всякие.... и балдею с одной стороны что я как-то помогаю пацанам на фронте а с другой что эти старые галоши (любители медведчука прям усераются как любят ссср) с удовольствием хряпают петин тортик
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06.07.2021 17:11 Ответить
я точно так же делаю
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06.07.2021 17:19 Ответить
Порошенко нужно избирать следующим президентом Украины, тогда мы будем иметь шанс выбраться из всего этого болота.
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06.07.2021 17:19 Ответить
окстись! опять олигарха? ты заколебал! его второй раз почему не выбрали, напомнить? он один из основных коррупционеров и никак не боролся с коррупцией! а просчеты на фронте с окружениями - это тоже его "заслуга"
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06.07.2021 20:00 Ответить
рюзьге, понимаю что тебя припекает от нашего гетьмана, но надо Федя, надо.
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06.07.2021 20:11 Ответить
ПОРОХ не підведе
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06.07.2021 18:01 Ответить
Поступок хороший,но президентом тебе уже не быть.
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06.07.2021 18:05 Ответить
Порошенко привіз для воїнів 10-ї ОГШБ обладнання майже на мільйон грн, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7558
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06.07.2021 18:12 Ответить
Там помилка в зарплаті. Має бути около 27 тисяч. Тому що стільки отримують із усіма доплатами ті хто на передку. А раніше такі норми навіть передбачені не були тобто всім 2 тисячі.
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06.07.2021 19:40 Ответить
2019 я солдат в 10 ОГШБ отримував зарплату 13250гр і премію за 0 12000гр
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06.07.2021 23:51 Ответить
Да уж.Петя после проигрыша,стал лучше определённо.Если только это опять не блеф,щоб получить выхлоп намного больше,чем оборудование на лям
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06.07.2021 20:03 Ответить
До сих пор не понимаю как можно было проголосовать против Порошенко на последних выборах .
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06.07.2021 21:08 Ответить
Навіть на расєї в ступорі, чому не проголосували за Порошенка, кажуть "... он же вам армію сделал..."
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07.07.2021 00:02 Ответить
Приятно смотреть на настоящего Президента!
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06.07.2021 21:38 Ответить
якщо порівняти фото на передовій Порошенко і зелене чмо, то різниця дуже велика. 73% кажуть -какая разница.
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06.07.2021 22:04 Ответить
Порох і зараз мій президент! Крапка
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06.07.2021 22:48 Ответить
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
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07.07.2021 00:41 Ответить
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07.07.2021 05:19 Ответить
тут и обсуждать нечего,зёлёная скотина
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07.07.2021 08:45 Ответить
Грехи замаливает. Ну хоть-так служивым перепадет.
Правда некоторым, девки на каблах в строю - "зрада" вселенского масштаба, а вот парад во время Иловайского котла как-то не вспоминают.
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07.07.2021 15:25 Ответить
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