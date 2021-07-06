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Новости Оккупация Крыма
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Прокуратура АРК сообщила о подозрении участникам "самообороны Крыма" Зозуле и Зайчинскому

Прокуратура АРК сообщила о подозрении участникам

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам "самообороны Крыма" из-за задержания активистов под стенами крымского парламента во время митинга 26 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.

Подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые, начиная с 2014 года, были участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Совместно с другими "самообороновцами" подозреваемые участвовали в задержании украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014. Также осуществляли патрулирование улиц Симферополя и проводили незаконные проверки документов и личные обыски граждан Украины, угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия", - сказано в информации прокуратуры.

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Имена и фамилии подозреваемых не указаны, их комментарии отсутствуют. Но, как сообщил Крым.Реалии сотрудник одного из украинских силовых ведомств, который не уполномочен официально комментировать расследование данного производства, речь идет о Сергее Зозуле и Владимире Зайчинском.

Согласно информации, ведомство идентифицировало около 1400 участников незаконных вооруженных формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя", которые, как указывают в прокуратуре, "активно способствовали оккупации полуострова Крым". В настоящее время 257 "самообороновцам" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 110, 111, 260 Уголовного кодекса Украины.

26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе прошел масштабный митинг, в котором участвовали пророссийские и проукраинские активисты. Последние требовали не допустить рассмотрения вопроса о назначении референдума о статусе Крыма, запланированного в тот день на парламентской сессии.

"Самооборона Крыма" появилась накануне оккупации полуострова и способствовала ей. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

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Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.

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Крым (26409) прокуратура (5020) самооборона (26)


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Будем надеяться, что прокуратура вскоре наберется смелости и сообщит о подозрении, тем кто призывал не защищать украинский Крым, кто заявил, что ни один танк не должен выехать из казармы, ни один солдат не должен поднять оружие, потому что это будет означать проигрыш… Помните, да?
И корабль не должен отвалиться от стенки причала, и самолет не должен оторваться от взлетки. Хотя не "инциндент" это был, это был акт вооруженной агрессии РФ против Украины.
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06.07.2021 16:28 Ответить
Я не понял, этим самооборонцам которым объявлено подозрение арестованы в Украине, или они находятся в Крыму, или еще лучше в России, если там так они хотели "пелевать" на это подозрение и нехер позориться.
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06.07.2021 16:29 Ответить
посмотрите на новостные фото тех дней , кто "защищал" ВР Крыма и вы узнаете много интересных лиц там присутствующих и активно участвующих, в том числе и чиновников всяких рангов, завербованных раннее ФСБ, тех, кто занимал высокие государственные должности и был при рангах, тех кто тихо воровал и разваливал Украину, сейчас они как ни в чём ни бывало снова поустраивались на тёплые места, органы их даже хорошо знают, но никто их не ищет, потому что для этого работать надо.
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06.07.2021 16:47 Ответить
Пид%р%са / свино-собаку из статьи => зозулю сергея сергеевича, козломордые кинули на жильё, и он решил исакть помощи у *****. https://youtu.be/P44XLIFWADQ?t=623

Прокуратура АРК повідомила про підозру учасникам "самооборони Криму" Зозулі та Зайчинському - Цензор.НЕТ 7632
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06.07.2021 20:18 Ответить
 
 