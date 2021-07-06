Прокуратура АРК сообщила о подозрении участникам "самообороны Крыма" Зозуле и Зайчинскому

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум участникам "самообороны Крыма" из-за задержания активистов под стенами крымского парламента во время митинга 26 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АРК.

Подозрение предъявлено по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые, начиная с 2014 года, были участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Совместно с другими "самообороновцами" подозреваемые участвовали в задержании украинских активистов во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014. Также осуществляли патрулирование улиц Симферополя и проводили незаконные проверки документов и личные обыски граждан Украины, угрожая применением физической силы и огнестрельного оружия", - сказано в информации прокуратуры.

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Имена и фамилии подозреваемых не указаны, их комментарии отсутствуют. Но, как сообщил Крым.Реалии сотрудник одного из украинских силовых ведомств, который не уполномочен официально комментировать расследование данного производства, речь идет о Сергее Зозуле и Владимире Зайчинском.

Согласно информации, ведомство идентифицировало около 1400 участников незаконных вооруженных формирований "Самооборона Крыма" и "Самооборона Севастополя", которые, как указывают в прокуратуре, "активно способствовали оккупации полуострова Крым". В настоящее время 257 "самообороновцам" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 110, 111, 260 Уголовного кодекса Украины.

26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе прошел масштабный митинг, в котором участвовали пророссийские и проукраинские активисты. Последние требовали не допустить рассмотрения вопроса о назначении референдума о статусе Крыма, запланированного в тот день на парламентской сессии.

"Самооборона Крыма" появилась накануне оккупации полуострова и способствовала ей. 11 июня 2014 года подконтрольный Кремлю парламент полуострова узаконил эту организацию, приняв соответствующий закон.

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Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.